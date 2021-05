Turvepelloilla piilee mahdollisuus helppoihin ja nopeisiin päästövähennyksiin – uudet maataloustuet eivät tällaisiin ilmastotoimiin kannusta

Tieteellisen tiedon kautta on jo pitkään tiedetty, että pohjaveden pinnan nosto on paras tapa vähentää turvemaan päästöjä. Ojasta näkee, että tällä pellolla Jokioisissa pohjavesi on melko alhaalla, ja pellosta tulee ilmastoa lämmittäviä päästöjä. Kuvassa avo-oja Jokioisissa pellon reunassa. Mårten Lampén / Yle