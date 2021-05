Varkauden Könönpellon koulu on valittu vuoden kouluksi

Varkautelainen Könönpellon koulu on palkittu vuoden kouluna. Valinnan on tehnyt Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.

Palkinnon perusteluissa koulua pidetään erinomaisena esimerkkinä oppilaitoksesta, jossa sekä oppilaat että henkilöstö viihtyvät hyvän ilmapiirin, yhteisöllisyyden ja osallistavan toimintatavan ansiosta.

Könönpellon koulu on 240 oppilaan alakoulu, jossa on myös 40 lasta esiopetuksessa. Koulu on positiivisen ryhmässä oppimisen koulu, eli niin sanottu Pro-koulu. Onnistumiset huomioidaan ja koulussa juhlitaan yhteiseen pottiin kerättyjä onnistumisia.

Oppilaita osallistetaan opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilaskunnan edustajaa esimerkiksi kuullaan, kun kouluun rekrytoidaan henkilöstöä.

Koulussa pyritään ilmapiiriin, jossa voi olla oma itsensä ja hyviin käytöstapoihin kiinnitetään huomiota. Koulu saa kiitosta henkilöstön työhyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä huolehtimisesta. Esimerkiksi korona-aikana koulussa on järjestetty yhteisöllisyyttä vahvistavia tempauksia.