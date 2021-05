Poliisi paljasti laajan huumeiden salakuljetusringin ennen kuin aineet ehtivät markkinoille – pääepäiltynä Niko Ranta-aho

Niko Ranta-ahoa epäillään uusista törkeistä huumausainerikoksista. Kuva on heinäkuulta 2019.

Niko Ranta-ahoa epäillään uusista törkeistä huumausainerikoksista. Kuva on heinäkuulta 2019. Poliisin esitutkintamateriaali

Poliisi torjui mittavan huumausaineiden salakuljetuksen liittyen laajaan huumausainerikosvyyhtiin. Ranta-ahon lisäksi muutama muukin epäilty on tuttu Katiska-oikeudenkäynnistä.

Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, jossa paljastettiin laaja huumausaineiden salakuljetus. Salakuljetusringin pääepäilty on Niko Ranta-aho, joka on tuomittu 11 vuoden vankeuteen Katiska-oikeudenkäynnissä.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Katiska-vyyhdin päätekijät Niko Ranta-ahon ja Janne Tranbergin yli 10 vuoden vankeusrangaistuksiin muun muassa yhdeksästä törkeästä huumausainerikoksesta.

Suomeen salakuljetettiin ekstaasitabletteja renkaan sisällä. Kuva on keskusrikospoliisin tutkinnasta. Keskusrikospoliisi

Esitutkinnan perusteella uudessa rikosvyyhdissä Suomen markkinoille oltiin tuomassa valtavia eriä huumausaineita, mutta yritys saatiin estettyä ja aineet takavarikoitua. Rikokset saatiin estettyä, kun poliisi otti pääepäillyn eli Ranta-ahon kiinni Espanjassa tammikuussa tänä vuonna.

– Mitään ei päässyt markkinoille, tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Jari Räty sanoo Ylelle.

Huumausaineiden salakuljetusta oli valmisteltu pitkälle. Erien vastaanottoa varten oli esimerkiksi tehty testilähetyksiä Espanjasta, järjestelty toimitusosoitteita ja vuokrattu varastotila Suomesta. Amfetamiinin jatkamista varten oltiin muun muassa hankkimassa siihen tarvittavia aineita. Uusin epäilyvyyhti siirtyy nyt syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.

Marihuanan salakuljettamista varten oli tehty poliisin mukaan testilähetys, joka sisälsi kuorikatetta. Keskusrikospoliisi

Muitakin epäiltyjä, jotka ovat tuttuja Katiskasta

Uuden kokonaisuuden pääepäilty on 33-vuotias pirkanmaalainen Niko Ranta-aho, jota epäillään neljästä esitutkinnassa selvitetystä törkeästä huumausainerikoksesta. Ranta-ahoa epäillään sekä toteutuneiden huumausaine-erien salakuljetusten että salakuljetusten yritysten organisoinnista ja amfetamiinin jatkamisen valmistelusta. Esitutkintakokonaisuudessa epäillään kaikkiaan 21 henkilöä osallisuudesta rikoksiin. Heistä 10 on ollut tutkinnan aikana vangittuna.

Uudet epäillyt rikokset ovat poliisin mukaan tapahtuneet kesken Ranta-ahon oikeudenkäynnin niin sanotussa Katiska-huumevyyhdissä. Myös muutama uuden vyyhdin epäillystä on saanut tuomion Katiska-vyyhdissä. Uutta vyyhtiä kutsutaankin yleisesti nimellä Katiska 2.

Poliisi takavarikoi tutkinnan aikana ampuma-aseita ja ammuksia. Tässä yksi aseista. Keskusrikospoliisi

Ranta-aho vastasi Katiskan syytteisiin vapaalta jalalta. Samaan aikaan hän esiintyi myös Nelosen Ruutu-palvelussa esitetyssä truecrime-dokumenttisarjassa.

Ranta-aho on vangittuna Katiska-tuomion jälkeen, mutta hän on myös tutkintavankeudessa uudesta epäillystä rikosvyyhdistä.

Jos Ranta-aho tuomitaan myös toisesta vyyhdistä, on epäselvää, millainen rangaistus häntä voisi odottaa. Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen kertoi aiemmin Iltalehdessä (siirryt toiseen palveluun), että laki ei anna yksiselitteistä vastausta, voisiko Ranta-aho saada yhteensä yli kolmentoista vuoden tuomion.

– Lakia säädettäessä on tuskin otettu lainkaan huomioon tällaista tilannetta. Olen yrittänyt asiaa selvittää, mutta en löytänyt tällaisesta tilanteesta edes ennakkopäätöstä, Tolvanen sanoi Iltalehdelle.

Suuria määriä huumeita

Rinkiä epäillään epäillään huumausaineiden salakuljetuksesta ja salakuljetusten yrityksistä marraskuun 2020 ja tammikuun 2021 välisenä aikana. Esitutkintaa on tehty yhteistyössä Keskusrikospoliisin, Sisä-Suomen ja Helsingin poliisilaitosten sekä Tullin kanssa.

Poliisi epäilee, että rikollisryhmä salakuljetti yli 70 000 huumausaineeksi luokiteltua lääketablettia Slovakiasta Suomeen sekä yli 22 000 ekstaasitablettia Espanjasta Suomeen marraskuussa 2020. Lääketabletit toimitettiin Suomeen postilähetyksenä ja Tulli takavarikoi ne. Poliisi puolestaan takavarikoi ekstaasit Espanjasta lähetetystä rengassarjan renkaasta Vantaalla.

Lisäksi rikollisryhmän epäillään suunnitelleen mittavaa huumausaineiden salakuljetusta. Esitutkinnan mukaan ryhmän oli tarkoitus salakuljettaa Suomeen joulukuussa 2020 ja tammikuussa 2021 50-100 litraa amfetamiiniöljyä, huomattava määrä marihuanaa, 10 000 ekstaasitablettia, 28 kiloa MDMA:ta ja 2 kiloa kokaiinia. Poliisi epäilee, että rikollisryhmän tavoitteena oli valmistaa amfetamiiniöljystä ainakin 150 kiloa puhdasta amfetamiinia Suomessa. Esitutkintakokonaisuudessa on selvitetty myös ampuma-aserikoksia.

Amfetamiiniöljyn, marihuanan, ekstaasitablettien, MDMA:n ja kokaiinin salakuljetuksen Suomeen ja amfetamiinin valmistuksen osalta rikokset jäivät kuitenkin yrityksiksi, kun poliisi otti pääepäillyn eli Ranta-ahon kiinni Espanjassa tammikuussa 2021.

Lue lisää:

Niko Ranta-aho vangittiin uusista huumerikoksista – epäilyn mukaan jatkoi rikoksia Katiska-käräjien aikana ja esiintyessään tv-sarjassa

Niko Ranta-ahoa epäillään taas uusista törkeistä huumerikoksista, nyt kolmella paikkakunnalla

"Oli ollut kylmää ja torakoita" – asianajajan mukaan uusista rikoksista epäilty Niko Ranta-aho siirrettiin Espanjasta Tampereelle vankilaan

Oikeus jakoi Katiska-huumejutussa jopa 200 vuotta vankeusrangaistuksia – tämä odottaa nyt vankeuteen tuomittuja