Madridilaiset äänestävät tänään koronarajoitusten linjasta kiristyneissä tunnelmissa – aluevaalit ovat samalla myös kannatusmittaus Espanjan hallitukselle

Madridissa äänestetään tänään paikallisvaaleissa. Vastakkain ovat myös Madridin vapaa koronarajoituspolitiikka ja Espanjan keskushallinnon tiukempi linja.

Nykyinen aluejohtaja, oikeistolaisen kansanpuolueen Isabel Díaz Ayuso on mieluinen ehdokas erityisesti yrittäjille. Madridissa pandemiarajoitukset ovat olleet muuta Espanjaa lievemmät pahasta tartuntatilanteesta huolimatta.

Pandemian ollessa vaalikampanjoinnin keskiössä, vähemmällä huomiolle ovat jääneet muut tärkeät asiat, kuten koulutus ja tuloerojen kasvu.

Vaalikampanja on ollut poikkeuksellisen dramaattinen ja voimakkaiden syytösten sävyttämä. Oli tulos mikä tahansa, sen vaikutukset heijastuvat koko maahan.

Yle listasi neljä kiinnostavaa asiaa vaaleista:

1. Espanjan hallituksen kannatusmittaus

Kyse ei ole pelkästään Madridin aluevaaleista, vaan valtakunnan politiikasta.

Espanjan pääministeri Pedro Sánchezin vasemmistolainen vähemmistöhallitus haluaisi vallata takaisin tärkeän talousalueen. Oikeiston tavoitteena taas on heikentää vuonna 2018 valtaan noussutta vasemmistohallitusta.

Oikeistolainen kansanpuolue Partido Popular kutsuukin Madridin aluevaaleja seuraavien parlamenttivaalien ensimmäiseksi kierrokseksi.

Gallupit povaavat (siirryt toiseen palveluun)voittoa kansanpuolueelle noin 40 prosentin äänisaaliista, sosialistien ehdokas Ángel Gabilondo ja Espanjan pääministeripuolue jäisi noin 20 prosenttiin ja menettäisi paikkoja.

Ehdolla Madridin johtoon on myös entinen varapääministeri Pablo Iglesias, jonka puolue Podemos sekä kolmas vasemmistopuolue Más Madrid sen sijaan kasvattaisivat viimeisimpien gallupien mukaan kannatustaan.

Vasemmiston yhteenlasketut paikat eivät kuitenkaan riittäisi määräenemmistöön.

Keskustaliberaaliksi itsensä määrittelevä Ciudadanos kärsisi mielipidetiedustelujen mukaan Katalonian helmikuisten aluevaalien tapaan rökäletappion ja saisi alle viisi prosenttia äänistä eli jäisi ilman yhtäkään paikkaa.

Sosialistin ehdokas Angel Gabilondon vaalimainos Madridin keskustan paraatipaikalla. Gabilondo pyytää äänestämään äärioikeistoa vastaan. Alberto Sibaja Ramirez / AOP

2. Aluejohtaja jakaa mielipiteitä

Aluejohtaja Isabel Díaz Ayuson vapaa pandemiapolitiikka jakaa Madridin kahtia. Díaz Ayso on muun muassa puolustanut baarien ja ravintoloiden vapaata aukioloa, eikä hän ole halunnut sulkea itsehallintoalueen rajoja.

Díaz Ayuso kampanjoi sloganilla Libertad -vapaus, johon hänen mukaansa kuuluu "madridilainen elämäntyyli" eli oikeus nauttia oluesta ja hyvästä ruoasta terasseilla. Baari- ja ravintolayrittäjien keskuudessa Ayuso nauttii suurta suosiota (siirryt toiseen palveluun). Osa yrittäjistä on koristanut liiketilansa aluejohtajan kuvilla ja nimennyt annoksia hänen mukaansa.

Vasemmisto ja vastustajat syyttävät Díaz Ayusoa pääkaupungin ja sitä ympäröivän alueen pahasta pandemiatilanteesta.

Oikeistojohtajan katsotaan olevan vastuussa erityisesti hoivakotikuolemien korkeasta määrästä. Polemiikkia on herättänyt etenkin se, ettei suurinta osaa kuolleista hoidettu sairaaloissa. (siirryt toiseen palveluun)

Madridin aluejohtaja Isabel Díaz Ayuso on syyttänyt Espanjan keskushallintoa liian tiukasta rajoituspolitiikasta yrittäjien kustannuksella. Emilio Naranjo / AOP

3. Poliitikkoja on uhkailtu

Madridin vaalikampanjanjassa on korostunut alueen ja koko Espanjan poliittista jakautuminen.

Oikeistojohtaja Díaz Ayuson mukaan äänestäjät valitsevat kommunismin ja vapauden välillä. Kommunismilla hän viittaa erityisesti ehdolla olevaan Espanjan entiseen varapääministeriin, vasemmistolaisen Podemosin Pablo Iglesiasiin.

Iglesias on yksi niistä poliitikoista, jolle on vaalien alla lähetetty tappouhkauksia. Luoteja sisältäviä kirjeitä on saanut myös Espanjan sisäministeri ja kansalliskaartin eli Guardia Civilin päällikkö. Uhkauskirje on ollut matkalla myös aluejohtaja Díaz Ayusolle.

Kohu syntyi erityisesti SER-radiokanavan vaalitentistä, (siirryt toiseen palveluun) jossa äärioikeistolaisen Voxin ehdokas Rocío Monasterio vähätteli jo jatkuvasta häirinnästä kärsivän vasemmistojohtajan saamia uhkauksia. Seurauksena Iglesias käveli ulos väittelystä.

Antifasistiset ryhmät taas hyökkäsivät kampanjatilaisuudessa (siirryt toiseen palveluun)äärioikeiston kannattajien kimppuun.

Äärioikeiston revitty vaalimainos Madridin keskustassa. Mainoksessa rinnastettiin alaikäisten siirtolaisten ja vanhustenhuollon kustannukset. Isabel Infantes / AOP

4. Äärioikeiston vaalimainonta puhuttaa

Kohu on syntynyt myös äärioikeistolaisen Vox-puolueen vaalimainonnasta.

Polemiikkia on herättänyt mainos, (siirryt toiseen palveluun) jossa rinnastetaan alaikäisenä Espanjaan tulleiden siirtolaisten ja vanhustenhoidon aiheuttamat kulut.

Voxin ehdokkaalla Rocío Monasteriolla on läheinen suhde (siirryt toiseen palveluun) äärikonservatiiviseen katoliseen Hazte Oir -järjestöön.

Monasterio haluaisi heikentää (siirryt toiseen palveluun) oikeutta aborttiin ja eutanasiaan sekä seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin liittyvää lainsäädäntöä.

Tuoreimpien mielipidemittausten mukaan Vox saisi noin 10 prosenttia äänistä.

Madridin aluejohtaja Isabel Díaz Ayuso on näyttänyt vihreää valoa Voxin mukaan ottamiselle aluehallitukseen, mikäli kansanpuolue ei saa määräenemmistöä.

