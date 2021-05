Helsingin poliisi: "Huumekuolemissa ei näy erityistä piikkiä" – myrkytysepäilyjä tulee, mutta terästettyjä katukauppalääkkeitä ei ole tiedossa

Turussa ainakin viisi nuorta miestä on kuollut epäiltyyn myrkytykseen. Niiden syyksi on epäilty vaarallista katukauppalääkettä. Helsingin poliisilla ei ole toistaiseksi tietoja siitä, että terästetty lääke olisi aiheuttanut enemmän kuolemia.

Helsingin poliisin mukaan epäillyistä myrkytyksistä johtuvissa huumausainekuolemissa ei ole erityistä nousua.

Aiemmin tällä viikolla kerrottiin, että Turun seudulla useita nuoria aikuisia on kuollut. Kuolemien epäillään johtuvan huumausaineiden, alkoholin ja lääkkeiden yliannostuksesta tai niiden yhteisvaikutuksesta. Lisäksi epäillään, että katukaupassa myytävää rauhoittavaa lääkettä olisi terästetty vielä voimakkaammalla huumeella.

– Helsingin alueella ei ole nähtävissä piikkiä huumekuolemissa ja myrkytystapauksissa, sanoo rikostarkastaja Markku Heinikari Helsingin poliisista.

Heinikarin mukaan epäiltyjä myrkytystapauksia tulee poliisin tietoon suhteellisen tasaisesti.

– Viime viikkojenkin aikana joitain myrkytyskuolemiksi epäiltyjä tapauksia on ollut, mutta mitään piikkiä ei sinänsä ole nähtävissä niiden määrässä, Heinikari jatkaa.

Rauhoittavat lääkkeet keskiössä

Muun muassa A-klinikkasäätiö on äskettäin varoittanut katukaupassa myynnissä olevista rauhoittavista lääkkeistä, joita mahdollisesti on terästetty fentanyylillä. Fentanyyli, samoin kuin alpratsolaamia sisältävät lääkkeet, saattavat aiheuttaa hengityksen lamaantumista. Erityisen vaarallista se on alkoholiin yhdistettynä.

Helsingin poliisin tiedossa ei ole, että alueella olisi laajempi fentanyyliongelma. Heinikarin mukaan tilannetta kuitenkin seurataan jatkuvasti. Hän sanoo myös, että maantieteellisiä eroja voi olla.

Epäilyiden keskiössä on Ksalol-niminen lääke, joka sisältää alpratsolaamia. Se on tuttua tavaraa myös Helsingin huumepoliiseille.

– Ksalol- ja Rivotril-pillereitä takavarikoidaan ihan jatkuvasti katukaupasta. Niitä myydään kaduilla, ostoskeskuksissa ja metroasemien läheisyydessä suhteellisen avoimestikin, Heinikari kertoo.

Poliisilla ei toistaiseksi ole vahvistusta sille, että Ksaloliin olisi lisätty fentanyyliä. Turun poliisin mukaan aihetta epäilyyn kuitenkin on. Oikeuslääketieteelliset ja kemialliset tutkimukset vievät vielä viikkoja.

Katukaupassa myytävät pillerit tulevat Suomeen Itä-Euroopasta.

– Se on ihan selvä, että ne pillerit, joita laittomasti kadulla myydään, voivat sisältää aivan mitä tahansa. Ei voi olla mitenkään varma, että pakkauksessa on sitä mitä siinä lukee, vaikka pilleripurkin kyljessä lukisi mikä tahansa teksti, Heinikari terottaa.

