Demokraattinen oppositio jäähylle Hongkongissa – poliittista järjestelmää mullistetaan

Kiinaan suopeasti suhtautuva komitea saa oikeuden kieltää demokraatteja asettumasta ehdolle vaaleissa. STT on haastatellut kirjanpitäjä Nina Liuta ja demokraattisen puolueen entinstä puheenjohtajaa Emily Lauta.

Kirjanpitäjä Nina Liu on jo päättänyt mitä tehdä Hongkongin seuraavissa parlamenttivaaleissa joulukuussa. Hän aikoo äänestää tyhjää ja kirjoittaa Hongkongin johtoa solvaavan iskulauseen äänestyslippuunsa.

– Näyttää ilmeiseltä, ettei yksikään kannattamani poliitikko osallistu vaaleihin. Tilanne on murheellinen ja turhauttava, Liu sanoo puhelimitse.

Liu on aina äänestänyt demokraattisen puolueen ehdokkaita parlamenttivaaleissa. Niitä on järjestetty säännöllisesti siitä lähtien, kun Britannia palautti siirtomaansa Kiinalle vuonna 1997.

– Demokraatit ovat taistelleet oikeuksiemme ja vapauksiemme puolesta. Nyt he ovat kieltämättä hävinneet taistelunsa, Liu toteaa.

"Päätös on Kiinan kosto"

Liu viittaa Kiinan päätökseen uudistaa Hongkongin vaalijärjestelmää. Uusien vaalilakien tarkoituksena on minimoida demokraattisen puolueen ja sen liittolaisten vaikutusvaltaa.

Demokraattisen puolueen entinen puheenjohtaja Emily Lau pitää päätöstä käsittämättömänä. Hän painottaa nykyisenkin vaalijärjestelmän taanneen, etteivät demokraatit ole voineet saada enemmistöä parlamentissa, vaikka ovat saaneet yli puolet äänistä jokaisissa vaaleissa.

Tyhjä Hongkongin parlamentti. Vernon Yuen / Getty Images

– Luonnehdin päätöstä kostoksi. Kiinan viholliseksi leimaama demokraattinen oppositio joutuu nyt käytännössä hävitetyksi, Lau sanoo STT:n puhelinhaastattelussa.

Kiinan laatimassa perustuslaissa todetaan, ettei Hongkongin johto saa kuulua mihinkään puolueeseen. Nykyinen hallintojohtaja Carrie Lam on tehnyt uransa byrokraattina. Hongkongin parlamentissa istuu tällä hetkellä ainoastaan yksi demokraatti, kun muut ovat vähitellen eri syistä joko eronneet tai heidät on erotettu.

Uudistusten myötä Kiinaan myötämielisesti suhtautuvista vaikuttajista koostuva komitea saa oikeuden kieltää demokraatteja asettumasta ehdokkaiksi tulevissa vaaleissa. Suorissa vaaleissa valittujen kansanedustajien osuutta parlamentissa supistetaan lisäksi rajusti.

– Demokraatit ovat pärjänneet hyvin nimenomaan suorissa vaaleissa. Äänestäjät ovat niissä voineet näyttää mitä mieltä ovat, Lau toteaa.

Demokratiaa puolustava mielenosoitus Hongkongissa. Vernon Yuen / Getty Images

Parlamentissa demokraatit ovat suututtaneet Hongkongin johtoa estämällä sitä jyräämästä läpi kiistanalaisia tai epäsuosittuja lakiehdotuksia. Kiina on puolestaan arvostellut ankarasti demokraatteja muun muassa siitä, etteivät he ole suostuneet tuomitsemaan niitä pääasiassa nuoria hongkongilaisia, jotka osallistuivat vuonna 2019 Hongkongia kuusi kuukautta lamauttaneisiin mielenosoituksiin.

Mielenosoituksissa vastustettiin Hongkongin johtoa ja muuta Kiinaa hallitsevaa kommunistipuoluetta. Kokoontumiset yltyivät usein väkivaltaisiksi mellakoiksi.

Autonomia vaakalaudalla

Uudet vaalilait astuvat voimaan luultavasti myöhemmin keväällä. Lait ovat autonomisen Hongkongin johdon laatimat, mutta johto on seurannut tarkasti kommunistipuolueelta saamiaan ohjeita.

– Kommunistipuolue sekaantuu nyt avoimesti Hongkongin asioihin. Varsinaisesta autonomiasta ei voida enää puhua, Lau kommentoi.

Lau pitää mahdollisena, että demokraattiset puolueet boikotoivat seuraavia parlamenttivaaleja vuoden lopulla. Hänen mukaansa suuri osa demokraattien kannattajista päättää siinä tapauksessa olla äänestämättä tai äänestää tyhjää.

– Useat nuoret demokraatit ovat lisäksi lopettamassa poliittisen uransa. Heidän mielestään poliitikkona toimiminen on liian vaarallista, koska nykyään voi joutua pidätetyksi vain sanomalla vääriä asioita, Lau kertoo.

Pelko johtuu viime vuonna voimaan astuneista Kiinan säätämistä ankarista turvallisuuslaeista. Niitä pidetään niin epämääräisesti muotoiltuina, että on mahdotonta tietää, mikä on kiellettyä ja mikä ei.

Vankilat täyttyvät pelottavaa tahtia

Tuomareilla on riittänyt kiirettä Hongkongissa kuluneen vuoden aikana. Työtahti on ollut tavallistakin tiukempi, kun he ovat joutuneet käsittelemään lukuisia Hongkongia vuonna 2019 pitkään lamauttaneisiin mielenosoituksiin liittyviä tapauksia.

Noin 12 000 pääasiassa nuorta mielenosoittajaa on jo pidätetty. Yli 2 000 on asetettu syytteeseen, ja heistä 700 on tuomittu vankilaan erilaisista vakavista rikoksista.

Vain pieni osa mielenosoittajista on tähän asti joutunut syytteeseen Kiinan räätälöimien Hongkongin turvallisuuslakien rikkomisesta. Lait käsittelevät muun muassa kumouksellista toimintaa, maanpetosta sekä terrorismia, ja syytettyjä voidaan tuomita jopa elinkautiseen vankeuteen.

Hongkongin johto on valinnut muutamia tuomareita käsittelemään ainoastaan turvallisuuslakeihin liittyviä tapauksia. Nämä tuomarit ovat jo osoittaneet noudattavansa tavallista selvästi tiukempaa linjaa muun muassa päättäessään laskea syytettyjä vapaaksi takuita vastaan.

Hongkongissa pidetään erityisen huolestuttavana sitä, että lähes 50:tä demokraattia syytetään nyt kumouksellisesta toiminnasta. Heidän joukossaan on arvostettuja entisiä parlamentin jäseniä ja muita vaikuttajia.

Vain 15 syytetyistä on laskettu vapaaksi takuita vastaan. Muiden on istuttava telkien takana kuukausikaupalla odottamassa oikeudenkäynnin alkamista.

Syyttäjien mukaan pidätetyt demokraatit rikkoivat turvallisuuslakeja järjestämällä luvatta kannattajilleen ennakkoäänestyksen viime vuonna. Syytteet eivät liity lainkaan väkivaltaisiin mielenosoituksiin, ja niiden katsotaan olevan luonteeltaan selkeästi poliittiset.

Turvallisuuslakien käyttöönoton sanotaankin särkeneen lopullisesti hongkongilaisten unelmat demokraattisemmasta yhteiskunnasta. Hongkongissa pelätään, että kestää ainakin pari sukupolvea ennen kuin haavat voivat umpeutua.

Lue lisää:

Hongkongilainen demokratia-aktivisti Jimmy Lai sai lähes kahden vuoden vankeustuomion mielenosoitusten järjestämisestä

Hongkongissa tuomiot joukolle tunnettuja demokratia-aktivisteja

Kiina kaventaa Hongkongin demokratiaa – kaikkien parlamenttiin pyrkivien täytyy olla Pekingin hyväksymiä "patriootteja"

Lähteet: STT