EU:n johtajat tuomitsevat Venäjän EU-maiden kansalaisille asettamat maahantulokiellot

Venäjän maahantulokieltolistalle on joutunut muun muassa EU-parlamentin puheenjohtaja David Sassoli.

Euroopan unionin instituutioiden johtajat tuomitsivat perjantaina maahantulokiellot, jotka Venäjä asetti kahdeksalle EU-maiden virkamiehelle. Samalla johtajat sanoivat varaavansa oikeuden vastata Venäjän sanktioihin. Myös Saksan ulkoministeriö on tuominnut maahantulokiellot perusteettomiksi.

Aiemmin perjantaina Venäjän ulkoministeriö kertoi maahantulokieltojen olevan vastaus EU:n maaliskuussa venäläisille virkamiehille asettamiin pakotteisiin.

Maahantulokieltolistalle ovat joutuneet muun muassa EU-parlamentin puheenjohtaja David Sassoli ja EU:n arvoista vastaava komission varapuheenjohtaja Vera Jourova.

– Me tuomitsemme voimakkaimmin mahdollisin termein Venäjän viranomaisten tämänpäiväisen päätöksen kieltää kahdeksalta Euroopan unionin kansalaiselta pääsyn Venäjän alueelle, sanoivat Euroopan neuvoston, Euroopan komission ja Euroopan parlamentin johtajat yhteisessä lausunnossaan perjantaina.

– Tällaista toimintaa on mahdoton hyväksyä. Sille ei ole mitään oikeutusta ja se on täysin perusteeton. Se on suunnattu suoraan EU:ta vastaan, ei pelkästään kyseessä olevia henkilöitä vastaan, lausunnossa sanotaan.

Saksan ulkoministeriön mukaan toisin kuin EU:n maaliskuussa määräämät toimet Venäjän viranomaisia vastaan vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, Venäjän toimet ovat perusteettomia ja rasittavat tarpeettomasti maiden välisiä suhteita.

