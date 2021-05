Tosi-tv -ohjelmaan osallistunut Valto A-studiossa: "Tuotannon pitäisi perehtyä osallistujien taustoihin paremmin"

Tosi-tv:n varjopuolista keskustellaan vähän, vaikka useilla osallistujilla on ollut negatiivisia kokemuksia tuotannoista. Monille tuotantoihin osallistuminen on aiheuttanut muun muassa psyykkisiä ongelmia.

Temptation Island Suomeen osallistuneen Valto Harvistolan mukaan ongelmia voitaisiin ehkäistä paremmalla taustatyöllä.

– Mun mielestä ei pitäisi olla mitään mielenterveysongelmia taustalla, jos formaatissa on riski tapahtua ikäviä asioita.

Harvistolan mukaan casting-tilaisuus, jossa osallistujat valitaan, on kuitenkin hyvin pintapuolinen. Osallistuja saa kunnollista kuvaa siitä, mihin on lähdössä. Myöskään aikaisempia kausia katsomalla ei voi nähdä, mitä ohjelmaan osallistuminen todellisuudessa tarkoittaa.

– Kaikki lävähtää vasta paikan päällä naamalle, esimerkiksi kuinka raskasta se on henkisesti. Siellä on alkoholia ja muuta, mikä vaikuttaa päänuppiin.

Harvistola ei lähtisi uudestaan koettuaan tosi-tv maailman kertaalleen.

– Mikään ei ole tommosen touhun arvosta.

Kuka kantaa vastuun?

Tampereen yliopiston tutkijatohtori Pauliina Tuomen mukaan osallistujista ei kanneta tarpeeksi vastuuta. Monissa tuotannoissa on tarjolla esimerkiksi juuri psyykkistä tukea, mutta Tuomen mielestä välillä on kyse puhtaasti tuotannon käsien pesusta.

– Kyseessä voi olla päälleliimattu oikeutus sille, että tehdään tällaista viihdettä, josta voi seurata mielenterveysongelmia.

Tuomen mukaan tulevaisuudessa tosi-tv:n tuotannolle pitäisi laatia yhteinen eettinen ohjesäännöstö. Näin voitaisiin myös taata terapiapalvelut, eikä lupaus niistä olisi pelkkä korulause muiden joukossa.

Tuomen mukaan tuotantoyhtiöiden tulisi ylipäätään kantaa vastuunsa paremmin. Tuotannoissa luodaan tarkoituksella puitteet, joissa osallistujille tapahtuu tietynlaisia asioita. Silloin yksilöillä tehdään Tuomen mielestä draamaa, josta myös tuotanto on vastuussa.

– Yksilön vastuuta ei voi poissulkea ja myös katsojalla on vastuu. Jos on katsojia, niin näitä ohjelmia tehdään. Mutta myös tuotannolla on vastuu siitä millaista viihdettä he tarjoavat.

Tiukkojen sopimusten varjopuolet

Harvistolan mukaan kokemuksesta teki rankan myös se, ettei ohjelmasta saanut puhua etukäteen. Kokemusten käsittelyn kanssa jäi ohjelman julkaisua odotellessa todella yksin.

Osallistujien vaitioloa säännellään usein tiukoilla sopimuksilla. Helsingin yliopiston professori Olli Norroksen mielestä tuotannoilla on hyvä syy vaatia tiukkaa vaitioloa esimerkiksi liikesalaisuuksista ja juonipaljastuksista. Monesti sopimukset menevät kuitenkin pidemmälle.

– Jos tuollaiseen sopimukseen pistää nimensä, niin ilman muuta kannattaa olla tarkkana.

Se, että sopimuksissa kielletään puhuminen myös jälkikäteen, on Norrosen mielestä kohtuutonta. Audiovisuaalisen alan tuottajien edunvalvonta- ja tekijänoikeusyhdistys APFI:n toiminnanjohtaja Teemu Kalliala kommentoi A-studiolle viestitse, että sopimuksen sisältöihin vaikuttavat kotimaisten televisiokanavien lisäksi kansainvälisten formaattien lisenssien vaatimukset.

A-studio oli yhteyksissä kanaviin ja tuotantoyhtiöihin, mutta he eivät halunneet osallistua keskusteluun. Ylen Luovien sisältöjen johtaja Ville Vilen kommentoi Ylen tosi-tv tuotantoa ja erityisesti Au pairit -sarjaa puhelimitse. Au pairit -sarjan sopimukset olivat MOTin selvityksessä lievimpiä.

Vilenin mukaan Yleisradiolla ollaan oltu tietoisesti tekemättä kilpailuohjelmia, jotka vievät ihmiset äärirajoille henkisesti tai fyysisesti. Ylen esittämän Au pairit ohjelmasta esille nostettuja ongelmia Vilen pitää tyypillisinä formaatille.

– Kaikissa ohjelmissa tulee aina jotakin. Au paireissa työskennellään ulkomailla ja silloin voi tulla yllätyksiä.

Tuhannet suomalaiset hakevat mukaan tosi-tv-ohjelmiin, mutta unelmat ja todellisuus eivät useinkaan kohtaa. Katso A-studion koko reality-keskustelu tästä!

