Tosi-tv:n saralla kuohuu myös Ruotsissa: Paratiisihotellin esittäminen keskeytetään, syynä syytökset seksuaalisesta ahdistelusta

Kaksi sarjan naispuolista osallistujaa on tehnyt rikosilmoituksen kolmannesta osallistujasta.

Kuohunta Paratiisihotellin ympärillä alkoi Ruotsissa jo pari viikkoa sitten. Sarjaan osallistuneet parikymppiset Jennifer Paatere ja Annie Dahlberg kertoivat sosiaalisessa mediassa, että heitä oli kuvausten aikana ahdisteltu seksuaalisesti.

Syylliseksi Paatere ja Dahlberg nimesivät Toby Johnsonin, joka oli yrittänyt muun muassa riisua naisten vaatteita ilman heidän suostumustaan. Dahlbergin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Johnson meni tilanteissa vain "pidemmälle ja pidemmällle". Osa tapahtumista on näytetty myös sarjan katsojillle.

Johnson poistettiin sarjasta, ja hän pahoitteli tapahtunutta.

– Olen valtavan surullinen siitä, että olen käyttäytynyt kuin idiootti. Pyydän anteeksi, ja todellakin myös tarkoitan sitä.

Nyttemmin Paatere ja Dahlberg ovat tehneet Johnsonista rikosilmoituksen.

– Jatkan taistelua ja haluan kertoa, kuinka tärkeää on, että me kaikki lopetamme tällaisen käytöksen hyväksymisen ja normalisoinnin. Juuri tämän takia olen tehnyt rikosilmoituksen. En ole tässä yksin, meitä on monia muitakin, Jennifer Paatere kertoi (siirryt toiseen palveluun) huhtikuussa Aftonbladetille.

Vielä maaliskuussa sarjan fanit kehuivat Instagramissa tämän vuoden osallistujia:

"Tässä on mennyt pieleen moni asia"

Tänään tuotantoyhtiö Nentin toimitusjohtaja Anders Jensen ilmoitti Ruotsin TV4:n aamu-tv:ssä, että Meksikossa puoli vuotta sitten kuvatun sarjan tämän kauden esittäminen keskeytetään. Jo esitettyjä jaksoja ei myöskään julkaista uudestaan missään muualla.

– Tässä on mennyt pieleen moni asia. Tapaus arvioitiin paikan päällä väärin, ja sitä pidettiin vähemmän vakavana, kuin mitä se oli. Emme voi jatkaa tuotantoa tällaisista lähtökohdista, Jensen totesi Nyhetsmorgon-ohjelmassa.

Tuotantoyhtiö Nent julkaisi myös tiedotteen, jossa se ilmoitti, että "tapahtunutta on mahdotonta hyväksyä" ja että sarjan kohdalla on "puutteita, jotka on korjattava".

Sarjan keskeytymisestä ilmoitettiiin myös Paratiisihotellin Instagram-tilillä:

Merkittävä tulonlähde

Ruotsin Paratiisihotellia esitetään Viafree-palvelussa, jolle se on merkittävä tulonlähde. Aftonbladetin mukaan (siirryt toiseen palveluun) sarjan yhden jakson tekeminen maksaa noin 20 000 euroa, ja mainostuloja se tuottaa tuplaten.

Mutta mikä on sarjan tulevaisuus? Kriisinhallintaan erikoistunut asiantuntija Chris Stjernberg on sitä mieltä, ettei uutta kautta ainakaan syksyllä ole odotettavissa.

– Paratiisihotellin kohdalla ongelmat ovat muhineet pinnan alla jo pidemmän aikaa, ja vastaavia tilanteita on ollut aiemminkin. En oikein usko, että Nent on tuotantoyhtiönä enää mukana sarjassa.

Ruotsin radion P3-kanavan mukaan (siirryt toiseen palveluun) moni Paratiisihotellin osallistuja on vuosien saatossa kokenut sarjassa seksuaalista häirintää ja ahdistelua, mutta siihen ei ole puututtu.

