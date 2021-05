Kolumbian talousministeri eroaa, maan hallitus veti viikonloppuna pois kiistellyn verouudistuksen – uudistusta vastustavissa protesteissa on kuollut ainakin 19

Kolumbiassa on osoitettu viime keskiviikosta lähtien mieltä presidentti Ivan Duquen hallituksen kaavailemaa verouudistusta vastaan. Reformin on kritisoitu rankaisevan keskiluokkaa kohtuuttomasti koronapandemian aiheuttaman talouskriisin keskellä.

Kolumbian talousministeri Alberto Carrasquilla on jättänyt eronpyyntönsä, kertoi talousministeriö maanantaina. Päätös oli jatkoa maan hallituksen sunnuntaiselle päätökselle vetää kiistelty verouudistus pois kongressista.

– Jatkoni hallituksessa vaikeuttaisi vaaditun konsensuksen nopeaa ja tehokasta rakentamista, Carrasquilla sanoo ministeriön julkaisemassa lausunnossa.

Kolumbiassa ainakin 19 ihmistä on kuollut ja yli 800 haavoittunut viime päivien protesteissa, joissa on osoitettu mieltä presidentti Ivan Duquen hallituksen kaavailemaa verouudistusta vastaan. Reformin on kritisoitu rankaisevan keskiluokkaa kohtuuttomasti koronapandemian aiheuttaman talouskriisin keskellä.

Mielenosoitusten seurauksena Duque veti sunnuntaina lakiesityksensä pois kongressista ja sanoi laativansa uuden lakiesityksen, jossa luovuttaisiin vastustusta aiheuttaneesta arvonlisäveron nostosta. Duquen mukaan uudistus on välttämätön maan talouden vakauden säilyttämiseksi.

Keskiviikkona alkaneet protestit olivat aluksi rauhanomaisia, mutta yltyivät paikoin mielenosoittajien ja poliisin välisiksi väkivaltaisiksi yhteenotoiksi, ja joissain kaupungeissa armeija on tullut rauhoittamaan tilannetta. Protesteissa on kuollut 18 siviiliä ja yksi poliisi. Mielenosoitusten yhteydessä on pidätetty 431 ihmistä.

Kolumbian puolustusministeri Diego Molano on syyttänyt viime päivien väkivallasta vasemmistolaisia Farc-sissejä.

Lähteet: Reuters, AFP