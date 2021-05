Olympiavoittaja Hannu Manninen lentää työkseen matkustajakoneita – kotona hän häärii mieluusti keittiössä: Tässä hänen kehuttu kakkuohjeensa

Mannisen hittikakun salaisuus: "Tässä on kaurapohjaista kermaa aika paljon, suklaata ja keksipohja"

Kaikkien aikojen menestynein yhdistetyn hiihtäjä Hannu Manninen valmistui kilpailu-uransa jälkeen lentäjäksi. Lennoilla mukana on aina treenikamppeet, mutta kotona hän leipoo mielellään. Manninen paljasti Puoli seitsemän -ohjelmansa hittikakun reseptinsä.

Kun Hannu Manninen istuu matkustajakoneen ohjaimiin, kone suuntaa lähes aina Aasiaan. Manninen on työskennellyt yhdistetyn hiihdon kilpauran jälkeen lentäjänä jo useamman vuoden. Vaikka korona on kurittanut lentomatkailua, on Manniselle riittänyt tänä keväänä taas vuoroja.

Lento esimerkiksi Helsingistä Korean Souliin kestää 9–10 tuntia. Matkustajalle se on aikaa, jolloin luetaan tai katsotaan elokuvia, mutta mitä ohjaamossa tapahtuu tuon rupeaman aikana?

– Kaikkein kiireismmät vaiheet on lähdössä. Kun päästään ilmaan, niin kiireet loppuvat. Lennon aikana kuitenkin tarkkaillaan koko ajan säätietoja ja reittiä – missä ovat lähimmät kentät, jos joku hätä tulisi, Manninen kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Pitkällä lennolla konetta ohjaa kolme lentäjää.

– Yksi on lepovuorossa ja kaksi on aina ohjaamossa, Manninen selventää.

Kun Manniselta kysyy, mikä on paras vaihe lennolla lentäjän näkökulmasta, vastaus tulee nopeasti:

– Kyllä se laskeutuminen on hienointa. Se on vaihe, joka jää aina mieleen.

Silloin kone on myös nousun ohella pisimpään lentäjän omissa hyppysissä.

Olympiavoittaja nauttii työstään ja toisinaan kultamitaleja Suomeen tuonut mestari myös tunnistetaan univormun takaa.

– Varsinkin silloin, kun lensin Euroopan-lentoja. Kun kapteeni esitteli miehistöä ja kertoi, että: "Perämies Manninen täällä kanssani ohjaamossa", niin toisinaan tuli lentoemäntien välityksellä viestejä, että onko tämä se hiihtäjä, Manninen nauraa.

Manninen pääsi yhdistetyn urallaan juomaan lukuisat mitalikahvit ja maistelemaan kakut. Innostus leipomiseen juontaa juurensa kuitenkin jo lapsuudesta. Manninen seurasi pienempänä poikana tarkkaan äidin ruuanlaittoa ja leipomista.

Puoli seitsemän -ohjelmaan hän toi mukanaan oman bravuurinsa, jota hän leipoo lastensa syntymäpäiville, mutta onpa tullut tilauksia myös sukulaisten juhliin. Ja resepti on tässä:

Olympiavoittajan Suklaamoussekakku

Pohja:

170g täysjyväkeksejä tai gluteenittomia kaurakeksejä

70g voita tai maidotonta margariinia

1/4dl ruokosokeria

Täyte:

350g maidoton tumma suklaa

2,5dl kauravispiä

5dl juoksevampaa kauravispivalmistetta

1/2dl ruokosokeria

Pohjan valmistus

Vuoraa irtopohjavuoan pohja leivinpaperilla.

Murenna keksit hienoksi muruksi. Lisää joukkoon sokeri ja sulatettu rasva. Sekoita.

Painele muruseos irtopohjavuoan pohjalle. Siirrä hetkeksi jääkaappiin odottamaan.

Täytteen valmistus

Sulata suklaa vesihauteessa. Anna hetki jäähtyä.

Kaada kaikki kermat kulhoon. Vatkaa kuohkeaksi, ainakin kolminkertaiseksi.

Lisää vatkauksen loppuvaiheessa sokeri sekä suklaa. Sekoita tasaiseksi.

Siirrä täyte irtopohjavuokaan. Levitä se tasaisesti vuokaan.

Anna jähmettyä jääkaapissa, mielellään yön yli.

