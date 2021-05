Katso suorana kello 10.00: ilkivalta kuohuttaa Jyväskylässä – kymmeniä bussipysäkkien laseja on rikottu

Jyväskylässä on viime aikoina hajotettu niin bussipysäkkien laseja, liikennemerkkejä kuin ikkunoitakin.

Ilkivalta aiheuttaa kaupungille tuhansien eurojen kulut vuosittain. Tuhotöistä on myös paljon harmia asukkaille ja poliisille.

Jyväskylän kaupungin alueella on rikottu kymmeniä lasisia linja-autopysäkkejä tänä keväänä.

Pahin tuho tapahtui viime maaliskuun lopulla. Rikottuja pysäkkejä on yli 20 ainakin Lohikosken, Palokan ja Kuokkalan alueella. Pysäkeistä kuusi on kaupungin omistuksessa.

– Yhden pysäkin lasin korjaaminen maksaa yli tuhat euroa. Tällainen ilkivalta on todella harmillista. Siitä syntyy iso lasku veronmaksajille, sanoo kunnossapitopäällikkö Timo Tillgren Jyväskylän kaupungilta.

Jyväskylässä on yhteensä 185 lasipysäkkiä ja niistä 57 on kaupungin omistuksessa. Loput ovat kaupungin yhteistyökumppaneiden, mainostajien hoidossa.

– Jos näistä pysäkeistä alkaa tulla yhteistyökumppaneille kuluja, voi olla vaarana, että he haluavat luopua pysäkeistä.

Lasisten linja-autopysäkkien särkeminen harmittaa jyväskyläläisiä. Ilkivalta puhuttaa somessa.

Koulun rehtorilta viestiä vanhemmille

Lohikosken alueella on tehty viime aikoina muutakin ilkivaltaa.

Tyhjillään olevan kirkon katolle on kiivetty, ikkunoita on rikottu ja liikennemerkkejä hajotettu. Myös alueen asukkaiden ovikelloja on soiteltu turhaan. Tiettävästi asialla ovat olleet Lohikosken alakoulun oppilaat.

Lohikosken koulun rehtori Päivi Järvinen lähestyi oppilaiden vanhempia Wilma-viestillä. Hän on huolissaan epäasiallisesta ja vaarallisesta käytöksestä.

– Vaikka kyse on oppiladen vapaa-ajasta, toiminta heijastuu myös kouluun. Jos jotain rikotaan, on se aina oire jostain, sanoo Järvinen.

Järvinen toivoo, että vanhemmat keskustelisivat ilkivallasta kotona.

Ilkivalta työllistää myös poliisia.

– Silminnäkijähavainnot ovat ilkivaltatapauksissa todella tärkeitä. Jos näkee esimerkiksi, että linja-autopysäkkien laseja rikotaan, tulisi siitä ilmoittaa heti poliisille, sanoo komisario Jari Lindholm Sisä-Suomen poliisilaitokselta.

Voit keskustella ilkivallasta, sen syistä ja seurauksista 6.5. klo 23.00 saakka.