Huonosti osuvat musiikki- ja elokuvasuositukset aiheuttavat algoritmiuupumusta

Algoritmit eivät ymmärrä eri tilanteita, vaan tarjoavat aina samaa, mitä käyttäjä aiemmin on katsonut. Henrietta Hassinen / Yle

Tuoreen tutkimuksen mukaan viihdepalveluiden suosittelualgoritmit eivät onnistu tehtävässään, koska niillä on liian yksiulotteinen kuva käyttäjistä. Moni haluaisi auttaa algoritmeja oppimaan, mutta palvelut pitävät mustat laatikot visusti kiinni.

Avaat Netflixin ja alat selata tarjontaa. Sovellus suoltaa suosituksia liukuhihnalta, mutta mikään ei tunnu sopivalta. Lopulta valitset jakson teinivuosiesi suosikkisarjasta, koska muuhun ei ole enää aikaa. Algoritmit ovat pettäneet sinut jälleen.

Et ole yksin.

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan striimauspalveluiden huonot suositukset ovat yleinen ongelma. Käyttäjiltä keräämänsä datan avulla uutta katsottavaa ja kuunneltavaa ehdottavat algoritmit eivät ymmärrä arjen eri tilanteita, mikä johtaa algoritmiuupumukseen.

– Tyypillisin ongelma on se, että ihmisten mielialat, katselutilanteet – ja elämä yleensä vaihtelevat paljon, eivätkä algoritmit ymmärrä tätä, sanoo tutkija Kirsi Hantula Alice Labs -konsulttiyhtiöstä.

Hantula antaa esimerkin. On perjantai-ilta poikkeuksellisen raskaan viikon jälkeen ja haluat katsella jonkun kevyen ja suhteellisen lyhyen elokuvan. Mutta koska edellisellä viikolla katsoit vain scifi-eepoksia ja ja pohjoismaisia draamatuotantoja suosittelulistalta ei löydy mitään alle puolitoistatuntista katsottavaa. Kevyestä puhumattakaan.

Striimauspalvelut lupailevat, että tämän kaltaiset ongelmat poistuvat kunhan dataa kertyy lisää ja algoritmeja pystytään kehittämään paremmiksi. Hantula huomauttaa, että ongelmaan olisi tarjolla helpompi ja nopeampi ratkaisu.

– Palveluiden pitäisi tarjota käyttäjille helppoja tapoja ilmaista suosittelujärjestelmälle senhetkiset mielihalunsa ja muut katsomistarpeensa. Niissä pitäisi olla tapoja vähän tuupata sitä algoritmia oikeaan suuntaa tai pyytää, että järjestelmä antaisi tällä kertaa vain alle puolitoistatuntisia suosituksia.

Algoritmi pakottaa passiiviseksi

Alice Labsin tuore tutkimus (siirryt toiseen palveluun) perustuu yhteensä 24 pitkään haastatteluun, joita tehtiin Suomessa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Se on osa kaksivuotista tutkimushanketta, jossa Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimus ja Alice Labs tutkivat tekoälyä hyödyntävien palveluiden ja käyttäjien välistä vuorovaikutusta arkisissa elämäntilanteissa. Hankkeessa on mukana myös teknologiayhtiö Reaktor.

Tutkijoiden suunnitelmissa oli alun perin tehdä etnografinen tutkimus ja matkustaa ihmisten koteihin tekemään haastatteluja. Koronapandemia muutti suunnitelmia, ja kotihaastatteluja ehdittiin tehdä vain muutama Suomessa.

Hantulan mukaan kulttuurillisia eroja nousi esille hämmästyttävän vähän.

– Se oli itselleni suuri yllätys, että erilaisista markkinoista huolimatta jännitteet käyttäjien ja näiden palveluiden välillä ovat yleismaailmallisia. Saman tyyppiset kipupisteet nousevat esille kaikkialla, Hantula sanoo.

Haastattelujen perusteella ihmiset suhtautuvat avoimesti algoritmeihin. Vaikka he eivät tiedä, miten algoritmit toimivat teknisesti, heillä on usein vuosien käyttökokemuksen myötä kertynyttä ymmärrystä siitä, mitä niiltä voi odottaa. Kun kone ei pystykään vastaamaan odotuksiin, moni olisi valmis auttamaan sitä. Tähän on kuitenkin vähän mahdollisuuksia.

– Tykkään-nappien klikkailu on hidas tapa, eikä käyttäjälle ole selvää, miten ne vaikuttavat suosituksiin, Hantula huomauttaa.

Käytännössä tarjolla on vain passiivisen kuluttajan rooli. Tämä sopiikin ihmisille niin kauan, kun suositukset osuvat. Tutkimuksessa kuitenkin huomattiin, että striimauspalveluiden käyttäjät joutuvat toistuvasti tilanteisiin, joissa palveluiden suositukset osuvat harhaan.

Nykyisen tilanteen taustalta löytyy ihmiskäsitys, josta Hantulan mielestä olisi hyvä päästä eroon.

– Järjestelmä, jossa käyttäjä voisi määrittää, kuinka aktiivisesti hän haluaa kulloinkin ohjata tai neuvoa tekoälyä, antaa ihmisille aktiivisen roolin suhteessa tekoälyyn. Siinä on filosofisesti tärkeä ero nykyiseen, Hantula pohtii.