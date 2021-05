Viisi kiinnostavaa juttua lauantai-iltaan: Lapsettomuushoidot voivat vaikuttaa uralla etenemiseen, suomalaiskuvaaja turhautui rasismiin ja alaikäisten väkivalta on yleistynyt

Tahattomasti lapsettomat kokevat epäasiallista kohtelua työpaikoilla ja moni jää lapsettomuushoitojen takia ilman palkkaa

Lapsettomien yhdistyksen toteuttaman kyselyn mukaan lapsettomuushoidot ovat voineet olla este työuralla etenemiselle. Aluehallintoviraston lakimies pitää rekrytointeihin liittyviä syrjintäkokemuksia kyselyn tulosten räikeimpinä epäkohtina.

Juha Rissanen / Yle

Oletko parisuhteessa? Tykkäätkö kissoista? Google kertoo nämä asiat sen perusteella, mitä katsot Youtubesta – testaa, miten se onnistuu

Yle selvitti: Google tekee sinusta jatkuvasti yksityiskohtaisia päätelmiä, ja niihin vaikuttavat katsomasi Youtube-videot. Tutkimusten mukaan digijätin arviot ihmisistä voivat johtaa syrjintään esimerkiksi työnhaussa.

Poliisi

Alaikäisten väkivaltarikosten määrä kasvoi noin 40 prosentilla Helsingissä – poliisi huolissaan teräaseiden yleistymisestä ja jengeistä

Alaikäisten törkeä väkivalta on jatkanut tänä vuonna yleistymistään kaupungissa. Teräaseita on nuorilla mukana aiempaa enemmän, ja niitä myös käytetään herkemmin. Tutkijan mukaan ulkopuolisuuden tunne yhteiskunnasta on kautta aikojen yhdistänyt jengiytyviä nuoria.

Janne Nykänen / Yle

Kuukausi sitten kakkumestari Jenni Höijer itki autossa eikä ollut enää yrittäjä – konkurssin tehneiden tuki on hajallaan, mutta asiaan on tulossa muutos

Jenni Höijer istui autossa, kun hänen miehensä vei konkurssihakemuksen käräjäoikeuteen. Hakemuksen jättäminen oli kuudentoista vuoden yrittäjyyden loppu.

Valokuvaaja ja dokumentaristi Uwa Iduozee kuvaa rakenteellista rasismia Yhdysvalloissa. Uwa Iduozee

Suomalainen valokuvaaja Uwa Iduozee kuvasi ihmisten arkea Yhdysvalloissa ja turhautui rasismiin: "Moni asia ei ole muuttunut lainkaan"

Yhdysvalloissa rasismi on juurtunut syvälle ja vaikuttaa ihmisten arjessa joka päivä. Näin kertoo suomalainen valokuvaaja ja dokumentaristi Uwa Iduozee, joka asuu New Yorkissa. Hänen valokuviaan on esillä Valokuvataiteen museossa Helsingissä.