Voiko Suomesta tulla EU:n elvytyspaketin ainut kaataja? Suomen ohella seitsemän jäsenmaata pohtii vielä lopullista vastaustaan

Suomalaisia on viime viikkoina varoiteltu seurauksista, joita on luvassa, jos eduskunta päättää osaltaan hylätä EU:n jättimäisen 750 miljardin euron elpymispaketin ja samalla EU:n yli tuhannen miljardin euron budjetin vuosille 2021–2027. Ne kun on koplattu yhteen päätettäväksi samalla äänestysnapin painalluksella.

Läpimeno edellyttää hyväksyntää kaikilta jäsenmailta. Jos Suomi äänestää paketin kumoon, se ei voi toteutua kuten on suunniteltu.

Mutta onko Suomi ainut mahdollinen paketin kaataja EU-maista? 19 EU-maata on jo hyväksynyt rahoituspaketin. Suomen lisäksi seitsemän maata ei ole vielä päättänyt EU-paketista lopullisesti päätöselimissään. Nämä maat ovat Hollanti, Irlanti, Itävalta, Puola, Romania, Unkari ja Viro.

Yle Uutiset kysyi näiden maiden Suomen suurlähettiläiltä, missä tunnelmissa asemamaiden päättäjät valmistautuvat ratkaisevaan äänestykseen.

Viro saamapuolella

Virossa elvytyspaketti on parhaillaan maan parlamentin riigikogun käsittelyssä.

– Oikeistopopulistinen Ekre teki satoja muutosehdotuksia, mutta oletus on, että elvytyspaketti hyväksytään isolla enemmistöllä, sanoo Suomen Viron-suurlähettiläs Timo Kantola.

Kantolan mukaan Virossa elvytyspaketiiin suhtaudutaan yleisesti myönteisesti, koska Viro on "saamapuolella" eli hyötyy EU-paketista suuresti.

Puolan oppositio äänesti tyhjää

Puolassa maan parlamentin alahuone Sejm hyväksyi EU-rahoitusjärkäleen eilen illalla. Suurlähettiläs Juha Ottman kertoo, että esitys meni alahuoneessa odotetusti läpi opposition Lewican tuella.

– Suurin oppositiopuolue Kansalaisallianssi äänesti tyhjää, Ottman valottaa.

Esitystä ensi viikolla käsittelevän senaatin kanta ei ratkaise, vaan alahuoneen enemmistön tuki riittää hallituksen esityksen hyväksymiseen.

– Paketti siis menee läpi Puolassa.

Ottmanin mukan yleinen mielipide tukee elpymisvälinettä, sillä Puola on yksi suurimpia edunsaajia. Puola saa paketista noin 58 miljardia euroa, josta runsaat 23 miljardia lahjarahaa.

– Kahden puolueen kritiikki on pitkälti sisäpoliittista politikointia, Ottman kuvaa.

Romaniasta peukkua

Suurlähettiläs Marjut Akolan mukaan Romaniassa suhtaudutaan hyvin myönteisesti elpymisrahastoon, koska sen avulla voidaan toteuttaa uudistuksia ja investointeja.

Romanian hallitus on jo hyväksynyt elpymissuunnitelmaluonnoksen, ja viimeistelee sen toukokuun loppuun mennessä. Romaniassa parlamentilla ei ole roolia elpymissuunnitelman hyväksymisessä.

Itävalta kuuluu "niukkoihin"

Itävallassa ei ole elpymispaketista keskusteltu yhtä kiihkeästi kuin Suomen eduskunnassa. Itävalta kuului niin sanottuun "niukkaan nelikkoon" ja oli elpymispaketin neuvotteluissa vaativa.

– Itävallan hallitus oli tyytyväinen saavutettuun neuvottelutulokseen eikä julkisessa keskustelussa ole näkynyt kovaa kritiikkiä tulosta kohtaan. Hallitus odottaa, että paketti menee läpi ongelmitta, vaikka oppositiosta tulisikin ei-ääniä, sanoo suurlähettiläs Pirkko Hämäläinen.

Itävallan parlamentti äänestää elpymispaketin hyväksymisestä todennäköisesti kesäkuun alussa.

Fidesz paketin kannalla

Suurlähettiläs Markku Virri arvioi, että paketti menee erittäin todennäköisesti läpi Unkarin parlamentissa.

– Fidesz-johtoisella hallituksella on kaksi kolmasosaa parlamentin paikoista, joten se saa käytännössä aina hyväksytyksi kaikki haluamansa asiat, Virri toteaa.

Paketista käyty keskustelu on ollut vähäistä. Lähinnä on kritisoitu sitä, että paikallishallinnon konsultointi paketista on ollut pinnallista, eikä hallituksella ole ollut todellista halua keskusteluun.

Hallituspula jarruttaa

Suurlähettiläs Päivi Kaukorannan mukaan Alankomaat on suhtautunut elvytyspakettiin ja erityisesti sen avustusmuotoiseen apuun kriittisesti. Asiaa onkin käsitelty parlamentin molemmissa kamareissa huolellisesti. Alahuone äänesti kuitenkin päätöksen puolesta selvin luvuin jo helmikuussa.

Esityksen läpimeno vaatii vielä myös senaatin hyväksymisen. Se käy yleiskeskustelun ehdotuksesta 25. toukokuuta.

– Voimasuhteet senaatissa eivät ole aivan samat kuin alahuoneessa, mutta odotuksena on, että senaatti hyväksyisi esityksen, Kaukoranta ennakoi.

Päätöksentekoa on mutkistanut se, että Alankomaihin ei ole maaliskuun vaalien jälkeen muodostettu vielä uutta hallitusta.

Suomen Irlannin-suurlähettiläs Raili Lahnalampi sanoo, että elpymispakettiin ei Irlannissa liity jännitteitä, ja kaikki hallituspuolueet ovat paketin takana. Päätös hyväksyttäneen lähiaikoina.

Suomessa tarvitaan reilu enemmistö

EU:n elpymispaketin hyväksyminen eduskunnassa edellyttää kahden kolmasosan enemmistöä. Jos sitä ei tule, vaakalaudalla on koko 1 800 miljardin euron EU-paketti: vajaat 1 100 miljardia euroa vuosien 2021–2027 perusrahoitusta ja 750 miljardia koronaelpymisrahaa. Elvytysrahalla EU pyrkii saamaan vauhtia EU-maiden talouskasvuun koronakriisin jäljiltä.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan odotetaan saavan mietinnön ja päätösehdotuksen elpymispaketista valmiiksi mahdollisesti vielä tänään keskiviikkona. Eduskunta äänestää esityksen lopullisesta hyväksymisestä näillä näkymin ensi viikolla.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreen kyselyn mukaan enemmistö (siirryt toiseen palveluun) suomalaista hyväksyy elvytyspaketin.

Maksaa enemmän kuin saa

Suomi on saamassa EU:n 750 miljardin euron elvytyspaketista noin 2,9 miljardia euroa lähivuosina. Suomen maksuosuus paketista on 6,6 miljardia euroa vuosina 2028–2058.

Suomi suuntaa rahoja erityisesti neljään teemaan: vihreään siirtymään, digitalisaatioon, työllisyysasteen ja osaamistason nostamiseen sekä sote-palveluihin.

Lue lisää:

Analyysi: Isku olisi pahempi Suomen arvovallalle kuin EU:lle, jos elpymispaketti kaatuisi eduskunnassa – tilanne olisi kuitenkin karvas myös unionille

EU:n elpymisrahojen läpimeno voi mennä täpärälle – keskustan ja kokoomuksen edustajien mielenmuutos voi vielä upottaa jättipaketin

Talousasiantuntijat eivät usko EU:n elvytyspaketin kaatumiseen, sillä liian paljon on pelissä – EK: paketin arvo Suomelle on suurempi kuin saadut avustukset