Turkiseläimille tarkoitetun koronarokotteen testitulokset lupaavat hyvää – minkkejä ja supikoiria päästään rokottamaan ehkä jo kesällä

Lokakuussa aloitettu rokoteprojekti on Fifurin mukaan ainutlaatuinen. Yhdysvalloissa ja Venäjällä on myös kehitteillä rokotteita turkiselämillle, mutta niiden saaminen Suomeen ei todennäköisesti onnistuisi tämän vuoden puolella. (Arkistokuva) YLE/ Marcus Lillkvist

Suomessa kehitettävää koronarokotetta testataan kannuslaisella turkistilalla Keski-Pohjanmaalla ja Helsingin Yliopiston turvalaboratoriossa. Testitulosten mukaan eläinten rokotevaste on hyvä. Rokotteen käyttölupa on käsittelyssä Ruokavirastossa.

Kannuksessa Keski-Pohjanmaalla on viime kuukaudet testattu turkiseläimille tarkoitettua koronarokotetta.

Lokakuusta lähtien Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto Fifur ja Helsingin yliopisto (HY) ovat kehittäneet minkeille ja supeille tarkoitettua rokotetta yhteistyössä. Fifur rahoittaa rokotteen ja HY analysoi ja raportoi tulokset.

Toistaiseksi hanke on edennyt myötätuulessa, tietää Fifurin neuvontaeläinlääkäri Johanna Korpela.

– Olemme saaneet ihan lupaavia tuloksia, Korpela toteaa.

Myös Fifurin tutkimusjohtaja Jussi Peura myhäilee tyytyväisenä. Lokakuussa alkanut rokotehanke on edennyt niin, että käyttölupahakemuksen käsittelyä Ruokavirastossa odotellaan.

– Olen positiivinen ja uskon siihen, että meillä on hyvä tuote käsissämme, Peura sanoo.

Turkiseläimille kehitteillä oleva koronarokote oli aiheena Ylen Aamussa 3. toukokuuta.

Ennaltaehkäisevää työtä

Kun vuosi sitten Suomessakin havahduttiin siihen, että koronavirus voi tarttua turkiseläimiin, Fifur otti käyttöön vahvat suositukset ja rajoitukset turkistiloilla.

Tavoite oli pitää virus kokonaan poissa tiloilta. Toistaiseksi siinä on onnistuttu, sillä tiloilla ei ole raportoitu yhtään koronatapausta.

– Kop kop kop, koputetaan puuta. Tilanne on jännittävä koko ajan niin kauan kuin virusta esiintyy ihmisillä, Peura sanoo.

Ennaltaehkäisevien toimien joukkoon nostettiin koronarokote minkeille ja supeille. Nyt Kannuksessa on rokotettu eläimiä, joiden rokotevastetta seurataan joka toinen viikko verikokeilla. Toistaiseksi eläimille luotu immuniteetti on säilynyt melko hyvin.

– Kaikki eläimet ovat tuottaneet enemmän tai vähemmän vasta-ainetta rokotteen piikkiproteiinia vastaan. Toistaiseksi se näkyy verinäytteissä edelleen, melkein puolen vuoden jälkeen, Johanna Korpela sanoo.

Tutkimusjohtaja Jussi Peuran mukaan tämä ei vielä riitä. Helsingissä turvalaboratoriossa ovat käynnissä testit, joilla halutaan selvittää voiko rokotettu, virukselle altistunut eläin levittää tautia vielä eteenpäin.

– Ihmisrokotteessa on keskitytty ihmisten suojaamiseen, mutta eläinrokotteessa se ei meille riitä. Meidän on kyettävä osoittamaan, että rokote myös estää viruksen leviämisen, Peura sanoo.

Peuran mukaan testien tulokset ovat tähän mennessä olleet myös näiltä osin lupaavia.

Turkistiloilla on noudatettu tiukkoja koronarajoituksia huhtikuusta 2020 alkaen. Fifurin toiveissa on, että eläimiä päästäisiin rokottamaan vielä tämän vuoden puolella. (Arkistokuva) Ville Viitamäki / Yle

Kesällä rokottamaan?

Fifur on hakenut Ruokavirastolta uudelle rokotteelle käyttölupaa. Käyttölupa mahdollistaisi pandemia- ja zoonoositilanteessa eläinten rokottamisen, mutta ei vielä mahdollista rokotteen kaupallista käyttöä.

Peuran mukaan tavoite on saada rokotukset alkamaan ehkä jo kesällä niin, että kaikki nahkottavat eläimet rokotettaisiin kerran ja siitoseläimet kahteen kertaan.

Rokotteen saisivat Fifurin jäsentarhat Suomessa.

– Meidän on pystyttävä osoittamaan, että rokote on riittävän tehokas ja turvallinen. Tavoite on, että pääsisimme rokottamaan jo kesällä, mutta se riippuu prosessista.

Peuran mukaan ainakin Yhdysvalloissa ja Venäjällä on kehitteillä koronarokote turkiseläimille. Niiden saaminen Eurooppaan vaatisi kuitenkin omat prosessinsa, eivätkä ne todennäköisesti ehtisi tänne tämän vuoden aikana.

– Olemme rokotteen kehittämisessä etunenässä maailmanlaajuisesti. Tämä on ilman muuta meille paras vaihtoehto tänä vuonna, Peura kehaisee.

Raaka-aineesta pulaa

Neuvontaeläinlääkäri Johanna Korpelan mukaan tiloilla on valmius rokottaa eläimet, vaikka se työtä teettääkin ja tänä vuonna tavanomaisen rokotuskierroksen lisäksi toisen kierroksen.

Hän muistuttaa kuitenkin, että koronarokotteen kehitystyössä on vielä monta liikkuvaa osaa, vaikka kaikki toistaiseksi onkin edennyt hyvin.

Yksi huolettava asia on rokotteen raaka-aineiden riittävyys.

– Rokotetuotantoa on niin paljon, että raaka-ainepuoli takkuaa. Kysyntä on suurta ja saatavuus välillä huonoa. Muut tekijät vaikuttaisivat onnistuvan oikein hyvin.

