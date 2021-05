Herätys: Kaksoiskuntalaisuus nosteessa, oman yrityksen konkurssi on tiukka paikka, Bill ja Melinda Gates eroavat

Ylen kysely: Kansanedustajilta tukea kaksoiskuntalaisuudelle – mökkikunnissa asumisen halutaan näkyvän myös veroissa

Vahvasta tuesta huolimatta monet kyselyyn vastanneet kansanedustajat korostavat kaksoiskuntalaisuuteen liittyviä perustuslaillisia vaikeuksia ja vaativat niiden selvittämistä. Kaksoiskuntalaisuuden kannattajien mielestä erityisesti korona-aikana lisääntynyt oleskelu mökkipaikkakunnilla perustelee tarvetta muutokselle.

Kuntavaalien ehdokaslistat jätettävä tänään keskusvaalilautakunnille

Kuntavaalien ehdokaslistat on jätettävä vaalilautakunnille tänään. Kuvassa Riihimäen keskusvaalilautakunnan sihteeri Mikko Heiskanen tarkistaa Riihimäen SDP:n Ilpo Ropposen tuomia ehdokaslistoja maaliskuussa. Miki Wallenius / Yle

Koronavirustilanteen vuoksi kesäkuulle siirrettyjen kuntavaalien ehdokashakemusten viimeinen jättöpäivä on tänään. Puolueiden ja valitsijayhdistysten tulee toimittaa ehdokaslistansa kunnan keskusvaalilautakunnalle ennen kello 16:ta. Samaan määräaikaan mennessä keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista.

Ehdokasasettelu ja ehdokkaiden vaalinumerot vahvistetaan ensi viikon perjantaina 14. toukokuuta. Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 26.5.–8.6. ja ulkomailla 2.–5.6.2021.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 13. kesäkuuta.

Kun sulkutila kaatoi huipputulosta tehneen yrityksen, Jenni Höjer itki autossa

Jenni Höijer haavekahvilansa Villa Marengin portailla. Naapurin majatalon pitäjät ostivat kahvilan ja pyysivät Höijerin kahvilaan töihin. Nyt Höijer sulattelee, haluaako hän jatkossa olla kahvilan mamselli. Aluksi titteli ei innostanut, mutta hän on pikkuhiljaa alkanut lämmetä sille. Janne Nykänen / Yle

Menestynyt leipuriyrittäjä Jenni Höjer mietti vuodenvaihteessa, että jos keväällä tulee sulkutila, on yritys liemessä. Monen yrittäjän pelko toteutui: Suomi meni säppiin 8. maaliskuuta.

Höjerin yritys meni konkurssiin, ja tunnemyrsky oli valtava. Moni joutuu kohtaamaan taloudelliset haasteet ja häpeän yksin, ja siksi avun saamista yrittäjille helpotetaan EU-hankkeen avulla.

Madrid äänestää aluevaaleissa, mutta samalla otetaan kantaa muuhunkin

Madridin pormestari Jose Luis Martinez-Almeida, aluejohtaja Isabel Díaz Ayuso ja kansanpuolue Partido Popularin johtaja Pablo Casado ovat kehottaneet äänestäjiä valitsemaan kommunismin ja vapauden välillä. Ballesteros / AOP

Espanjan pääkaupungin Madridin aluejohto on ollut viime vuoden oikeistolaisen kansanpuolueen käsissä. Tänään tiistaina aluevaaleissa äänestetään paitsi aluejohtajan politiikan suosiosta myös Espanjan sosialistipuolueen kannatuksesta. Vaalien alla Espanjan poliittinen jakautuminen on näkynyt poliitikkojen saamina uhkauksina ja kampanjatilaisuuksien häirintänä. Kohua on syntynyt myös äärioikeistolaisen Vox-puolueen vaalimainonnasta.

Bill ja Melinda Gates eroavat 27 aviovuoden jälkeen

Bill ja Melinda Gates Valkoisessa talossa vuonna 2016. Presidentti Barack Obama myönsi heille tuolloin arvostetut valtiolliset presidentin vapausmitalit hyväntekeväisyystyöstä. AOP

Microsoftin perustaja Bill Gates ja hänen vaimonsa Melinda Gates ilmoittivat maanantaina eroavansa 27 vuoden avioliiton jälkeen. Pari kertoi erostaan Twitterissä. Pari aikoo jatkaa yhteistyötä perustamassaan hyväntekeväisyysjärjestössä, Bill ja Melinda Gatesin säätiössä.

Idässä on pilvinen päivä, lännessä aurinko paistelee

Kerttu Kotakorpi / Yle

Tiistai on pilvinen päivä etenkin idässä. Matalapaineen alue liikkuu Suomen kaakkoispuolitse, ja siihen liittyvä pilvisyys on runsasta Itä-Suomessa. Myös tuuli voimistuu. Aurinkoisinta on pohjoisessa sekä lännessä.

Etelässä voi lämpöasteita olla jopa 12, pohjoisimmassa Suomessa lämpötila saattaa laskea alle nollan.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.