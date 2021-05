Pohjois-Korea varoittaa Yhdysvaltoja Bidenin puheen takia: "Presidentti teki suuren virheen"

Miksi Suomi tukee Fortumia ja Uniperia, jotka haastavat Hollannin oikeuteen ki­vi­hii­li­voi­ma­lan sulkemisen takia? Syy on ikivanha sopimus, joka on ristiriidassa il­mas­to­ta­voit­tei­den kanssa

Fortumin ja Uniperin oikeusjutun taustalla on vanha in­ves­toin­ti­so­pi­mus, joka suojaa fossiilisia polt­toai­nei­ta. Se on ristiriidassa Pariisin il­mas­to­so­pi­muk­sen tavoitteiden kanssa, joihin Suomikin on il­mas­to­po­li­tii­kas­saan sitoutunut.