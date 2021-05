Talousasiantuntijat eivät usko EU:n elvytyspaketin kaatumiseen, sillä liian paljon on pelissä – EK: paketin arvo Suomelle on suurempi kuin saadut avustukset

Asiantuntijoiden mukaan pelkkä tieto tulevista elvytysrahoista on rauhoittanut markkinoita ja palauttanut luottamusta talouteen. Siksi pakettia ei ole varaa kaataa.

EU:n massiivinen elvytyspaketti viedään läpi tavalla tai toisella, sillä paketin kaatuminen olisi liian iso riski koko EU-alueen taloudelliselle vakaudelle, uskovat Ylen haastattelemat talouden asiantuntijat.

EU-maiden yhteisen 750 miljardin euron elvytyspaketin kohtalo lepää enää kahdeksan maan käsissä – joista yksi on Suomi. Jokaisen maan on hyväksyttävä paketti erikseen, ja yksikin hylky voisi kaataa sen kokonaan.

Tällä viikolla elvytyspaketin kohtalo sähköistyi Suomessa, kun perustuslakivaliokunta linjasi, että läpimenoon vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö eduskunnassa. Se tarkoittaa, että hallitus tarvitsee tukea myös oppositiosta.

Elvytyspaketin sisältöä vastustava oppositiopuolue kokoomus ilmoitti äänestävänsä ryhmänä tyhjää, mutta yksittäiset kansanedustajat sekä kokoomuksesta että hallituspuolue keskustasta ovat ilmoittaneet äänestävänsä pakettia vastaan – äänestyksestä voi siis tulla täpärä.

Lue myös:

Analyysi: Isku olisi pahempi Suomen arvovallalle kuin EU:lle, jos elpymispaketti kaatuisi eduskunnassa – tilanne olisi kuitenkin karvas myös unionille

Elvytysrahojen merkitys Suomelle määräänsä suurempi

Suomi on saamassa elvytyspaketista kaikkiaan vajaat kolme miljardia euroa lähivuosina ja rahoittaa pakettia 6,6 miljardilla eurolla vuoteen 2058 mennessä.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtavan EU-asiantuntijan Janica Ylikarjulan mukaan elvytyspaketin arvo Suomelle on kuitenkin pelkkää avustussummaa suurempi. Hänen mielestään avustusmiljardien sijaan pitäisikin katsoa isoa kuvaa.

– Tämä on investointisysäys sekä Suomelle että Euroopalle, mikä tarkoittaa paljon liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Vahva ja vakaa Eurooppa on suomalaisyrityksille äärimmäisen tärkeä asia, ja siksi elvytyspakettia todella tarvitaan, Ylikarjula sanoo.

Ylikarjulan mukaan elvytysrahoilla tullaan tekemään isoja investointeja aloilla, joilla Suomessa on paljon osaamista.

– Kestävä kehitys, ilmastoratkaisut, digitalisaation vauhdittaminen... Tämä on yrityksille iso vientimahdollisuus, Ylikarjula luettelee.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) kuvasi maaliskuussa elvytysrahastoa “erinomaiseksi avuksi Suomen kasvuloikkaan”. Hallituksen laskelmien mukaan yksi euro EU-rahaa vivuttaisi liikkelle yhdeksän euroa yksityisten sijoittajien rahoja.

EK:n johtava asiantuntija Janica Ylikarjula kertoo myös, miten maksetut eurot voidaan saada takaisin.

Sovulla suurin vaikutus

Elvytyspaketin keskeisin merkitys taloudelle nähtiin kuitenkin jo viime heinäkuussa, jolloin EU-maat pitkien neuvotteluiden päätteeksi löysivät sovun, sanoo Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich.

Sopu elvytyspaketista palautti luottamusta koronakriisin runtelemaan talouteen – vaikka rahaa ei vielä ole jaettu senttiäkään.

– Euroopan keskuspankki on omilla velkakirjaostoillaan painanut korkoja alaspäin, mutta tärkeänä elementtinä on ollut usko siitä, että elpymisrahasto tulee. Se loi luottamusta, mikä on osaltaan auttanut pitämään euroaluetta yhdessä tässä kriisissä.

Samaa sanoo EK:n Ylikarjula.

– Meillä oli riski investointilamasta, riski EU-alueen talouden kiristymisestä ja EU:n yhtenäisyyden ja toimintakyvyn jatkosta. Kun valtioiden päämiehet löivät kättä päälle viime kesänä, se rauhoitti markkinat.

Nordean von Gerichin mukaan etenkään Italian kaltaiset koronakriisistä pahoin kärsineet maat eivät olisi pystyneet tekemään yhtä vahvoja elvytystoimia ilman lupausta elvytyspaketista.

Italian taloustilanne on ollut heikko jo ennen koronaa ja julkinen talous horjuu kasvavan velkataakan alla. Elvytyspaketin avustusten jaossa Italia on yksi suurimmista hyötyjistä.

– Tiedetään, ettei rahapolitiikalla pystytä elvyttämään enää paljon. Korot ovat matalalla, ja niiden laskeminen vielä alaspäin ei hirveästi vaikuta talousnäkymiin. Finanssipolitiikalla, eli valtioiden velkaantumisella ja omilla toimilla saadaan etenkin tämän tyylisessä kriisissä paljon enemmän aikaan. Elvytyspaketilla on ollut jo valtavan suuri merkitys, von Gerich toteaa.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich kertoo, mitä tapahtuu jos paketti hylätään.

Avustusrahoilla uutta talouskasvua

Eläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtajan Risto Murron mukaan katseet kääntyvät seuraavaksi siihen, mihin elvytysrahaa käytetään. Varma kuuluu Suomen suurimpiin yksityisiin sijoittajiin.

– Tärkein kysymys on Italia, jonka velkataakka on erittäin korkea. Jos Italia näillä EU-rahoilla saa kasvua aikaiseksi, olisi myös jonkin verran toivoa, että se selviytyy tästä velkataakastaan. Jos maa epäonnistuu, meillä on entistä suurempi ongelma, Murto sanoo.

Kaikkien jäsenmaiden on toimitettava komissiolle suunnitelma avustusrahojen käytöstä. Neljä suurinta jäsenmaata – Ranska, Saksa, Espanja ja Italia – ovat jo esitelleet omansa ja aikovat luovuttaa ne komissiolle ensi viikolla.

Saksassa ja Ranskassa kymmeniä miljardeja avustusta käytetään digiyhteyksiin, ilmastoon ja rautateihin, Italiassa varoja ohjataan nettiyhteyksien parantamiseen ja verotuksen yksinkertaistamiseen.

Suomikin on kertonut omat painopisteensä, mutta hioo vielä yksityiskohtia. Suomi aikoo ohjata ison osan avustuksista niin sanottuun vihreään siirtymään, eli esimerkiksi teollisuuden ja palveluiden hiilipäästöjen vähentämiseen. Suomen muita painopisteitä ovat työllisyyden nostaminen, sote-palveluiden parantaminen ja digitalisaation vahvistaminen.

– Otsikkotasolla asiat ovat hyviä, mutta yksityiskohdat ratkaisevat: onko rohkeita, fokusoituneita satsauksia vai hajoavatko rahat yleiseen hyvään? Suomella olisi paljon voitettavaa esimerkiksi vihreässä siirtymässä, johon myös yksityinen sektori on lähtenyt voimakkaasti mukaan, Murto sanoo.

Varman Risto Murto sanoo, että suhdannepoliittisesti elvytyspaketti on myöhässä: rahaa jaetaan, kun ollaan jo nousukaudella. Antti Lähteenmäki / Yle

Elvytyspaketin kaatuminen olisi "pommi markkinoilla"

Ylen haastattelemat asiantuntijat pitävät paketin kaatumista epätodennäköisenä. Jos Suomi tai joku toinen maa jättäisi paketin hyväksymättä, EU veisi sen läpi jotain toista kautta, sanoo Varman Murto.

– Olisi yllätys, jos Suomi paketin kaataisi. Uskoisin, että silloin EU tekisi jonkinlaisen väistöliikkeen ja rahojen käytölle ja päätöksenteolle tulisi aikalisä. Siinäkin tapauksessa juna menisi eteenpäin, jollakin tavalla, Murto sanoo.

Myös Nordean von Gerichin mukaan markkinoiden perusodotus on, että elvytyspaketti menee läpi. Jos se odotusten vastaisesti kokonaan kaatuisi, olisi se eräänlainen pommi markkinoilla.

– Tyypillisesti markkinaepävarmuus rasittaa talousnäkymiä suoraan. Talousluottamus kärsisi, talouden aktiviteetti kärsisi, ja kyllä tällainen pieni vientivetoinen maa kuten Suomi olisi aika nopeasti taas taantumassa, von Gerich sanoo.

Tähän mennessä yhdeksäntoista EU-maata on ratifioinut elvytyspaketin. Suomessa odotetaan seuraavaksi valtiovarainvaliokunnan mietintöä, jonka jälkeen eduskunta äänestää paketista.

Mikä elvytyspaketti? EU-jäsenmaat sopivat heinäkuussa 2020 elvytyspaketista, jonka tavoitteena on elvyttää koronapandemiasta kärsinyttä taloutta. EU valtuuttaa komission hankkimaan 750 miljardin euron lainan, joka jaetaan jäsenmaille vastikkeettomina avustuksina ja lainoina. Avustusten osuus paketista on 390 miljardia, lainojen 360 miljardia. Komission ohjeistuksen mukaan vähintään 37 % rahasta on käytettävä ilmastotoimiin ja 20 % digitalisaatioon. Elvytyspaketti ja EU:n monivuotinen rahoituskehys on poliittisesti niputettu yhdessä toteutettavaksi. Kaikkien jäsenmaiden on hyväksyttävä paketti erikseen.

Mikä on sinun kantasi elvytyspakettiin? Voit keskustella aiheesta 3.5. kello 23:een asti.

Lue myös:

Ylen tiedot: Suomi kysyi EU:lta elvytyspaketin hylkäämisestä – mainehaitta ja poliittinen paine arvioitiin ennennäkemättömäksi

Mikä on kiistelty EU:n elvytysrahasto? Lue 7 kysymystä ja vastausta, miten rahasto rakennetaan ja miksi Suomen poliitikot riitelevät siitä

EU jakaa Suomelle kolme miljardia euroa elpymisrahaa – EK ja SAK tietävät jo, millaisiin hankkeisiin apumiljardit kannattaa suunnata

Koronapandemia lisää EU:n valtaa taloudessa, elpymisrahasto tekee Brysselistä tärkeämmän taloustoimijan – lue tästä olennaiset muutokset

Eurooppa-kirje: Kumpi ehtii ensin käyttöön EU:ssa, elvytysrahat vai koronatodistus?