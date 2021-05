THL: Rokotusten kohdentamista pahimmille tautialueille ei välttämättä tarvita, mikään alue ei täytä enää kriteereitä

Rokotusten kohdentamisen pahimmille tautialueille piti alkaa toukokuussa, mutta sitä ei tarvitse tehdä, koska tautitilanne on parantunut.

Rokotusten alueellisesta kohdentamisesta pahimmille tautialueille ei välttämättä tulekaan mitään.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo Ylelle, että tautitilanne on parantunut viime viikkoina (siirryt toiseen palveluun)sen verran, ettei mikään alue täytä enää kohdentamisen kriteereitä.

Koronarokotteita piti kohdentaa toukokuun aikana siten, että Suomeen saapuvat Modernan rokotteen toimituserät ja kolmasosa Astra Zenecan rokotteen toimituseristä jaettaisiin niille sairaanhoitopiireille, joissa on todettu vähintään 100 tartuntaa 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana.

Lisäksi edellytettiin, että riskiryhmillä ja yli 70-vuotiailla henkilöillä on ollut mahdollisuus saada ensimmäinen rokoteannos. Kohdentaminen ei saa myöskään estää tai viivästyttää rokotettua saamasta toista rokoteannosta.

Kontion mukaan eniten koronatartuntoja on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä noin 91 per sataa tuhatta asukasta kohden, joten kohdentamista ei enää välttämättä tarvita.

Kontio kertoo myös, että päätös alueellisesta kohdentamisesta tehdään keskiviikkona, joten koronatilanne voi vielä jonkin verran muuttua. Tautitilannetta seurataan aina viikon välein, ja kohdentamisestä tehdään tarvittaessa päätös. Asetus on voimassa vain toukokuun.

THL on jo kysellyt sairaanhoitopiireiltä, haluavatko he lisää tarjolla olevia Astra Zenecan rokotteita, mutta tällä hetkellä tarvetta ei ole. Pfizerin ja Biontechin rokotteita on saatu maahan runsaasti.

Jos kohdentamista ei tarvita, rokotteet tullaan jakamaan hallituksen päättämän rokotusjärjestyksen mukaisesti kaikille sairaanhoitopiireille.

Rokotteiden kohdentamisen hyödyistä pahimmille epidemia-alueille on kiistelty kevään aikana. Hallitus teki päätöksen kohdentamisesta tiukoilla ehdoilla huhtikuun puolivälissä lyhyen lausuntokierroksen jälkeen.

Suurin osa sairaanhoitopiireistä vastusti rokotteiden jakamista enemmän pahiten koronasta kärsiville alueille.

Kymmenet ihmiset ovat myös tehneet kantelun oikeusasiamiehelle rokotusjärjestyksestä ja Astra Zenecan rokotteesta.

Kantelijat ovat protestoineet sitä, että etelän runsasväkisissä kaupungeissa on aloitettu jo työikäisten rokotukset, kun taas syrjäisemmillä paikkakunnilla edes kaikki riskiryhmäläiset eivät ole vielä saaneet rokotetta.

Hallitus on päättänyt, että riskiryhmien, sosiaali- ja terveydenhuollon koronapotilaita hoitavan henkilökunnan ja iäkkäiden henkilöiden rokottamisen jälkeen muut ihmiset rokotetaan koko maassa ikäryhmittäin.

Rokotukset toteutetaan iän mukaan alenevassa rokotusjärjestyksessä: 60-69-vuotiaat, 50-59-vuotiaat, 40-49-vuotiaat, 30-39-vuotiaat ja 16-29-vuotiaat.

* Uutista päivitetään

