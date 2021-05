Reuters: Myanmarissa turvallisuusjoukot surmasivat lehtitietojen mukaan kahdeksan ihmistä protestien aikana

Myanmarissa turvallisuusjoukot ampuivat mediatietojen mukaan kahdeksan ihmistä mielenosoitusten aikana sunnuntaina, kertoo uutistoimisto Reuters.

Sotilasjuntan vastaisiin mielenosoituksiin osallistui tuhansia ihmisiä. Maan suurimmassa kaupungissa Yangonissa aktivistit yllyttivät väkeä "kevätvallankumoukseen" junttaa vastaan. Sunnuntain mielenosoitukset olivat suurimmat protestit moneen päivään Myanmarissa.

– Ravistelkaa maailmaa Myanmarin kansan yhtenäisyyden äänellä, mielenosoitusten järjestäjät totesivat lausunnossaan.

Kadunkulmiin kokoontuneet nuorisojoukot syöksyivät kaduille osoittamaan mieltä. Marssittuaan jonkun matkaa joukko hajaantui välttääkseen yhteenotot viranomaisten kanssa.

Paikallisen median mukaan poliisit ja sotilaat vastasivat ottamalla kiinni kaikki nuoret, jotka käsiinsä saivat.

– Kaikki otetaan kiinni. Pääsin piiloon, mutta nyt olen loukussa, viestitti nimettömänä pysytellyt mielenosoittaja uutistoimisto AFP:lle.

Myanmarissa on ollut jatkuvia mielenosoituksia sen jälkeen kun sotilaat kaappasivat vallan helmikuun alussa ja syrjäyttivät maan johtajan Aung San Suu Kyin.

Sotilasjuntan vastustajien mukaan mielenosoituksissa on kuollut yli 750 ihmistä. Juntta taas sanoo, että kuolleita mielenosoittajia on vajaat 260, minkä lisäksi 17 poliisia ja seitsemän sotilasta on kuollut.

Lähteet: Reuters, AFP