Marsin pieni helikopteri ylitti kirkkaasti tavoitteensa – nyt Ingenuity saa jatkoaikaa ja uuden haasteen

Nasan helikopteri teki viime kuussa historiaa onnistuessaan nousemaan Marsin pinnalta. Tutkijoilla on Ingenuitylle nyt toinen pioneeritehtävä: tiedustelulennot, jotka auttavat Marsin pinnan kartoittamisessa ja mönkijän reitin varmistamisessa.

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan helikopteri Ingenuity on tehnyt Marsissa sen, mitä sillä haluttiinkin kokeilla: pystyykö ihmisen tekemällä laitteella nousemaan, lentämään ja laskeutumaan hallitusti toisella taivaankappaleella.

Se oli Nasan ennakkoon julki lausuma tavoite, mutta salaa ajateltiin varmasti sitäkin mahdollisuutta, että Ingenuitysta olisi myös enempään. Kopterin tehtyä kolmannen onnistuneen lennon Marsissa Nasa ilmoitti, että kuukaudeksi suunniteltua hanketta jatketaan toisella.

Teknisenä demonstrointina Ingenuity on ollut loistava menestys, kehuu Nasan tiedemissioiden johtajistoon kuuluva astrofyysikko Thomas Zurbuchen. Koska kopterin kunto on yhä erinomainen, Ingenuity voi auttaa Perseverance-mönkijää sen tieteellisissä tavoitteissa, Zurbuchen kertoo Nasan verkkosivulla (siirryt toiseen palveluun).

Kaksi viikkoa sitten Ingenuity teki historiaa kyetessään ponnistamaan Marsin pinnasta kolmen metrin korkeuteen, leijumaan 39 sekuntia ja laskeutumaan kauniisti neljälle jalalleen.

Sen jälkeen kopteri on tehnyt kolme onnistunutta lentoa myös pinnan myötäisesti. Viides lento, alkuperäisen suunnitelman viimeinen, on määrä tehdä muutaman päivän päästä. Sillä kertaa Ingenuity ei enää palaakaan paikalle, jonne Perseverance sen alkujaan vei.

Nasa kutsuu kopterin jatkokuukautta operaation demonstraatiovaiheeksi. Siinä keskitytään tämän ja tulevien kopterien mahdollisuuksiin tähystäjinä. Vaikka Ingenuityssa ei ole tutkimusinstrumentteja, siinä on kaksi kameraa, joilla se voi kartoittaa Marsin pintaa ylhäältä.

Ingenuityn kuvaamaa: oma varjo Marsin pinnalla ja Perseverance yläviistosta. Nasa / JPL-Caltec

Perseverance etsii monilla instrumenteillaan marsperästä merkkejä siitä, onko naapuriplaneetallamme joskus ollut mikrobielämää. Uudessa roolissaan Ingenuity lentää mönkijän edellä tarkastelemassa pinnan geologisia muotoja ja sitä, ettei reitti ole Perseverancelle liian hankala.

Lennoilla kerätään myös tietoa Marsin pinnasta kaavailtuihin topografisiin digikarttoihin. Ne olisivat hyvin arvokkaita tuleville Mars-missioille.

Vaikka Ingenuity-tiimillä on epäilemättä ollut toiveissa myös mahdollinen jatkoaika, kopteri on varsinaisesti suunniteltu kestämään vain kuukauden Marsin rajuissa olosuhteissa. Jatko on katkolla joka aamu. Silloin selviää, vieläkö Ingenuity herää uuteen päivään.

Ingenuityn sähkölaitteet horrostavat pienessä lämmössä, mutta kopterin ulkopuolella Marsin yölämpötila painuu jopa -90 asteeseen. Tiimin pääinsinöörin Bob Balaramin mukaan nähtäväksi jää, kuinka monta kertaa laitteet sietävät jäähtymisen ja lämpenemisen vaihtelua.

1,8-kiloisen Ingenuityn keveys, roottorien pitkät lavat ja niiden erittäin suuri pyörimisnopeus suunniteltiin nostamaan kopteri lentoon kaasukehässä, joka on on tiheydeltään alle prosentin Maan ilmakehästä. Nasa / JPL-Caltec

Ingenuity on tähän saakka lentänyt alueella, joka valittiin etukäteen, koska se on tasainen eikä siellä ole esteitä. Jatkossa on toisin. Huonosti tunnetussa maastossa laskeutumisen epäonnistumisen todennäköisyys kasvaa, myönsi Ingenuity-hankkeen johtaja Mi-Mi Aung kertoessaan jatkosuunnitelmista Nasan tiedotustilaisuudessa (siirryt toiseen palveluun).

Muhkuraisen maaston lisäksi haaste ovat myös tuulet. Jos Ingenuity joutuu kovan tuulenpuuskan riepoteltavaksi juuri laskeutuessaan, oikaisemisen mahdollisuuksia ei ole.

Ingenuity ei myöskään enää lennä Perseverancen tarkkailemana. Kommunikaatioyhteyden uskotaan säilyvän yhä hyvänä, mutta Perseverance ei enää käytä aikaansa Ingenuityn lentojen dokumentointiin vaan keskittyy omiin mittaviin astrobiologisiin ja muihin tehtäviinsä.

Toukokuun jatkolennot tehdään harvemmin kuin varsinaisen ohjelman lennot, viikon tai parin välein. Toukokuun loppu ei kuitenkaan ole ehdoton takaraja. Jos Ingenuitylla riittää puhtia, lentoja voidaan jatkaa myös kesällä.

Lopullinen päätepiste kuitenkin on selvä. Se on elokuun lopussa. Silloin on aika alkaa kerätä viimeinenkin data Ingenuityn työstä, sillä lokakuun puolivälissä Mars ja Maa ovat sellaisissa asemissa, että viestiyhteys planeettojen välillä katkeaa.

