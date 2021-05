Herätys: Edunvalvonta-asioiden käsittely venynyt, kaupparyhmät panostavat latauspisteisiin, sää viileää

Edunvalvonta-asian käsittely voi kestää jopa puoli vuotta – Digi- ja väestötietoviraston pääjohtaja: "Käsittelyn venyminen ei ole kohtuullista"

Osa Digi- ja väestötietoviraston palveluista on pahasti ruuhkautunut. Viime vuoden alussa yhdistyneiden maistraattien ja väestörekisterin palveluista eniten ruuhkaa on holhousasioihin liittyvissä palveluissa. Valtakunnallinen jono on venyttänyt käsittelyaikoja peräti kahdella kuukaudella.

Virossa mietitään, mitä pitäisi tehdä laivojen välisille kaasu- ja öljysiirroille

Liberian lipun alla purjehtiva säiliöalus kuvattuna Tallinnanlahden ankkurointialueella 27. huhtikuuta 2021. Jan Erik Kooli / Yle

Virossa tuli tammikuussa julki, että venäläistankkerit ovat käyttäneet Paldiskin edustalla olevaa ankkurointialuetta siirtääkseen kaasu- ja öljylasteja laivasta toiseen. Vieressä sijaitsee suojelualue. Asia on tulossa lähiaikoina Viron hallituksen käsittelyyn. Pitäisi ratkaista, rajoitetaanko siirrot yhdelle ankkurointialueelle, satamiin – vai kielletään laivasta laivaan siirrot peräti kokonaan. Se voisi siirtää siirrot ulommas aluemerelle, mikä sekin tuottaa riskejä.

Sananvapauspalkittu Laura Arikka: On erityisen tärkeää saada mukaan ihmiset, jotka eivät yleensä osallistu yhteiskunnalliseen keskusteluun

Laura Arikan mukaan ihmisillä on nykypäivänä asemastaan ja roolistaan riippumatta tarve tulla kuulluksi. Kalle-Koponen-HS

Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikka on tänään palkittu sananvapauspalkinnolla. Palkinto on tunnustus Arikan työstä rakentavan keskustelukulttuurin edistämisessä. Arikan mukaan ihmisillä on nykypäivänä asemastaan ja roolistaan riippumatta tarve tulla kuulluksi. Nopealle, kärjekkäälle keskustelulle ja argumentaatiolle on hänen mukaansa paljon enemmän foorumeita tarjolla kuin rauhalliselle ja rakentavalle keskustelulle.

Uusia sähköautojen pikalatureita tulossa huomattavasti, kaupoilta isot investoinnit – "Yksinään ei ole niin mahtavaa liiketoimintaa"

Yksi ensimmäisistä S-ryhmän latausasemista nousee Helsingin Pukinmäessä sijaitsevan ruokakaupan parkkialueelle. Takavuosina samalla tontilla oli bensan ja dieselin jakeluasema. Lotta Laakso / Yle

Sähköautojen latausverkot kasvavat Suomessa nopeasti. Isot kauppaketjut tekevät miljoonaluokan investoinnit latauspisteisiin. S-ryhmä avaa kokonaan uuden latausverkoston, johon nousee tänä vuonna noin 50 nopeaa latausasemaa. Ennestään maanlaajuista latausverkkoa pyörittävä K-ryhmä rakentaa sekin uusia asemia.

Viileä, mutta poutainen alku viikolle

Matti Huutonen / Yle

Suomi kuuluu kylmän ilmamassan piiriin. Koko maassa on nyt vuodenaikaan nähden viileää. Öisin on pakkasta etelää myöten. Päivän ylimmät lämpötilat jäävät etelässäkin vain 10 asteen tietämille, muualla on kylmempää. Alkuviikolla sateet jäävät vähiin. Pilvisyys on runsasta etelässä. Myös tuuli voimistuu.

