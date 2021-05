Analyysi: Oikeudessa alkaa tänään kamppailu hittipeli Fortnitesta ja samalla kaikkien sovelluskauppojen tulevaisuudesta

Maanantaina käynnistyy eeppinen taistelu, kun Applen ja peliyhtiö Epic Gamesin välistä riitaa ryhdytään puimaan oikeudessa Kaliforniassa.

Apple sulki Fortnite-pelin sovelluskaupastaan viime vuonna, koska se katsoi pelikehittäjän rikkoneen sopimusehtoja. Epic Games oli ryhtynyt myymään Fortnite-pelaajille virtuaalituotteita oman maksujärjestelmänsä kautta.

Näin Apple ei päässyt laskuttamaan 30 prosentin siivuaan.

Noista siivuista kertyy Applelle noin 50 miljardia euroa (siirryt toiseen palveluun)vuodessa. Nyt oikeudessa riidellään, onko tuollainen palkkio reilu. Ja onko Applella oikeus sulkea miljardin käyttäjän liiketoimintaympäristöstään pois ne sovelluskehittäjät, jotka eivät halua maksaa sille?

Googlekin potki Fortniten pois

Myös Google sulki Epicin pelin sovelluskaupastaan. Tuo tapaus on kuitenkin erilainen, sillä Android-puhelinten käyttäjät voivat ladata sovelluksia myös muualta kuin Googlen kaupasta. Se on vaivalloisempaa ja siihen liittyy tietoturvariskejä, mutta se on mahdollista.

Applen puhelimiin ohjelmistoja voi ladata vain Applen sovelluskaupasta.

Siksi Epic valitsi Applen päävastustajakseen.

Google, Amazon ja Facebook ovat tänään maanantaina kilpailuviranomaisten ja lainsäätäjien hampaissa. Apple liitetään usein tuohon joukkoon, sillä sekin on oman ekosysteeminsä ehdoton kuningas.

EU linjasi viimeksi perjantaina (siirryt toiseen palveluun), että Apple on syyllistynyt markkina-aseman väärinkäyttöön, kun se pakottaa Spotifyn kaltaiset musiikkipalvelut käyttämään Applen maksujärjestelmää – samalla kun ne kilpailevat Applea vastaan.

Näin Apple puolustautuu

Applen oikeudelle toimittamista papereista (siirryt toiseen palveluun) voi päätellä, millaisten faktojen varaan yhtiö tulee rakentamaan puolustuksensa Fortnite-kehittäjää vastaan

Ensinnäkin Apple muistuttaa, että juuri sen oma kauppa käytännössä synnytti nykyisenkaltaisen sovellusalan.

Ennen pelikehittäjä sai olla onnellinen 30 prosentin siivusta. AppStoresta kehittäjä saa sentään 70 prosenttia.

Applen mukaan se päästi kehittäjät käsiksi Applen arvokkaaseen ekosysteemiin, teknisiin rajapintoihin ja jatkuviin innovaatioihin.

Yhtiö sanoo myös pitävänsä huolen käyttäjien yksityisyydestä ja sovelluskehittäjien tekijänoikeuksista.

Apple muistuttaa, että kaikki sovelluskehittäjät ovat vapaaehtoisesti suostuneet sen ehtoihin toimittaessaan tuotteitaan Applen kauppaan.

Sitä paitsi myös Googlella, Microsoftilla, Steamilla, Nintendolla ja Sonylla on omat sovelluskauppansa. Kolmenkymmenen prosentin osuus on käytännössä alan standardi.

Mutta onko osuus reilu?

Suomessa seurataan tilannetta

Tilannetta seurataan myös Suomessa. Esimerkiksi Supercell tilittää Applelle satoja miljoonia euroja vuosittain.

– Tässä asiassa on kaksi puolta. Sovelluskauppojen kautta voi tavoittaa yli miljardi kuluttajaa. Se mahdollistaa, että Suomen kaltaisesta syrjäisestä maasta voi tulla meidän kaltaisia yrityksiä, toimitusjohtaja Ilkka Paananen kertoi helmikuussa.

– Sen jälkeen voidaan keskustella siitä, onko 30 prosenttia oikeudenmukainen osuus. Toiset ovat olleet tässä aggressiivisempia, mutta totta kai meillä on myös omat keskustelumme.

Miksi Epic Games valitsi Supercelliä aggressiivisemman tien? Yksi ilmeinen syy on, että Epic kehittää pelejään lähes kaikille pelilaitteille.

Applen sovelluskaupan myynnin merkitys on itse asiassa Epicille melko pieni. The Verge -verkkolehden siteeraamien dokumenttien mukaan (siirryt toiseen palveluun) Applen laitteiden osuus yhtiön kokonaismyynnistä oli vain 7 prosenttia.

Sonyn PlayStation 4 -konsolin osuus oli lähes puolet ja Microsoftin Xbox Onen kolmannes. Myös Android-puhelimet, Nintendon Switch ja pc-tietokoneet olivat Applen laitteita tärkeämpiä tulonlähteitä.

Tämä oli Epic Gamesille eduksi. Toisaalta se saattaa myös heikentää sen perusteluja oikeudessa. Pelinkehittäjä väittää Applen olevan monopoli, mutta sen omassa liiketoiminnassa Applella näyttää olevan paljonkin kilpailua.

Muuttuuko kaikki, tai yhtään mikään?

Yhdysvaltalainen peliyhtiö esiintyy asiassa uhrina. On kuitenkin ilmeistä, etteivät Epicin kokemat vastoinkäymiset tulleet sillä yllätyksenä.

Koko hanke – jossa yhtiö ensin rikkoi Applen sääntöjä, tuli poispotkituksi ja haastoi lopulta Applen oikeuteen – on huolella rakennettu kampanja.

Tai ansa, kuten BBC kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun). Paksu nivaska lakitekstiä ja Applen ikonista 1984-mainosta (siirryt toiseen palveluun) parodioiva #FreeFortnite-video (siirryt toiseen palveluun) oli sopivasti valmiina samalla hetkellä, kun Apple sulki pelin sovelluskaupastaan.

Jos Epic voittaisi oikeudessa, se järisyttäisi satojen miljardien eurojen sovellusliiketoimintaa. Paine Applea vastaan voi joka tapauksessa näkyä esimerkiksi hinnanalennuksina.

Osa sovelluskaupoista liikkuu jo siihen suuntaan. Microsoft kertoi leikkaavansa pc-sovelluskaupan palkkioitaan. Lisäksi yhtiön kerrotaan suunnittelevan myös Xbox-pelikauppaansa uudistusta, jossa se perisi 30 prosentin siivun sijasta vain 12 prosentin osuuden (siirryt toiseen palveluun) myynnistä.