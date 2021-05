Pieni varsinaissuomalainen kunta sai oman supernannyn – poikien äiti kiittelee: "Kun ongelmat myöntää, niitä pystyy ratkomaan"

Ruskon kunnassa on saatu hyviä kokemuksia supernannystä. Hän on kasvatustyön ammattilainen, joka auttaa perheitä arjen pulmissa. Kunta haluaa tukea lapsiperheitä, joilla ei välttämättä ole omaa tukiverkostoa.

RuskoTerhi ja Roman Rannikon 4- ja 6-vuotiaat pojat kirmaavat perheen kodin lähistöllä olevalla koulun pihalla. Välillä kaksikko kiitää pyöriensä selässä ja kohta jo hypätään kiipeilytelineille äidin avustuksella.

Liikunnallisessa perheessä riittää vauhtia. Terhi ja Roman Rannikko ovat ottaneet avuksi arkeensa supernannyn eli Anne Suomalaisen. Hän on käynyt perheessä kaksi kertaa.

– Kun lasten kasvatukseen liittyvistä ongelmista pääsee puhumaan ja ongelman myöntää, se helpottaa heti. On hyvä puuttua asioihin ennen kuin ristiriidat kasvavat isoiksi, pohtii Terhi Rannikko.

Roman Rannikko on tyytyväinen ja suosittelee vaimonsa kanssa supernanny-palvelua kaikille apua tarvitseville.

– Varsinkin, kun pojat olivat 1- ja 3-vuotiaita, oli menossa pahin uhmaikä ja aikamoinen härdelli. Pienempi pojista alkoi liikkua enemmän. Nyt heidät voi päästää jo keskenään pihalle eli he eivät tarvitse valvontaa koko ajan, kertovat vanhemmat.

Terhi, Elias ja Aleksi Rannikko kiipeilytelineellä. Pojat kieppuivat rohkeasti äitinsä avustamina. Minna Rosvall / Yle

Supernannyä motivoi perheiden auttaminen

Ruskon supernannynä työskentelevällä Anne Suomalaisella on pitkä kokemus työstä lapsiperheiden parissa. Hän on työskennellyt aiemmin perheneuvolassa, koulukuraattorina ja lastensuojelussa. Supernanny on otettu innokkaasti vastaan lapsiperheissä. Suomalainen viettää perheissä noin kaksi tuntia kerrallaan. Käyntejä voi olla muutamia tai vain yksi.

– Apua voi saada esimerkiksi arjen perusasioihin eli iltatoimiin, arkirutiineihin ja sisarusten välisiin suhteisiin. Korona-aikana vanhempien oma jaksaminen ja hyvinvointi ovat tärkeitä asioita. Toivon, että vanhemmat muistaisivat huolehtia niistä, kertoo Suomalainen.

Pienessä kunnassa on tarvetta lapsiperheiden palveluille. Tilastokeskuksen mukaan Ruskolla oli perheitä vuonna 2019 lähes 2 000. Varhaiskasvatuksessa on noin 450 lasta. Koko kunnassa asukkaita on noin 6 000.

Supernanny eli projektikoordinaattori Anne Suomalainen on saanut hyvää palautetta työstään. Minna Rosvall / Yle

On hyvä varmistaa, että toimii oikein

Terhi ja Roman Rannikko saavat apua lastenhoidossa myös lasten isovanhemmilta, mutta korona-aika on ollut hankalaa, sillä heidän kanssaan on yritetty välttää kontakteja. Supernanny-palvelu on siitäkin syystä antanut tarpeellista apua. Aiemminkin muuta apua kunnalta on ollut saatavilla, mutta sitä on tarvinnut etsiä ja joihinkin palveluihin on jonoa.

– On ihanaa, kun on tällainen palvelu. Joku perheen ulkopuolinen tulee käymään, kun vertaistuet ja kontaktit muihin vanhempiin ovat vähissä, kertoo Terhi Rannikko.

– Korona-aikana olemme olleet paljon kotona ja hankalia tilanteita on syntynyt aiempaa enemmän. Olemme saaneet hyviä vinkkejä ja oppineet uusia asioita. On tärkeää varmistaa, että toimii oikein lapsen kanssa, kertoo Roman Rannikko.

Supernanny Anne Suomalainen otti heti lapset huomaansa koulun pihalla. Hän oli tukemassa Aleksi Rannikon kiipeilyä. Minna Rosvall / Yle

Terhi Rannikko muistuttaa, että pojat ovat vilkkaita ja heillä on vain kahden vuoden ikäero. Konfliktitilanteita tulee ja niiden ratkomiseen tarvitaan apua.

Supernannyltä saatu tärkein ohje on läsnäolo lapsen kanssa.

– Tärkeintä on, että osaa pysähtyä toimimaan lapsen kanssa. Olemme saaneet myös karhutassuttelu-hierontavinkkejä. Anne on mahtava henkilö. Hän osaa olla läsnä sekä aikuisille että lapsille. Suosittelen lämpimästi, kiittelee Terhi Rannikko.

Terhi Rannikko myöntää, että kolhuihin on totuttu, kun pojat viilettävät menemään. Pyöräilessä on pidettävä kypärää, muistuttaa äiti. Elias ja Aleksi pukevat kypärät kilitisti. Minna Rosvall / Yle

Suomalaisissa perheissä on sisua

Ruskon kunta on saanut supernanny-toiminnalle 30 000 euron avustuksen Varsin Hyvä ry:n Leader-rahoituksesta. Toiminta jatkuu vuoden loppuun saakka. Palvelu on perheille ilmainen ja supernanny tilataan paikalle palvelupyyntölomakkeella, soittamalla tai sähköpostilla.

Kunnan hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen kertoo keksineensä idean. Hän kuuli, että perheiden asiat ovat muuten melko hyvin, mutta kasvatuksellisissa asioissa on tuen tarvetta ja kynnys hakea tukea on korkealla.

– Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä lastenpsykiatrian palvelujen käyttö on ollut viime vuosina kasvamaan päin. Samaan aikaan järjestöjen tuottamia ennaltaehkäiseviä palveluja on maaseutumaisissa kunnissa vähemmän kuin kaupungeissa. Monet nuoret perheet ovat saattaneet muuttaa paikkakunnalle muualta ja ovat yksin uudessa elämäntilanteessa, kertoo Hulkkonen.

Anne Suomalainen toivoo, että kynnys avun pyytämiselle olisi matala.

– Tällä hetkellä palvelu on suunnattu perheille, joissa on alle 7-vuotiaita lapsia. Vanhemmat voivat pyytää apua, jos toivovat uutta näkökulmaa tai apua perheensä haasteisiin.

Suomalainen kiittää perheiden työtä.

– Suomalaiset perheet ovat hyvin sisukkaita ja pyrkivät jaksamaan ja pärjäämään. On tärkeää, että vanhemmat oppisivat aikaisemmassa vaiheessa pyytämään tukea ja apua ennaltaehkäisevästi. Niin pientä asiaa ei ole, mistä ei voisi soittaa, rohkaisee Suomalainen.

