Useita miehiä epäillään huumeiden levittämisestä Kotkasta muualle Suomeen – poliisi takavarikoi kymmeniä kiloja marihuanaa ja vahvaa amfetamiinia

Kaakkois-Suomen poliisi on syksyn ja kevään aikana tutkinut kahta törkeää huumausainerikosta, joissa on levitetty huumeita Kotkasta muualle Suomeen.

Molemmissa tapauksissa huumeiden, marihuanan sekä amfetamiinin, määrät ovat olleet suuria. Esitutkinta on nyt tapausten osalta valmistunut, ja kokonaisuudet siirtyvät syyteharkintaan.

Ensimmäisessä kokonaisuudessa on kysymys 63 kilogramman suuruisen marihuanaerän toimittamisesta marraskuussa. Rikoksesta epäillyt, haminalaiset vuosina 1994 ja 1996 syntyneet miehet, kuljettivat marihuanaerän pakettiautollaan Kotkasta Lahteen ja sieltä edelleen Lohjalle.

Lahdessa 48 kilogramman marihuanaerän vastaanotti vuonna 1989 syntynyt mies. Esitutkinnassa on selvitetty, että Lahteen toimitetut marihuanat on pakattu uudelleen ja ne on toimitettu Turkuun.

Lahdesta haminalaismiehet jatkoivat matkaansa Lohjalle. Siellä huumausaineet jätettiin pysäköintialueelle tuodun auton takapenkille, jonka kuljettaja oli poistunut tapahtuman ajaksi pois paikalta. Kuljettajana toiminut vuonna 1970 syntynyt nainen otettiin kiinni hänen palatessaan autolle. Autosta takavarikoitiin viisi kilogrammaa marihuanaa.

Poliisi pysäytti haminalaisten miesten kuljettaman pakettiauton heidän ollessa matkalla kohti Kouvolaa. Autosta takavarikoitiin tässä vaiheessa vielä kymmenen kilogrammaa marihuanaa.

Rikoksen esitutkinnan yhteydessä on ollut vangittuna neljä henkilöä ja lisäksi kaksi on ollut pidätettynä.

Yhteensä marihuanaerän arvo katukauppa-arvolla laskettuna on 945 000 euroa. Kaikkia asianosaisia epäillään törkeästä huumausainerikoksesta.

Erittäin vahvaa amfetamiinia

Toisessa kokonaisuudessa kotkalaisen vuonna 1986 syntyneen miehen epäillään toimittaneen huomattavan määrän huumausaineita Kotkasta Helsinkiin.

Mies ajoi maaliskuun alussa omistamallaan pakettiautolla Kotkasta Helsinkiin erään kauppaliikkeen parkkipaikalle. Myös tässä tapauksessa huumausaineet siirrettiin alueelle pysäköityyn henkilöautoon. Myöhemmin autolla liikkeelle lähti helsinkiläinen vuonna 1988 syntynyt mies. Poliisi pysäytti auton ja otti kuljettajan kiinni. Autosta takavarikoitiin 14 kilogrammaa amfetamiinia.

Huumausaineet Helsinkiin toimittanut mies otettiin kiinni Kotkassa. Hänen kotiinsa tehdyn etsinnän yhteydessä takavarikoitiin kaksi kilogrammaa amfetamiinia.

Tapauksessa takavarikoitu amfetamiini oli erittäin vahvaa. 14 kilogramman löydetystä erästä olisi saanut noin 46 kilogrammaa käyttövahvuista amfetamiinia, jonka katukauppa-arvo olisi ollut noin 1,4 miljoonaa euroa.

Kotkasta kotietsinnällä löydetty amfetamiini oli yhtä vahvaa, ja siitä olisi saanut noin 7 kilogrammaa käyttövahvuista amfetamiinia, jonka katukauppa-arvo olisi ollut poliisin mukaan yhteensä 204 540 euroa.

Molemmat epäillyt miehet ovat edelleen vangittuina. Heitä epäillään törkeästä huumaisainerikoksesta.