Yle.fi ja sovellus uudistuvat – voit antaa meille palautetta tämän jutun kautta ja osallistua keskusteluun

Tervetuloa käyttämään uudistuvia Ylen verkkopalveluja. Vastaamme tässä jutussa uudistuksen keskeisiin kysymyksiin ja toivomme teiltä palautetta.

Voit kertoa näkemyksesi kahdella tapaa: joko osallistua keskusteluun ja esittää kysymyksesi tämän jutun kommentointikentässä tai vastata lomakkeella. Jos palautteesi koskee yle.fi-verkkosivua, käytä tätä palautelomaketta (siirryt toiseen palveluun). Jos taas haluat antaa palautetta uudistuneesta Yle-sovelluksesta, sovelluksen navigaatiosta löytyy linkki palautelomakkeeseen.

Uutta sovellusta voi jo käyttää Android-laitteilla ja se löytyy sovelluskaupasta. Sen sijaan iOS-laitteilla eli Applen puhelimilla sovellus ei ole vielä päivittynyt uuteen. Kerromme tässä jutussa, kun myös iOS-versio on saatavilla.

Yle-palvelun päällikkö Elina Paasonen ja palvelun designista vastaava päällikkö Stefani Urmas osallistuvat tänään tiistaina 4. toukokuuta keskusteluun ja vastaavat kysymyksiin. Palaute ja kysymykset ovat meille arvokkaita. Kiitos niistä.

Vaikuttaa uudistus etusivun sisältövalintoihin?

– Uusi etusivu on tiukasti hetkessä kiinni. Se tarjoaa mahdollisuuden seurata juuri nyt käynnissä olevia asioita suoraan etusivulta ja auttaa pääsemään nopeasti kärryille päivän uutisista ja mukaan tapahtumien sykkeeseen. Samalla etusivu on väylä ymmärrystä syventäviiin Ylen journalistisiin sisältöihin.

Mihin katosivat etusivun värit?

– Palvelun uusi ilme on suunniteltu niin, että voimme hyödyntää tehokkaammin isoja kuvapintoja etenkin mobiililaitteissa. Panostamme laadukkaaseen visuaaliseen journalismiin ja haluamme antaa itse sisällöille paikan erottua. Käytössä olevilla väreillä on selkeä tehtävä. Punaisena sykkivät juuri nyt ja live kertovat, että kyseessä on hetkessä kiinni oleva uutinen tai tapahtuma. Valkoisen ja mustan lisäksi korostevärinä on Ylen brändiväri turkoosi. Mielipiteelliset sisällöt erottuvat etusivulla violetin taustan avulla. Otsikoissa käytämme Yle-fonttia.

Mikä rooli videoilla on palvelussa?

– Lisäämme liikkuvan kuvan ja äänen määrää aiempaan verrattuna. Muutos näkyy heti etusivulla, jossa välitämme niin suoria lähetyksiä kuin nostamme esiin lyhyitä ja tekstitettyjä videoklippejä sekä mahdollisuuden siirtyä Areena-sisältöihin. Hyödynnämme jatkossa videota monipuolisesti erilaisissa artikkeleissa.

Vanhassa versiossa otsikoita näkyi kerralla enemmän, miksi tämä on muutettu?

– Testasimme vaihtoehtoja ja päädyimme tähän malliin muiden muassa siitä syystä, että käyttäjätesteissä tämä malli vei voiton selkeydessä ja sen imusta pidettiin eniten.

Mitä uutta uudistunut sovellus tarjoaa?

– Sovelluskäyttäjänä voit esimerkiksi vaihtaa tumman tilan päälle, jolloin palvelun valkoinen tausta muuttuu mustaksi ja vaikuttaa itse siihen pyörivätkö etusivun videot automaattisesti eli autoplayna vai eivät. Sovellusta on nyt myös mahdollista käyttää niin suomeksi kuin ruotsiksi.

Miksi sovellus pyytää kirjautumaan, mitä hyötyä siitä on?

– Kirjautumalla pääset osallistumaan chatteihin ja kilpailuihin. Voit lähettää Yle-kameralla kuvia ja videoita kesän jalkapalloilun EM-lähetyksiin ja digitaaliseen kisakatsomoon. Voit tallentaa artikkeleita ja palata niihin, kun sinulle parhaiten sopii.

Mistä löydän sovelluksessa tuoreimmat ja luetuimmat -listat?

– Näillä kahdella suositulla listauksella on sovelluksessa uusi paikka ja löydät ne menun kautta. Menu on sijoitettu sovelluksen oikeaan alalaitaan ja tunnistat sen kolmesta päällekkäisestä viivasta eli niin sanotusta hampurilaisikonista.

Miksi Yle uudistaa verkkopalveluaan?

– Uudistuksen taustalla on digipalveluiden merkityksen kasvu suomalaisten mediankäytössä. Yle haluaa olla kehityksessä mukana voidakseen palvella kaikkia suomalaisia myös jatkossa mahdollisimman hyvin.

Vaikuttaako uudistus Yle Areenaan?

– Uudistus ei vaikuta Ylen muihin digipalveluihin, kuten Areenaan tai Uutisvahtiin.

Miten uudistus etenee?

– Työ etenee vaiheittain niin sovelluksen kuin verkkosivujen ja artikkelien osalta. Vielä ennen kesän alkua tuomme käyttöön uudistuneen urheiluosion. Huuhkajien historiallista jalkapalloilun EM-turnausta on mahdollista seurata palvelun kautta digitaalisessa kisakatsomossa ja fiilistellä pelien kulkua muiden futisfanien kanssa. Euroviisujen aikaan chat käy taatusti kuumana. Myös kuntavaalit näkyvät laajasti palvelussa. Eri kohderyhmille suunnitellut sisällöt auttavat jokaista löytämään oman ehdokkaansa ja vertailemaan puolueita.

– Kaikkiaan uudistamista jatketaan rullaten aina vuoteen 2022 saakka. Tässä työssä meitä auttaa saamamme palaute. Kiitos siitä.

