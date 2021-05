Helsinki saa joka vuosi yhden julkisen käymälän lisää – kaupunkilaisten käyttöön valmistuu myös perinteinen huussi, ja lisää on tulossa

Kirjailija Mika Waltarin kerrotaan sanoneen (siirryt toiseen palveluun), että patsaan sijasta hänen kunniakseen voitaisiin pystyttää Helsingin keskustaan julkinen pisoaari. Waltari ei saanut pisoaaria vaan abstraktin kivipaasimuistomerkin Etu-Töölöön.

Klassikkokirjailijankin ilmeisesti havaitsema tarve pisoaareille ei kuitenkaan ole kadonnut mihinkään Helsingistä.

Päinvastoin. Toinen koronakesä lähestyy, ja vaikka Suomen tilanne tuntuu hellittävän, luvassa on paljon ulkona viihtymistä. Ravintolat ja kahvilat ovat vielä pitkään rajoitetusti auki, eli niissä ei pääse helpottamaan oloaan. Uusia citykäymälöitä on tulossa tänä vuonna tasan yksi, Alppipuistoon.

– Näiden citykäymälöiden kanssa mennään yhden vessan vuositahtia. Tämä on määrärahakysymys. Tätä rahaa meillä on yhdelle vessalle per vuosi, kertoo Jussi Luomanen, kaupunkitila- ja suunnittelupäällikkö Helsingin kaupungin kaupunkiympäristöstä.

Citykäymälöitä eli "vihreitä vessoja" löytyy Helsingistä nykyään viitisenkymmentä. Kuvan vessa on Tokoinrannassa. Matti Myller / Yle

Tänä vuonna tuo raha käytetään Alppipuistossa aikaansa viettävien hyväksi. Yhden citykäymälän lisäksi on kuitenkin tulossa yksi uusi huussi Pornaistenniemeen, hyvin suositun ulkoilualue Vanhainkaupunginlahden läheisyyteen.

Kyseessä on Helsinki-huussi -niminen kuivakäymäläpalvelu (siirryt toiseen palveluun), joita pyritään tulevina vuosina rakentamaan suosituille ulkoilualueille. Pilottivaiheessa huusseja rakennetaan kolme, ensimmäinen edellä mainittuun Pornaistenniemeen ja myöhemmin Uutelaan ja Vasikkasaareen.

Uudet Helsinki-huussit tulevat olemaan 17 neliömetrin kokoisia kahdella erillisellä huussitilalla sekä pisoaareilla. Huusseihin tulee viherkatto ja etupuolelle iso sydämenmuotoinen aukko, vanhan huussiperinteen mukaisesti.

Pornaistenniemen huussi tulee suositulle ulkoilualueelle, joka tunnetaan nykyään myös ruokarekoistaan. Matti Myller / Yle

– Kun saadaan tästä pilotista kokemuksia, niin vähitellen kuivakäymäläverkostoa lisätään nimenomaan sellaisiin paikkoihin, joissa vesi ja sähkö eivät ole itsestäänselvyyksiä, esimerkiksi tuonne saaristoon, Luomanen kertoo.

Citykäymälöitä toivotaan ympäri kaupunkia

Luomasen mukaan tulee paljon toiveita vessoista eri puolille Helsinkiä. Yhden käymälän vuositahti ei kaikkia toiveita täytä.

– Tulevina vuosina citykäymälöitä toteutetaan toiveiden perusteella varmaan Kalasatamaan ja Ursinin kalliolle, hieman yllättäen. Lisäksi varmaan laajempiin puistoihin kantakaupungin ulkopuolella. Kontulan Kelkkapuisto ja lännessä Munkinpuisto ovat tällaisia kohteita, Luomanen kertoo.

Citykäymälöiden ikuisuushaaste on roskaamisongelma, joka tekee niistä joskus epämiellyttäviä kokemuksia. Luomanen tunnistaa haasteen.

– Tämä pitää koko ajan pitää mielessä. Vessa tuo näkyväksi sellaisia asioita, joita muutenkin kaupungissa ja ympäristössä tapahtuu.

Jos tulevia kesäpäiviä haluaa viettää lähellä vessaa, Helsingin kaupungin sivuilta löytyy kattava lista (siirryt toiseen palveluun) niiden sijainneista.

