Räp-artisti Uniikki poisti saamelaisia halventaneen musiikkivideon Youtubesta: "Se oli aikansa elänyt"

Uniikki poisti Nunnuka-lai-laa-kappaleen musiikkivideon Youtubesta sen jälkeen, kun se oli noussut esiin Ylen Kulttuuricocktail Live -ohjelmassa. Vuonna 2015 julkaistu kappale on ollut monen saamelaisen mielestä heitä halventava. Kevään aikana on puhuttu paljon suomalaisen räpin rasismista ja kulttuurisesta omimisesta.

Räppäri Uniikki on poistanut Nunnuka-lai-laa-kappaleensa musiikkivideon Youtube-palvelusta. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun saamelaista kulttuuria rasistisesti käsittelevä kappale nousi esiin Ylen Kulttuuricocktail Live -ohjelmassa viime viikolla.

Suoran lähetyksen aiheena oli suomalaisen räpmusiikin rasistisuus ja kulttuurinen omiminen. Keskustelijoina olivat vapaa kirjoittaja Maryan Abdulkarim sekä räp-artisti Elastinen.

Abdulkarim nosti keskustelussa esiin Uniikin vuonna 2015 julkaistun kappaleen, jossa saamelaiset esitetään rasistisen stereotyyppisesti. Hän pohti, miksi kappaleen musiikkivideo on edelleen Youtubessa vai pitäisikö siihen lisätä jokin saateteksti kappaleen sisällöstä.

Voit katsoa Kulttuuricocktail Live -ohjelman alta. Hiphopin sensurointia ja Uniikin kappaletta koskeva keskustelu alkaa kohdassa 55:20.

Kulttuuricocktail Live -ohjelman aiheena 28.4.2021 oli suomalaisen räpmusiikin rasismi ja kulttuurinen omiminen.

Uniikki eli Dan Tolppanen kertoo Ylelle katsoneensa ohjelman ja piti käytyä keskustelua hyvänä. Ohjelman jälkeen hän keskusteli Nunnuka-lai-laa-kappaleesta Elastisen kanssa, ja biisin musiikkivideo poistettiin levy-yhtiö Rähinä Recordsin tililtä Youtubesta. Molemmat artistit kuuluvat samaan levy-yhtiöön.

– Biisi ei enää edusta mielenmaisemaani. En näe, että se hyödyttää enää ketään ja ymmärrän, että se loukkaa ihmisiä. Koin, ettei kappaleella ollut enää funktiota olla esillä.

Nunnuka-lai-laa-kappaletta oli pyydetty poistettavaksi Youtubesta jo aiemmin. Uniikki sanoo kasvaneensa ihmisenä ja nykyisessä keskusteluilmapiirissä kappaleen poistaminen tuntui järkevältä.

– Voin sanoa, etten ottanut alunperinkään asioista tarpeeksi selvää. Sellaista en enää tänä päivänä tekisi. Ihmiset kasvavat. Se oli aikansa elänyt.

Uniikin mukaan kappale on poistettu nyt myös suoratoistopalvelu Spotifysta. Joillain palvelun käyttäjistä kappale oli kuitenkin vielä kuunneltavissa tiistaina iltapäivällä.

Räppäri ei kuitenkaan aio kappaletta enää esittää, ja ei ole omien sanojensa mukaan tehnyt niin vuosiin.

Saamelaisräppäri Ailu Valle on tyytyväinen videon poistamisesta

Uniikin Nunnuka-lai laa-kappale on julkaistu jo vuonna 2015, ja se herätti jo tuolloin keskustelua. Saamelaiset närkästyivät biisistä, sillä pelkästään sen nimi viittasi Pulttibois-tv-sarjan sketseihin, joissa Pirkka-Pekka Petelius ja Aake Kalliala esittivät saameleisia rasistisesti.

Esimerkiksi saamalaisräppäri Ailu Valle piti Uniikin kappaletta epäkunnioittavana YleX:n haastattelussa vuonna 2015.

Hän teki tuolloin vastavetona samannimisen kappaleen. Sen tilasi saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto, ja kappaleen oli tarkoitus viihdyttämisen lisäksi opettaa suomalaisille jotain saamelaisista.

Saamelaisnuorten vastaisku: Nunnuka-lai-laa-kappaleesta oma versio Ailu Vallen esittämänä

Kulttuuricocktail Live -ohjelman jälkeen Ailu Valle on kommentoinut Uniikin kappaleen esiin nostamista Instagram-tililleen (siirryt toiseen palveluun) lataamilla videoilla. Hän sanoo olevansa tyytyväinen, että biisi otettiin pois Youtubesta Ylen ohjelman jälkeen.

Saamelaisräppäri Ailu Valle on pitänyt Uniikin Nunnuka-lail-laa-kapaletta saamelaisia loukkaavana. Vesa Toppari / Yle

Räppäri myös kertaa, mikä kappaleesta on tehnyt ongelmallisen.

Valle sanoo videolla, että saamelaisten joikaamiseen viittaaminen kappaleessa ei ollut hyväksyttävää, sillä saamelaiset itse eivät saaneet joikata moneen sataan vuoteen. Räppärin mukaan saamelaiset ovat saaneet joikata vapaasti vasta 1960- ja 1970-luvuilta lähtien, sillä ennen sitä kirkko tai valtio tuomitsi sen synniksi tai rikokseksi.

– Miten se voisi olla saamelaisten mielestä ok, että saamelaisesta joiusta matkittu tapa sanoa jotain eli tämä nunnuka lai laa -frase, niin sitä käytetään sellaisessa kontekstissa, missä tekijä hyötyy rahallisesti ja saamelaiset saavat aina mielensäpahoittajan leiman. [...] Se on todella hieno juttu, että tämä video on nyt poistettu, Ailu Valle sanoo Instagram-videolla.

Suomi-räpin rasistisuus esillä

Kevään ajan on puhuttu paljon suomalaisen räpkulttuurin rasistisuudesta ja kulttuurisesta omimisesta. Keskustelun aloitti räp-artisti Yeboyah eli Rebekka Kuukka, joka Instagram-tilillään (siirryt toiseen palveluun) ihmetteli räppäri Pyhimyksen Emma-ehdokkuuksia.

– Hyvä esimerkki siitä, että Suomessa ei ymmärretä räpin historiaa on se, että tänä vuonna Emma-gaalassa on Rap/R&B-kategoriassa ehdokkaana artisti, joka käyttää biiseissään n-sanaa, haukkuu mustia ihmisiä likaisiksi, eikä ole ikinä ottanut tästä vastuuta tai poistanut näitä biisejä. Case Pyhimys, Kuukka kirjoitti.

Räp-artisti Pyhimys on joutunut kevään aikana vastaamaan vanhoista teksteistään, jotka on koettu rasistisiksi. Kuva Flow-festivaalilta vuodelta 2018. Berislav Jurišić / Yle

Kuukka viittasi kirjoituksillaan Pyhimyksen yli kymmenen vuoden takaisiin kappaleisiin eli Ruger Hauer -kokoonpanon biisiin Polonium sekä Perhosveitsi-Heikin ja Lika-Akin (Pyhimys) kappaleeseen Lika.

Mikko Kuoppala eli Pyhimys pyysi kotisivuillaan (siirryt toiseen palveluun) anteeksi, ja n-sanan sisältänyt Polonium ja Lika poistettiin suoratoistopalvelu Spotifysta. Sittemmin Lika on palannut takaisin palveluun.

Kuoppala toivoi myös blogipostauksessaan yhtenäisiä pelisääntöjä sille, minkälaiset loukkaaviksi koetut sisällöt poistetaan saatavilta.

