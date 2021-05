Sytyttänyt ainakin 44 paloa ja nyt epäillään 10 uudesta teosta: Valvontakamerat johdattivat epäillyn tuhopolttajan jäljille Tampereella

Viime kesänä Nokialla ja Tampereella syttyi lukuisia tulipaloja. Niistä syytetään samaa miestä, joka on tuomittu aiemmin ainakin yli 40 tulipalon sytyttämisestä.

Harvinaista tuhopolttojen sarjaa käsitellään maanantaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Teoista epäillään samaa miestä.

Nyt syytettynä oleva mies on tuomittu myös aiemmin lukuisista vahingonteoista Pirkanmaalla. Vuonna 2002 Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi hänet 9 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 35 teosta, joista 32 oli sytyttämällä aiheutettuja vahingontekoja.

Epäilty on tuomittu myöhemmin myös syyntakeettomana 12 vastaavasta teosta.

Vuonna 1984 syntyneen miehen epäillään sytyttäneen Pirkanmaalla viime kesänä koulun, kirkon ja lukuisia muita paikkoja. Hänelle luetaan syytteet maanantaina.

Koulu, opisto ja muita paloja

Pirkanmaalla oli viime kesänä lukuisia tuhopolttoja. Ensin kesäkuun alussa syttyi entinen autokorjaamo Nokialla. Rakennus oli alkujaan toiminut Nokia Oy:n saunarakennuksena. Pelastuslaitos sammutti korjaamorakennuksen, mutta ulkorakennus tuhoutui täysin.

Pelastuslaitoksen ollessa tulipalopaikalla sammutustöissä tuli tietoon, että noin 700 metrin päässä palaa Lauttalan vanha puinen koulu. Palon sammuttaminen oli vaikeaa ja jatkui tuntien ajan.

Vain kymmenen päivän päästä tulipalot jatkuivat Nokialla. 13. kesäkuuta yöllä Nesteen huoltoasemaa vastapäätä tallin seinää oli sytytetty useammasta kohdasta.

Samanaikaisesti tämän palon kanssa paloi postilaatikkorivistö ja pressu. Tulipaloja ilmeni myös muualla. Kesäkuussa kertaalleen jo sammutettu entinen autokorjaamo paloi nyt kokonaan. Illalla syttyi palo vuorostaan työväenopistolla.

Tulipaloja oli Nokialla samana päivänä lähekkäin samalla alueella. Joonas Haverinen / Yle

Tuhopoltot jatkuivat elokuussa

Elokuun alussa paloi Tampereen Tesomalla. Alueella sijaitseva omakotitalo tuhoutui palossa täysin. Palossa tuhoutui myös talon vieressä ollut autokatos ja siellä ollut matkailuauto.

Omakotitalon lisäksi samalla Ristimäenkadulla paloi myös varastorakennus ja postilaatikko.

Elokuisen viikonlopun aikana poliisi sai tietoa myös muista tuhotyön yrityksistä Tesomalla. Jälkien perusteella Tesoman kirkko yritettiin sytyttää, ja kohteena oli ollut myös kirkon läheisyydessä ollut auto.

Tesoman palo johdatti poliisit myös epäillyn Nokian tuhopolttajan jäljille. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari Luoto sanoi aiemmin, että tutkinnassa oli apua esimerkiksi Tesoman alueen valvontakamerakuvista.

Kolmekymppistä miestä on epäilty viime kesän jälkeen noin kymmenesta teosta, joukossa on lukuisia vahingontekoja ja törkeitä vahingontekoja sekä törkeä tuhotyö ja tuhotyön yritys. Syytteet on tulossa ainakin törkeästä vahingonteosta ja tuhotyöstä, syytteiden sisältö selviää maanantaina oikeudessa.

Tampereen Tesomalla omakotitalo ja matkailuauto tuhoutuivat. Kuva viime kesältä. Marko Melto / Yle

