Oscar-voittaja Olympia Dukakis on kuollut 89-vuotiaana

Yhdysvaltalainen näyttelijä Olympia Dukakis on kuollut 89-vuotiaana. Olympian kuolemasta kertoi hänen veljensä Apollo Dukakis Facebook-sivuillaan (siirryt toiseen palveluun) lauantaina.

– Rakas siskoni kuoli tänä aamuna New Yorkissa. Kamppailtuaan useiden kuukausien ajan terveyden kanssa, hän sai lopulta rauhan ja pääsi Louisin seuraan.

Louis Zorich oli ohjaaja, jonka kanssa Olympia ehti naimisissa aina vuodesta 1962. Zorich kuoli 93-vuotiaana 2018. Parilla oli kolme lasta ja kaikkiaan neljä lastenlasta.

Olympia Dukakis teki pitkän uran niin elokuvissa kuin teatterinäyttämöillä. Kirkkain kruunu hänen urallaan tuli elokuvasta Moonstruck (Kuuhullut), josta hän sai parhaan naissivuosan Oscar-palkinnon vuonna 1988. Muita Dukakisin tunnettuja elokuvia olivat Steel Magnolias (Teräskukat) sekä The Event.

Moonstruckista Oscarin sai myös Cher parhaasta naispääosasta. Parhaiten muusikkona tunnettu Cher otti Twitterissä osaa Olympia Dukakisin poismenon johdosta ja jakoi kuvia Olympiasta ja tämän Louis-miehestään.

Cher kertoo tviitissään muun muassa jutelleensa viimeksi Olympian kanssa kolme viikkoa sitten ja muistelee, kuinka Olympia näytteli Moonstruck -elokuvassa hänen äitiään sekä sitä, miten paljon tämä rakasti miestään.

Serkusta oli lähellä tuli presidentti

Dukakis oli amerikankreikkalainen. Hänen serkkunsa on Massachusettsin entinen kuvernööri Michael Dukakis, joka oli demokraattien ehdokas vuoden 1988 Yhdysvaltain presidentinvaalissa. Voiton kyseisissä vaaleissa vei kuitenkin republikaanien istuva varapresidentti George H. W. Bush.

Olympia Dukakis kertoi vuonna 2003 ilmestyneessä elämäkerrassaan Ask Me Again Tomorrow: A Life in Progress kreikkalaisista juuristaan ja haasteista, joita hän joutui ensimmäisen sukupolven amerikankreikkalaisena kohtamaan. Etninen syrjintä oli yleistä myös 1980-luvulla ja sen on katsottu olevan osasyy myös Michael Dukakisin tappioon Bushille.

Tämän lisäksi Olympia Dukakis kertoo aikanaan bestselleriksi nousseessa kirjassaan kamppailustaan päihdeongelmia sekä kroonisia terveysongelmia vastaan nuoruudessa. Lopulta hän kertoi löytäneensä rauhan näyttelemisestä.

Dukakis sai oman tähtensä kuuluisalle Hollywoodin Walk of Famelle vuonna 2013.