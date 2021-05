Parikymppinen Joanna Lehto meni sänkyyn Temppareissa ja siitä alkoi slut-shaming – nainen saa vihapostia seksistä, vaikka on sinkku

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Joanna Lehto harrasti Temppareissa seksiä varatun miehen kanssa ja joutui nettivihan kohteeksi. Tino Rantanen toimi samoin, mutta sai positiivista palautetta. Miksi naisiin ja miehiin suhtaudutaan niin eri tavalla, kun on kyse seksistä ja ihmissuhteista? Haastattelussa Joanna Lehto ja Tino Rantanen sekä sukupuolentutkija Annukka Lahti. Toimittaja: Saara Heiskanen

Lahtelainen Joanna Lehto, 20, lähti Temptation Island Suomen viimeisimmälle tuotantokaudelle löytämään uusia ystäviä. Hän halusi myös paeta etäopiskelun aiheuttamaa stressiä.

Lehto oli Nelonen Median realitysarjassa mukana sinkun roolissa. Hänen piti olla kiusauksena neljälle varatulle miehelle, jotka olivat lähteneet sarjaan testaamaan parisuhteiden kestävyyttä. Hyvin nopeasti hän päätyi irtosuhteeseen varatun Henkan kanssa.

Eräiden juhlien yhteydessä peitto heilui.

Näillä sanoilla sarjan tapahtumia kommentoivat lehdet ja Temptation Islandin seuraajat usein ilmaisevat seksin harrastamista televisiokameroiden edessä. Joanna ja Henkka harrastivat seksiä kauden aikana useamman kerran.

Tämä nostatti valtaisan someraivon. Lehto ei ole ainoa, jolle tositelevisio-ohjelmaan osallistuminen oli rankka kokemus.

Lue: Tosi-tv:n kohtuuton hinta – Yle haastatteli kymmeniä tosi-tv-osallistujia, jotka kertovat kulissien takaisista epäkohdista.

Satoja huoritteluviestejä päivässä

Jaksojen tultua televisiosta kevättalvella 2021, Joanna Lehdolle rysähti useita satoja vihaviestejä sarjaa seuranneilta ja lehtiotsikoita lukeneilta ihmisiltä. Huorittelua, uhkauksia ja haukkumista tuli yksityisviesteinä Instagramin kautta ja somekeskusteluissa.

Kuvakaappaus Joanna Lehdolle somen kautta tulleesta viestistä. Huoritteluja ja uhkauksia tuli aluksi satoja päivässä. Johanna Talasterä / Yle

Muitakin Temptation Islandin osallistujia on joutunut somemyrskyn keskelle. Varattuna naisena aiemmin sarjassa ollut Mira Ahola petti puolisoaan miespuolisen sinkun kanssa. Hän sai valtavan viharyöpytyksen ja teki saamistaan tappouhkauksista rikosilmoituksen.

Sinkkunainen Joanna Lehto esiintyi ruudussa päinvastaisessa roolissa kuin suhteessa ollut Ahola, eikä uskonut joutuvansa tällaisen hyökkäyksen kohteeksi. Toisin kävi.

Korona-ajan stressi vei tositelevisioon

Sarja oli Joanna Lehdolle tuttu jo ennen osallistumista. Hän on katsonut Temptation Island Suomen kaikki kaudet.

Lisäksi hän tunsi kaksi lahtelaista poikaa, jotka tutustuivat toisiinsa ollessaan sinkkuina yhdellä sarjan edellisistä kausista. Heille ohjelmassa mukana oleminen oli hauska kokemus. Sieltä löytyi paljon uusia kavereita ja pojat ryhtyivät sarjan jälkeen kämppäkavereiksi. Vihaista palautetta ei tullut.

– Ajattelin jo silloin, että olisi joskus hauska lähteä mukaan ohjelmaan, jos sieltä saa noin hyviä kavereita kuin Tino ja Väinö saivat.

Varattu Henkka ja sinkku Joanna päätyivät yhdessä sänkyyn Temptation Island Suomen 9. kaudella Levillä. Lars Johnson

Sitten keväällä 2020 iski koronapandemia. Yhtäkkiä ei voinutkaan tehdä mitään, eikä mennä minnekään.

Kavereiden kanssa juhlimaan tottunut nuori nainen jumitti yksin vuokra-asunnossaan Lahden keskustassa. Kosmetiikkaneuvojaksi opiskelevan Lehdon oppilaitos siirtyi koronan takia etäopetukseen. Opiskelu yksin kotona ei sujunut. Rästiin jääneet koulutehtävät kasautuivat.

– Tuntui, että putoan opiskelusta kärryiltä ja stressi kasvoi tosi isoksi. Halusin ottaa koulusta hetkeksi lomaa ja lähetin hakemuksen Temppareihin.

Lyhyt irtiotto tuntui hyvältä idealta. Hän pääsi ohjelmaan.

– Temppareihin mentyäni sain antaa puhelimen pois kolmeksi viikoksi. Äkkiä ei ollut mitään, mistä stressata. Joku piti koko ajan huolta, meille tuotiin ruoatkin. Se oli pieni breikki arjesta.

Someraivoa vanhemmilta naisilta

Vajaat pari kuukautta kuvausten jälkeen jaksot nähtiin televisiossa. Lehto leimattiin huoraksi, suhteen rikkojaksi – ja pettäjäksi. Siitä huolimatta, että hän oli sarjassa sinkun roolissa.

– On ihan sama oletko sinkku vai varattu, pettäminen on aina naisen vika. Edellisillä kausilla ihmiset ovat tehneet samoja asioita kuin minäkin, mutta jos he ovat olleet miehiä, he eivät ole saaneet samanlaista kohtelua.

Joanna Lehdon mukaan tuomitsevista viesteistä 95 prosenttia oli aikuisilta naisilta. Hän epäilee, että vihakommenttien taustalla on usein lähettäjän epävarmuus omasta ihmissuhteesta ja sen kestävyydestä.

– Luulen, että joitakin näitä naisista on petetty suhteessa aiemmin. Heille on ehkä jäänyt mielikuva, että syyllinen on toinen nainen, eikä oma kumppani. Tai sitten heitä pelottaa, että joutuu tulevaisuudessa petetyksi.

Hän uskoo tämän olevan suurin syy, miksi jotkut naiset ovat suuttuneet valtavasti siitä, että hän harrasti seksiä varatun miehen kanssa.

Tilanne alkoi vähitellen rauhoittua, kun Joanna Lehto kertoi sometileillään, miltä huorittelu ja uhkailu tuntui. Johanna Talasterä / Yle

Muutenkin seksi harrastaminen televisiossa on edelleen tabu.

Jopa osa Lehdon omista kavereista on ihmetellyt, että hän uskalsi mennä niin pitkälle televisiossa. Hän itse suhtautuu seksiin luontevasti ja puhui ohjelman haastatteluissa seksikohtauksista avoimesti.

Tosin Lehto myöntää, että ohjelmassa haastattelija osasi kysyä oikeat asiat.

– Ja jos on taitava haastattelija, hän saa sinusta irti kaiken sen, mitä haluaa.

Ohjelma pönkittää sukupuolinormeja

Tutkijatohtori Katariina Mäkinen Tampereen yliopistosta toteaa, että kulttuuriin liittyvä sukupuolinen normittaminen murtuu vähitellen, kun edistetään tasa-arvoa yhteiskunnan kaikilla alueilla. Vähitellen on helpompi sallia myös naisille normien vastaista toimintaa.

Seksuaalisuuteen liittyvissä normeissa on jo tapahtunut paljon muutoksia. Lasten saama seksuaalikasvatus on aivan erilaista ja paljon sukupuolisensitiivisempää kuin viisikymmentä vuotta sitten.

Temptation Island pönkittää Mäkisen mielestä perinteistä ajattelua. Ohjelman olemassaolo kertoo siitä, että kulttuurissamme on vielä vahvasti seksiin ja sukupuoleen liittyviä normeja ja ajattelutapoja.

– Käsitys parisuhteesta ja seksuaalisuudesta on Temppareissa todella kapea. Siinä parisuhteen koetinkivi on, että tulee joku houkutteleva vastakkaisen sukupuolen edustaja, joka viettelee.

Slut-shaming on naisvihaa

"Pojat on poikia" ajattelu elää yhä vahvasti. Miehille annetaan helpommin anteeksi se, että he eivät voi vastustaa kiusausta ja lankeavat. Nainen joutuu usein vastaavassa tilanteessa slut-shamingin kohteeksi.

Ilmaisulle ei ole suomenkielistä vastinetta, mutta sillä tarkoitetaan naisen seksuaalisuuteen liittyvää moraalista paheksuntaa, häpäisyä ja huorittelua. Sheimaaminen tapahtuu usein sosiaalisessa mediassa, jossa kielenkäyttö on rajua.

Joanna Lehdon mielestä tämä on naisvihaa.

– Jos mies panee monia naisia, sitä pidetään hienona asiana. Mutta jos sinkkunainen käyttäytyy samoin, häntä pidetään lutkana.

Arkielämässä näkyy Joanna Lehdon mielestä, että naisille ei ole sallittu samoja asioita kuin miehille. Johanna Talasterä / Yle

Pelisäännöt miehille ja naisille ovat yhä aivan erilaiset.

Joanna Lehdon mielestä naisen täytyy esittää vaikeasti tavoiteltavaa, kun taas mies voi huoletta langeta helposti houkutuksiin.

– Jos nainen haluaa olla miehen kanssa ja osoittaa kiinnostuksensa, hän on heti muka helppo. Itse en leiki vaikeasti tavoiteltavaa, mutta en silti koe olevani helppo.

Keskustelua tasa-arvosta sekä naisten ja miesten käyttäytymiselle asetetuista normeista pitäisi Lehdon mukaan jatkaa. Muuten mikään ei muutu.

Naiset ovat toistensa kilpailijoita?

Naisviha ei ole sitä, että ihminen ajattelee vihaavansa naisia. Sen sijaan se ilmenee yleisenä pyrkimyksenä kontrolloida naisia ja näiden seksuaalisuutta. Tähän syyllistyvät myös toiset naiset. Tutkijatohtori Katariina Mäkisen mukaan naisen kohdalla erityisesti seksuaalisuuteen liittyvä rajojen ylittäminen tai toimiminen normia vastaan on paljon isompi asia. Siksi se herättää suurempia reaktioita kuin miesten kohdalla.

Yksi pitkään kulttuurissamme vallalla olleen sukupuolijärjestyksen piirteistä on, että se kääntää naiset toisiaan vastaan.

– Parisuhteisiin ja seksiin liittyvät uskomukset, tavat ja ajatukset perustuvat usein siihen, että oletetaan naisten olevan toistensa kilpailijoita. Ja kilpailevan myös hyvistä miehistä, sanoo Mäkinen.

Hän ei usko, että laajemmin ajateltuna naiset olisivat erityisen ilkeitä toisilleen. Kulttuuriin syvälle juurtunut ajattelutapa, jossa miesten lisäksi toiset naiset pyrkivät kontrolloimaan naisen seksuaalisuutta. Se saattaa ponnahtaa esille yksittäisessä tilanteessa, jossa nainen on tehnyt jotain tuohduttavaa.

Julkisuudessa tehdään yhä naisten seksuaalisuudesta ja normien rikkomisesta spektaakkeleita, joissa juttujen kohde häpäistään. Klassinen esimerkki Katariina Mäkisen mielestä oli prinsessa Diana.

– Hän ei ollut "hyvä vaimo" ja petti aviomiestään. Tilanteet, missä varsinkin julkisuudessa olevat naiset toimivat yleisten normien vastaisesti, ovat medialle herkullisia.

Kansanedustajaisä ei katsonut sänkyjaksoja

Televisiosarjan tuotantoyhtiö järjesti mahdollisuuden puhua vihaviesteistä psykologin kanssa ja Lehdon mukaan tapaamisista oli apua. Lisäksi hän on saanut vertaistukea ohjelmassa samalla kaudella mukana olleelta sinkulta, joka joutui myös rajun somekiusaamisen kohteeksi.

Jälkeenpäin Joanna on jutellut someraivosta toisen sinkun Peppiinan (vas.) kanssa, koska tämä sai lähes yhtä paljon vihakommentteja. Lars Johnson

Peppiina ei harrastanut seksiä televisiossa, mutta häntä syytettiin suhteen rikkomisesta. Häneen ohjelmassa ihastunut varattu mies Mika jätti kumppaninsa.

– Peppiina ei mennyt sänkyyn Mikan kanssa, joten huorittelun sijaan vihakommenteissa on muun muassa haukuttu hänen ulkonäköään, kertoo Lehto.

Joanna Lehdon isä Rami Lehto on perussuomalaisten kansanedustaja. Hän on tukenut tytärtään somemylläkän keskellä. Vanhemmat eivät ole puuttuneet aikuisen tyttärensä ratkaisuihin elämässä, mutta auttavat tarvittaessa.

Joanna Lehto kertoo kehottaneensa isää olemaan katsomatta niitä jaksoja, joissa hän harrasti seksiä Henkan kanssa.

– Iskä kertoi, että hän luki jo lehdestä, mitä siellä tapahtui. Hän ei katsonut niitä jaksoja ja kyseli vain seuraavana päivänä, onko minulla kaikki hyvin ja miten jaksan.

"Toivottavasti et ikinä saa omia lapsia"

Joanna Lehto ei ole ollut koskaan pidemmässä parisuhteessa. Hän kertoo tapailleensa muutamaa ihmistä, mutta suhteista lähes kaikki ovat päättyneet parin kolmen kuukauden jälkeen.

– Vielä ei ole tullut vastaan ihmistä, joka olisi valmis sitoutumaan. Ehkä toinen osapuoli on pelästynyt sitä, että olen ollut enemmän tosissani kuin hän.

Ryöpytyksestä huolimatta Joanna Lehto ei kadu, että päätyi heiluttamaan peittoa varatun miehen kanssa Temptation Island Suomessa. Johanna Talasterä / Yle

Haaveissa on jossain vaiheessa perustaa oma kauneusalan yritys siskon Jannika Lehdon,21, kanssa. Kaikkein suurin toive on pikkutytöstä asti ollut oma perhe. Joanna Lehdon pahin pelko on, että hän ei koskaan löydä oikeaa kumppania.

– Kaikkein kauheimmilta tuntuivat vihaviestit, joissa luki, että toivottavasti et ikinä saa omia lapsia, olet niin hirveä ihminen.

Törkypostin tulo on parissa kuukaudessa lähes tyrehtynyt. Tekisikö Lehto jotain toisin nyt, kun hän tietää mitä televisiosarjaan osallistumisesta seurasi?

– En tekisi. Mielestäni opit aina jotain, jos mokaat tai teet sellaista, mikä kaduttaa. Kaikki päälleni saamani viha on minuakin jollain lailla kasvattanut.