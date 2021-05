Yhä useamman kodin pihasta löytyy erillinen sauna – toinen koronakevät kiihdytti piharakentamista, mutta puun kallistuminen uhkaa nostaa hintoja

Mökkisaunoja uusitaan ja myös pihasaunat omakotialueilla ovat tulleet uudelleen muotiin. Näkymä tulevaan on juuri nyt hyvä, mutta sitä varjostaa huoli puutavaran saatavuudesta ja kohoavasta hinnasta.

Piharakentaminen lähti jyrkkään nousuun viime keväänä, eikä suosiolle näy loppua.

Teuvan Mökki- ja Sorvituotteella hulina alkoi viime vuoden maaliskuussa. Kun rajoitukset tulivat voimaan, puhelimet hiljenivät ensin viikoksi ja sen jälkeen kysyntä räjähti, kuvailee perheyrityksen toimitusjohtaja Pertti Vainiola.

– Uusia tiloja on hankittu ja väkeä palkattu sen verran mitä täällä muuttotappiokunnassa on saanut ja silti tehtaan kapasiteetti on tällä hetkellä piikissä. Toimitusajat ovat nyt jopa puoli vuotta.

Teuvan Mökki- ja Sorvituotteen tehtaalla huhkitaan kolmessa vuorossa. Birgitta Vuorela / Yle

Erityisesti saunarakennuksille on kysyntää. Vapaa-ajan asunnoille investoidaan ja erillinen sauna löytyy myös yhä useamman omakotitalon pihapiiristä. Myynnin kasvussa puhutaan jopa kymmenistä prosenteista.

– Jopa 30 prosentin nousu, jos ajatellaan mitä me saadaan tehtaasta ulos. Se [nousu] olisi enemmänkin, jos olisi kapasiteettia, sanoo Pertti Vainiola.

Teuvan Mökki ja Sorvituotteen asiakaskunta on pääosin kotimaassa.

Ylistarossa toimivan Luoman Oy:n tuotannosta yli puolet menee normaalioloissa vientiin. Pandemia rajoituksineen on jarruttanut ulkomaankauppaa. Pohjoismaihin vienti vetää ja myös Luoman tehtailla myynnin kasvu Suomessa on ollut tuntuva.

– Kotimaan kysyntä on paikannut tilannetta kertoo, Luoman Oy:n toimitusjohtaja Pekka Luoma.

Asuntoalueella saunasuma

Saunarakennusten suosion voi havaita myös silmämääräisesti monilla asuntoalueilla.

Seinäjokelaisten Vili-Pekka ja Susanna Yli-Panulan uusi sauna toimitettiin pihan kulmalle tänä keväänä. Korona ei varsinaisesti vaikuttanut Yli-Panuloiden ostopäätökseen, sillä erillinen sauna tuli puheeksi heti kun perhe muutti alueelle vuonna 2019, muistelee Vili-Pekka Yli-Panula.

Piharakentamisen suosio on näkynyt myös naapurustossa. Viime keväänä kun Vili-Pekka vasta haaveili omasta pihasaunasta, naapurit olivat jo panneet toimeksi.

– Ovikello soi ja naapuri tuli kysymään nimeä rakennuslupaa varten papereihin. Ei mennyt aikaakaan kun toinenkin jo tuli kolkuttelemaan. Sitten itsellä myöhemmin syksyllä oli sama edessä.

Haave pihasaunasta syntyi jo vuonna 2019 kun Vili-Pekka ja Susanna Yli-Panula muuttivat uuteen kotiin. Birgitta Vuorela / Yle

Naapurustossa onkin pienimuotoinen saunasuma, sillä pari naapuria oli asialla jo aikaisemmin.

– Tässä on pienellä alueella viisi pihasaunaa, naurahtaa Vili-Pekka Yli-Panula.

Perheen saunaintoilijaksi tunnustautuu Susanna. Mikä mahtaa selittää pihasaunojen suosiota?

– Se kuitenkin erilainen kuin tavallinen sähkösauna, saa kunnon löylyt ja saa talvella mennä pihan poikki, niin se on tosi mukavaa. Kesällä voi mennä mökille ja siellä saunoa, talvella on kiva kun pääsee myös kotona puusaunaan

Puun hinta ja saatavuus huolena

Tällä hetkellä moni piharakennuksia valmistava tehdas myy jo loppu- tai ensi vuoden toimituksia. Näkymä tulevaan on hyvä, mutta sitä varjostaa huoli puutavaran saatavuudesta ja kohoavasta hinnasta.

Teuvan Mökki- ja sorvituoteella puutavaran saanti on toistaiseksi turvattu, mutta tulevaisuutta on vaikea ennustaa.

– Näyttää siltä että sahoilla varastot ovat tyhjät ja tulevasta ei kukaan pysty varmuutta antamaan, kertoo toimitusjohtaja Pertti Vainiola Teuva Mökki- ja sorvituotteelta.

Toistaiseksi Teuvan Mökki- ja Sorvituotteella on riittänyt puuta, kertoo toimitusjohtaja Pertti Vainiola. Birgitta Vuorela / Yle

Luoman tehtailla Ylistarossa puuta on myös toistaiseksi saatu. Oma saha auttaa asiaa.

– Vielä ei ole murhetta, mutta kyllä asia on mielessä, sanoo toimitusjohtaja Pekka Luoma.

Oman haasteessa tuo puutavaran hinta, joka on noussut tuntuvasti.

– Kilpailu on kuitenkin tällä alalla kovaa ja vaikea on mennä mahdollisia tulevia hinnankorotuksia etukäteen laittamaan tuotteisiin. Se tuo oman haasteensa tämä etukäteen myydyt tuotteet ja jälkikäteen tulleet 30 prosentin puutavaran hinnannousut, sanoo Teuvan Mökki- ja sorvituotteen toimitusjohtaja Pertti Vainiola.

Kova noste ei jatku ikuisesti

Piharakentaminen lähti nousuun jo ennen koronaa. Esimerkiksi Teuvan Mökki ja sorvituotteella laajennustarve oli akuutti jo aiemmin. Vaikka juuri nyt toimitusajat venyvät suuren kysynnän vuoksi, tilanne voi muuttua.

– Maltillisesti tähän pitää suhtautua. Kovin suuria investointeja ei pelkästään tämän koronan takia kannata tehdä, pohtii Pertti Vainiola.

Kysynnän jyrkkä kasvu ei jatku ikuisesti, mutta Vainiola uskoo, että jotain buumista jää jäljelle.

– Ihan varmasti jää, vaikka se pikkaisen tasaantuu. Tuskin palataan kolmen vuoden takaiseen jolloin kesämökit olivat tyhjänä ja myytiin halvalla. Kun sinne on investoinnit tehty, niin kyllä niitä myös käytetään.

