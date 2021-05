Intiasta Australiaan saapuminen on nyt kielletty sakkojen tai jopa vankeustuomion uhalla – kriitikot pitävät toimenpidettä rasistisena

Matkustuskielto koskee henkilöitä, jotka ovat olleet Intiassa edeltävän parin viikon aikana. Se kieltää myös Australian kansalaisilta pääsyn kotimaahansa. Rajoitustoimi on voimassa ainakin kuluvan kuun puoliväliin saakka.

Koronakriisin kourissa olevasta Intiasta Australiaan saapuvia uhkaa tästä päivästä lähtien jopa viiden vuoden vankeustuomio tai mojovat sakot, ilmoittivat viranomaiset viikonloppuna.

Sakot voivat olla jopa 66 000 Australian dollaria eli reilut 42 000 euroa, kertoo The Sydney Morning Herald (siirryt toiseen palveluun) -lehti.

Australia tiukensi sääntöjään äärimmilleen sen jälkeen, kun viranomaiset havaitsivat, että maahan oli saapunut ihmisiä Intiasta vaihtoyhteyksien kautta. Suorat lennot oli lopetettu jo aikaisemmin.

Australia on asettanut matkustuskiellon Intiaan. Kuvassa matkustajia Sydneyn lentoasemalla huhtikuussa. Saeed Khan / AFP

Kriitikoiden mukaan maahan pääsyn rajoittaminen loukkaa ihmisoikeuksia. Toimenpidettä on myös pidetty rasistisena. Pääministeri Scott Morrison on vastannut syytöksiin toteamalla, että samankaltaisia rasismisyytöksiä esitettiin hallitukselle noin vuosi sitten, kun Australia sulki rajansa Manner-Kiinaan.

– Pandemiassa ei ole politiikkaa tai ideologiaa. Sillä ei ole mitään tekemistä politiikan kanssa, tämä on virus, Morrison sanoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

– Hallitus ei tee tällaisia päätöksiä kevyin perustein. Australian terveydenhuolto- ja karanteenijärjestelmän toimivuus on kuitenkin turvattava ja koronatartuntojen määrä karanteeniyksiköissä pystyttävä pitämään hallittavalla tasolla, sanoi maan terveysministeri Greg Hunt uutistoimisto AFP:lle.

Koronaviruspotilaita hoidettiin juhlatilaan pystytetyssä potilashuoneessa New Delhissä lauantaina. Prakash Singh / AFP

Kielto koskee myös Australian kansalaisia

Maahantulokielto koskee myös Australian kansalaisia, ja se on voimassa ainakin kuluvan kuun puoliväliin. Intiassa on jumissa tuhansittain australialaisia, joiden kotiuttamisen tilauslennoilla pääministeri Scott Morrison on torjunut.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch arvosteli kovin sanoin Australian päätöstä.

– Sen sijaan, että hallitus keskittyy vankilatuomioihin ja koviin rangaistuksiin, sen pitäisi etsiä turvallisia tapoja panna Intiasta palaavat karanteeniin, sanoi järjestön Australian aluejohtaja Elaine Pearson AFP:n mukaan.

Ainakin 36 000 australialaista on jumissa ulkomailla (siirryt toiseen palveluun). He eivät pääse palaamaan kotimaahansa, sillä Australia on rajannut tiukasti, kuinka monta ihmistä voi tulla maahan viikossa.

Vihreiden senaattori Mehreen Faruqi kirjoitti Twitterissä pitävänsä päätöstä "kauheana ja rasistisena".

Australialaiskirurgi Neela Janakiramananin perhe asuu Intiassa. Hän pitää matkustusrajoitusta suhteettomana.

– Intialais-australialaiset näkevät tämän rasistisena politiikkana, sillä meitä kohdellaan eri tavoin kuin ihmisiä, jotka ovat lähtöisin muista maista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Euroopassa on nähty vastaavia tartuntalukuja. On erittäin vaikeaa tuntea mitään muuta kuin tulla kohdennetuksi etnisen ryhmän mukaan, Janakiramanan sanoo uutistoimisto Reutersille.

Intiassa joudutaan rakentamaan tilapäisiä krematorioita koronaviruksen kasvattaman kuolleisuuden takia. Tilanne on vaikea muun muassa pääkaupungissa Delhissä, jossa krematorioita on jouduttu rakentamaan parkkipaikoille.

