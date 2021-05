Intian valtapuolue BJP hävisi vaalit merkittävässä osavaltiossa, koronan arvellaan syöneen kannatusta

Intiassa on äänestetty viimeisen kuukauden aikana osavaltiovaaleissa, joiden on arvioitu olevan osasyy maan koronatilanteen heikentymiseen. Osa intialaisista on myös kritisoinut sitä, että vaalit järjestettiin pahan koronakriisin keskellä.