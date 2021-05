Poliisi puuttuu Helsingin koronarajoitusten vastaiseen mielenosoitukseen – ilmoitus oli tehty kuuden hengen kokoontumisesta

Helsingin poliisi on pysäyttänyt mielenosoituskulkueen joitain satoja metrejä lähtöpaikasta Sanomatalon liepeille. Paikalla tehdään parhaillaan kiinniottoja ja poliisi siirtää mielenosoittajia linja-autoihin.

Helsingissä Finlandiatalon lähellä on alkanut koronarajoitusten vastainen mielenosoitus.

Kello 14 alkaneesta kulkueesta on tehty poliisille ilmoitus kuuden hengen mielenosoituksesta, Helsingin poliisi kertoo Twitterissä. Poliisi muistuttaa, että mielenosoitus on lainvastainen, koska se on olemassaolevien kokoontumisrajoitusten vastainen.

Poliisi on puuttunut kulkueen etenemiseen ja se on tällä erää pysäytettynä joitain satoja metrejä lähtöpaikasta Sanomatalon ja Kiasman liepeille, kertoo Ylen toimittaja Tero Valtanen paikalta.

Poliisi tekee paikalla kiinniottoja ja siirtää mielenosoittajia linja-autoihin.

