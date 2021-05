Joko kasvomaskin käytöstä voidaan luopua? Kysyimme asiaa kymmenestä suurimmasta kaupungista, eikä päätepistettä vielä näy

Suositus käyttää kasvomaskeja osana koronapandemian hallintaa on ollut Suomessa voimassa nyt useita kuukausia, eikä sen päättymistä vielä varmuudella näy.

Ylen aamussa maanantaina vieraillut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoi, että maskisuositusta voitaisiin höllentää siinä vaiheessa, jos tartuntamäärät jatkavat laskuaan ja ovat usealla alueella hyvin matalalla tasolla. Salmisen arvion mukaan höllentämisen aika ei kuitenkaan ole ihan vielä.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen kommentoi 3.5.2021 Ylen aamussa muun muassa sitä, tarvitseeko rokotettujenkin pitää maskia.

Myös THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kommentoi Ylelle sähköpostilla, että Suomessa ei ole tällä hetkellä kovin suuri kiire lähteä purkamaan asetettuja hygieniasuosituksia. Tervahaudan mukaan THL selvittää parhaillaan muun muassa Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen sekä Yhdysvaltain tautikeskuksen päivittyneiden maskisuositusten taustoja ja perusteita. Työ on vielä kesken.

Tervahauta kommentoi viime kuussa Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun), että maskisuosituksen purkamisessa viimeinen sana on alueilla.

Kysyimme kymmenestä suurimmasta kaupungista arviota siitä, missä vaiheessa maskisuosituksesta voitaisiin luopua. Kysyimme myös, onko todennäköistä, että maskisuositusta jatketaan syksyllä, mikäli koronaa edelleen rokotuksista huolimatta esiintyy.

HELSINKI, koronavalmistelun yhteyspäällikkö Hanna Laine

Helsingissä maskisuosituksissa noudatetaan THL:n linjauksia. Omia, tästä poikkeavia linjauksia ei ole suunniteltu tehtäväksi. Linjauksista keskustellaan lisäksi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmässä, jotta ne ovat yhtenevät koko alueella.

ESPOO, perusturvajohtaja Sanna Svahn

Maskisuositus on voimassa toistaiseksi, ja epidemian leviämisen riskin tulee olla pieni ennen kuin maskeista voidaan luopua. Tähän vaikuttavat muun muassa globaali tautitilanne sekä rokotuskattavuus väestötasolla. Espoo noudattaa maskiasiassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linjauksia.

TAMPERE, yliopistollisen sairaalan infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen

THL linjaa maskiasiaa. Riippuu rokottamisen tahdista, koska maskisuosituksesta voidaan luopua: viimeistään sitten, kun jokainen on saanut kaksi rokoteannosta tai jos epidemia käytännössä sammuu. Toistaiseksi maskinkäyttösuositus on voimassa. Syksyn tilanne arvioidaan syksyllä.

VANTAA, apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö

Vantaalla on voimassa maskisuositus, enkä pidä järkevänä, että sitä tällä hetkellä lievennettäisiin. Muun muassa maskien avulla saamme pidettyä yllä hyvää tilannetta. Maskisuosituksesta voidaan luopua tai sitä voidaan lieventää sitten, kun epidemiatilanne on rauhoittanut ja THL antaa ohjeita asiasta. Pidän mahdollisena, että tulevana syksynä tautitilanne heikkenee jossain määrin uudelleen, ja näin ollen maskisuositus voi jatkua syksyllä ja ensi talvena.

OULU, terveysjohtaja Jorma Mäkitalo

Oulu noudattaa maskiasiassa kansallisia suosituksia. En näe, että suosituksesta käyttää maskeja sisätiloissa oltaisiin luopumassa Oulussa aivan lähiaikoina. Valtioneuvoston exit-strategian perusteella maskisuositusta tarkasteltaisiin seuraavan kerran loppukesästä, ja nojaudun itse tähän arvioon. On mahdollista, että maskisuositus annetaan myös syksyllä. Tilanteeseen vaikuttaa se, mihin asti rokotesuojan kanssa on syksyllä päästy, ja kiertävätkö virusmuunnokset rokotesuojaa. Jos pienikin epäily esimerkiksi siitä syntyy, olemme varmasti nopeasti etätyö- ja maskisuosituksen edessä. Parhain skenaario on, että rokotesuoja saavutetaan syksyyn mennessä, eikä korona johda seuraamuksiin väestössä. Silloin turvaohjeista voidaan ehkä vähitellen luopua.

TURKU, kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi

Turussa on käytössä laaja suositus käyttää maskia, ja vielä ei ole aika muuttaa ohjeistuksia. On vaikea ennustaa, milloin on. Se riippuu tautitilanteen kehittymisestä Suomessa ja myös jonkin verran ulkomailla. Koronavirustilanne on huolestuttava Euroopassa ja Intiassa. Nämä heijastuvat Turun tilanteeseen. Se, kuinka hyvin rokotukset toteutuvat, on avainasemassa, kun mietitään syksyn varotoimia. Iäkkäillä on Turussa jo erinomainen rokotekattavuus. Yli 70-vuotiailla se on yli 90 prosenttia.

JYVÄSKYLÄ, kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä

Jyväskylässä on voimassa maskisuositus yli 12-vuotiaille. Maskisuositus jatkuu toistaiseksi. Kaikkia rajoituksia tarkastellaan kahden viikon perspektiivillä, ja nyt tehdyt päätökset ulottuvat 16.5. asti. Yleinen, laaja maskisuositus voisi ehkä päättyä, kun saadaan riittävä rokotekattavuus, eli noin 70 prosenttia. Meillä on ollut tavoitteena, että yli 80 prosenttia yli 16-vuotiaista olisi rokotettu heinäkuun loppuun mennessä. Toki pitää katsoa, antaako rokote riittävää suojaa muuntoviruksia vastaan. Itselläni käytännön kokemus on ollut, että maskit ovat antaneet erittäin hyvän suojan meidän joukkoaltistumisissamme. Maskien käyttöä kannattaa kyllä jatkaa syksyllä, jos näyttää, että tauti lähtee yleistymään.

LAHTI, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen

Alueellamme on laaja maskinkäyttösuositus, eikä siitä luopuminen ole ajankohtaista, sillä alueemme ja etenkin Lahden koronatilanne on jatkunut melko huonona. Tilanne ei siis ole viime viikkoina parantunut, kuten useimmilla Suomen alueilla. Uusissa tartunnoissa painottuvat erityisesti nuoret ikäluokat. Alueellamme on todettu useita päiväkoteihin ja alakouluihin liittyviä tartuntaketjuja, jotka selittävät ikäjakauman painottumista nuoriin. Syksyn tilannetta on vielä vaikea ennakoida. On luultavaa, että tuolloin kaikki on jo rokotettu. On vielä auki, tarkoittaako se vähintään 16-vuotiaita vai 12-vuotiaita. Rokotteita valmistavista yrityksistä useampi on hakenut rokotteen käyttöiän alentamista 12 vuoteen.

KUOPIO, kaupungin ylilääkäri Pauliina Sulku

En ole kuullut vielä yhtään mitään maskisuosituksesta luopumisesta. Kuopion kaupunki noudattaa maskiasiassa THL:n suosituksia ja paikallisen koronanyrkin ohjeistusta. Kuopiossa tartuntatilanne on nyt hyvä. Ihmiset varmaankin luopuisivat mielellään maskeista, mutta tilanne on rauhallinen juuri suositusten ansiosta. Minä en pitäisi kiirettä suositusten alasajamisessa. Syksyä on vaikea arvioida, sillä sinne on vielä pitkä aika. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että rokottaminen ei täysin poissulje hygieniasuositusten tarvetta.

PORI, Porin perusturvan hygieniahoitaja Katri Vuori ja terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto

Maskeista voidaan arviomme mukaan luopua, kun 70 prosentin laumasuoja koronarokottamisella on saavutettu. Jos tautia alkaa esiintyä syksyllä rokotuksista huolimatta, maskien käyttöä totta kai tällaisessa tapauksessa suositellaan. Tilannetta seurataan.

