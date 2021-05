Venäjä jatkaa median rajoituksia – Presidentti Putin vahvisti lakiin sakkorangaistukset "ulkomaisten agenttien" siteeraamisesta

Lain mukaan Venäjän median pitää ilmoittaa, jos sen julkaisema informaatio on "ulkomaisen agentin" tuottamaa. Äskettäin ulkomaiseksi agentiksi nimettiin Latviassa päämajaansa pitävä Meduza, joka on yksi Venäjän luetuimmista riippumattomista uutissivustoista.

Venäjällä vallanpitäjät tiukentavat edelleen lakeja, jotka arvostelijoiden mukaan kaventavat riippumattoman median toimintamahdollisuuksia.

Presidentti Vladimir Putin vahvisti perjantaina lain (siirryt toiseen palveluun), jossa määrätään sakkoja tiedotusvälineille ja toimittajille "ulkomaisten agenttien" tuottaman informaation siteeraamisesta ilman merkintää "ulkomaisesta agentista".

Mediassa pitää siis aina ilmaista näkyvästi, jos jutussa käytetty tieto on peräisin tiedotusvälineeltä, jonka Venäjän oikeusministeriö on luokitellut ulkomaiseksi agentiksi.

Sakko merkinnän puuttumisesta voi olla tiedotusvälineelle 40 000–50 000 ruplaa eli noin 440–550 euroa. Yksittäiselle toimittajalle sakko olisi 2 000–2 500 ruplaa eli 21–28 euroa.

Alun perin lakihankkeen piti koskea kaikkia kansalaisia, mutta se rajattiin koskemaan vain mediaa.

Lisäksi Putin allekirjoitti lain sakoista henkilölle, joka käyttää oikeudetta lehdistötunnuksia seuratessaan joukkotapahtumia.

Poliisi on äskettäin kutsunut kuulusteluihin toimittajia, jotka ovat seuranneet mielenosoituksia oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin puolesta.

Tänään vietettävänä lehdistönvapauden päivänä 250 journalistia 63 maasta vetosi Venäjän viranomaisiin, jotta nämä lopettaisivat hyökkäykset riippumatonta mediaa vastaan. Avoimessa kirjeessä (siirryt toiseen palveluun) mainitaan uutissivusto Meduzan, opiskelijalehti Doxan ja Važnye istorii -internetjulkaisun vaikeudet viranomaisten kanssa.

Laki suitsii kansalaisjärjestöjä ja mediaa

Ulkomaisten agenttien listalle joutuvat tiedotusvälineet, jotka saavat rahoitusta ulkomailta. Niiden pitää antaa viranomaisille laajat selvitykset toiminnastaan ja merkitä asemansa ulkomaisena agenttina näkyvästi julkaisuihinsa.

Huhtikuussa Venäjän oikeusministeriö lisäsi ulkomaisten agenttien listalle Latviassa päämajaansa pitävän Meduza-uutissivuston.

Sananvapaus- ja ihmisoikeusjärjestöt ovat jo pitkään arvostelleet lakia ulkomaisista agenteista.

Alun perin vuonna 2012 laaditulla lailla suitsittiin Venäjän kansalaisjärjestökenttää. Vuonna 2011–12 Venäjällä nähtiin laajoja mielenilmauksia, jotka saivat vallanpitäjät kiristämään otteitaan.

Sittemmin laki on laajentunut koskemaan mediaa, jopa yksittäisiä toimittajia ja bloggaajia.

Uusimmat tiukennukset lakiin tulevat hetkellä, kun Venäjällä valmistaudutaan syksyn duuman vaaleihin ja valtapuolue Yhtenäisen Venäjän kannatus matelee jopa ennätyksellisen alhaisena.

Riippumattoman Levada-tutkimuslaitoksen kyselyssä maaliskuussa (siirryt toiseen palveluun) vain 27 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa valmis äänestämään Yhtenäistä Venäjää. Valtiollisen VTSIOM-keskuksen mielipidemittauksessa (siirryt toiseen palveluun) huhtikuun lopulla luku oli 30 prosenttia.

Viranomaiset ovat tänä vuonna tiukentaneet myös otteitaan oppositioliikehdintää vastaan.

Venäjä on listannut oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin järjestön terroristien ja äärijärjestöjen tietokantaan, jota ylläpitää Venäjän finanssivalvonta.

Riippumaton Meduza menetti mainostulot

Latviassa toimivan Meduzan taustalla on toimittajakunta, joka jätti suositun venäläisen Lenta.ru-uutissivuston, koska se oli joutunut Kremliä lähellä olevan tahon kontrolliin.

Katso Erkka Mikkosen raportti Meduza-uutissivustosta: Venäläismedia pakeni Latviaan 2.9.2019

Meduzan pitää nyt lisätä näkyvästi kaikkien julkaisujensa alkuun teksti, joka kuuluu: "Kyseisen viestin (materiaalin) on luonut ja (tai) levittänyt ulkomainen tiedotusväline, joka toteuttaa ulkomaisen tehtäviä, ja (tai) venäläinen juridinen henkilö, joka toteuttaa ulkomaisen agentin tehtäviä."

Meduza on menettänyt pahoin mainostulojaan sen jälkeen, kun se nimettiin "ulkomaiseksi agentiksi". Mainostajat eivät mielellään tule kytketyiksi mediaan, joka on Venäjän viranomaisten seurannassa. Meduza on nyt vedonnut lukijoihinsa saadakseen rahoitusta toiminnalleen.

Putinin lehdistöedustaja antoi ymmärtää, että Meduzan katoaminen Venäjän mediakentältä ei olisi mikään ongelma.

– Kuulkaa, suhtaudumme kaikkiin tiedotusvälineisiin syvällä kunnioituksella. Me arvostamme kaikkien tiedotusvälineiden journalistien ammattimaisuutta. Mutta nykyaikaiset informaatiomarkkinat on rakennettu niin, että minkään tiedotusvälineen katoaminen ei tunnu kovin voimakkaasti, lehdistösihteeri Dmitri Peskov kommentoi (siirryt toiseen palveluun) Meduzan tilannetta.

Vuonna 2017 Venäjä nimesi Yhdysvaltain rahoittamat tiedotusvälineet Radio Free Europen/Radio Libertyn ja Voice of American ulkomaisiksi agenteiksi sen jälkeen, kun Venäjän valtiollinen englanninkielinen RT-kanava oli julistettu ulkomaiseksi agentiksi Yhdysvalloissa.

