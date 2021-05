Mökkiläinen: näitä vahinkoja mökillä sattuu eniten – vakuutusten kysyntä pomppasi, kun mökkeilybuumi jatkuu jo toista kesää

Uudet mökkeilijät ovat olleet tänä vuonna vakuutusostoksilla jo maaliskuusta lähtien. He pohtivat, mitä vaaroja vastaan mökki kannattaa vakuuttaa ja, mitä se maksaa. Nyt mökkejään vakuuttavat etenkin nuoret lapsiperheet.

Koronapandemia sysäsi viime kesänä mökkikaupan nousuun ja samalla myös mökkivakuutusten kysyntä kuumeni.

– Jos katsotaan viime maaliskuusta nyt tämän vuoden helmikuun loppuun niin kasvua mökkivakuutuksissa tuli noin kymmenen prosenttia. Ja kesäsesongin osalta kasvu oli lähes 20 prosenttia, mökkivakuutusten tuotepäällikkö Laura Utunen Ifistä kertoo.

Utusen mukaan hiipumisen merkkejä ei näy tänä vuonnakaan vaan uudet mökkeilijät ovat olleet vakuutusostoksilla jo maaliskuusta lähtien.

– Jos katsotaan tätä vuotta niin näkyy ihan selkeästi, että mökkivakuutusten kauppa on vilkastunut aiemmin kuin viime vuonna. Silloin kesäkuu oli meillä varsinainen mökkivakuutuskuukausi, ja kasvua tuli noin kolmannes edellisvuotta enemmän.

Pohjola Vakuutuksen mökkivakuutusten myynti kasvoi viime vuoden maaliskuusta tämän vuoden maaliskuuhun kaikkiaan noin 15 prosenttia.

– Arvioimme, että kasvu jatkuu, mutta tarkkoja ennusteita emme osaa antaa, omaisuuden vakuuttamisesta vastaava johtaja Leena Leijala sanoo.

Kehityspäällikkö Timo Ekholm LähiTapiolasta kertoo, että heillä mökkivakuuttaminen on kasvanut jo muutaman vuoden ajan, joten koronavuosi ei ole aiheuttanut mitään hirveää piikkiä.

– Myynti on kasvanut 4–5 prosenttia viime vuonna ja uskomme kasvun jatkuvan samaa tahtia edelleen.

Vesiputkien rikkoutumisesta aiheutuvat vesivahingot ovat hyvin yleisiä kesämökillä tapahtuvia vahinkoja. Rami Moilanen / Yle

Näitä vahinkoja mökillä sattuu eniten

Yleisimpiä mökillä tapahtuvia vahinkoja ovat myrskyn aiheuttamat tuhot, putkirikot, tulipalot, murrot ja varkaudet sekä laiterikot.

Kun ottaa mökkivakuutuksen kannattaa miettiä, minkälaisia vahinkoja sen haluaa korvaavan. Vakuutusyhtiöiden sivuilta voi käydä tarkistamassa, mitä vahinkoja kukin yhtiö sisällyttää eri laajuisiin vakuutuksiinsa.

Suppeimmat mökkivakuutukset korvaavat usein vain palo- ja luonnonilmiövahinkoja. Näitä ovat esimerkiksi salamaniskusta tai tulisijasta lähteneet palot ja myrskytuulen mökin päälle kaatamat puut.

Perustasoisista mökkivakuutuksista korvataan yleensä putkirikoista aiheutuvia vesivahinkoja sekä rikosvahinkoja, kuten murtoja, varkauksia ja ilkivaltaa.

Kaikkein laajimmat vakuutukset korvaavat näiden lisäksi muun muassa kodinkoneiden, kuten pesukoneen sekä talotekniikan laitteiden, kuten ilmalämpöpumpun äkillisiä ja yllättäviä rikkoutumisia.

– Erilaisista rakennusvirheistä tai asennusvirheistä aiheutuvia vahinkoja tai vähitellen pitkän ajan kuluessa, esimerkiksi katolle syntyneitä vahinkoja ei mökkivakuutuksesta korvata, vakuutusasiantuntija Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEstä sanoo.

Mökeillä tavallisia myrskyvahinkoja ovat esimerkiksi puiden kaatumiset. Svenska Yle/Jessica Morney

Rantasaunalle ja veneelle omat vakuutukset

Mökkivakuutukseen kuuluvat päärakennuksen lisäksi pihapiirin pienet rakennukset ja rakennelmat, kuten varastot ja grillipatiot. Jokainen pihapiirin isompi rakennus tarvitsee kuitenkin oman vakuutuksen.

– Se vaihtelee vakuutusyhtiöittäin, minkä kokoiset tai arvoiset rakennukset tarvitsevat oman vakuutuksen vai kuuluvatko ne päärakennuksen vakuutukseen, Hanna Salo huomauttaa.

Esimerkiksi Pohjola Vakuutuksessa yli 12 neliön rakennukset ja rakennelmat täytyy vakuuttaa erikseen. LähiTapiolassa raja on 15 neliötä.

Saunarakennus tarvitsee aina erillisen vakuutuksen. Myös mökillä oleva irtain omaisuus tarvitsee oman kotivakuutuksen, koska vakituisen asunnon kotivakuutus ei korvaa tavaroita, jotka on pysyvästi mökillä.

Mökin pienellä perämoottorilla varustettu soutuvene yleensä kuuluu mökkivakuutukseen mutta isompi vene tarvitsee venevakuutuksen. Jos mökillä on metsää, sen voi halutessaan vakuuttaa metsävakuutuksella.

Jos vuokraa kesämökkiään ulkopuolisille, siitä on kerrottava vakuutusyhtiölle, koska se voi vaikuttaa vakuutusmaksuun.

Vakuutusasiantuntija Hanna Salo kehottaa uusia mökkeilijöitä tutustumaan myös vakuutusehdoissa oleviin suojeluohjeisiin. Jos niissä vaadittavaa huolellisuutta, esimerkiksii tulisijojen nuohousta ei noudata, korvaukset vahingosta voivat jäädä pienemmiksi tai jäädä joskus kokonaan saamatta. Yle/Linus Lång

Mökkivakuutukset muutamasta kympistä satasiin

Korona-aika toi asiakkaiksi aiempaa enemmän uusia kesämökin omistajia, jotka miettivät millaisen ja, minkä hintaisen mökkivakuutuksen ottaisivat.

– Se riippuu paljon siitä, mikä on se vakuutettava kohde ja, kuinka laaja se vakuutusturva on. Muutamista kympeistä muutamiin satoihin euroihin ne vuosimaksut näissä mökkien rakennusten ja irtaimiston vakuutuksissa ovat, vakuutusasiantuntija Hanna Salo FINEstä arvioi.

Mökkivakuutuksen hintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten mökin koko, ikä, sijainti ja kunto sekä se, onko sinne vedetty sähköt ja vesiputket. Ja tietysti hintaan vaikuttaa se, kuinka paljon riskiä on itse valmis kantamaan eli vakuutuksen omavastuu.

Ifin Utunen käyttää esimerkkinä Kustavissa sijaitsevaa vuonna 1971 rakennettua 40 neliön mökkiä, jossa mökkirakennuksen omavastuuksi on valittu 450 euroa ja irtaimiston omavastuuksi 250 euroa.

– Tässä tapauksessa meillä mökkivakuutuksen hinta liikkuu 50 euron ja 200 euron välillä, riippuen tietenkin, kuinka kattavan vakuutuksen valitsee.

LähiTapiolan Timo Ekholm kertoo, että heillä 50–60 neliön mökin, jossa on sähköt ja vesiputket, vakuutusmaksu on keskimäärin 100–150 euroa.

– Uusissa, paremmin varustelluissa ja isommissa mökeissä mökkivakuutus voi nousta 300 euroon ja sen ylikin, koska ne vastaavat jo omakotitaloa.

Leena Leijala Pohjola Vakuutuksesta kertoo, että heillä keskimääräinen mökkivakuutuksen hinta liikkuu noin 200 euron tienoilla.

– Halvimmat vakuutukset pyörivät muutaman kympin tienoilla ja kalleimmat nousevat aina yli 800 euron.

Päivitä mökkivakuutusta remontoidessa ja laajentaessa mökkiäsi

Mökkivakuutusta kannattaa päivittää muutaman vuoden välein.

– Erityisesti silloin, jos mökillä on toteutettu isompia remontteja tai muutostöitä. On tehty peruskorjauksia, laajennettu rakennuksia tai hankittu aivan uusia rakennuksia. Tällaisten muutosten jälkeen kannattaa tarkistaa, että vakuutus on ajan tasalla, Hanna Salo toteaa.

– Jos pitää mökillä talkoita, niin palkattomille talkoolaisille voi ottaa talkoovakuutuksen, joka korvaa tapaturmien hoitokuluja.

Myös omat tapaturmavakuutukset kannattaa hoitaa kuntoon, tekeepä sitten remonttia tai etätöitä mökillä. Matkavakuutus ei yleensä ole voimassa mökillä eikä sinne matkustettaessa.

Vakuutusyhtiöissä huomattiin, että korona-aikana myös nuoret lapsiperheet kiinnostuivat mökkeilyistä. Jarkko Riikonen / Yle

Nuoret lapsiperheet vakuuttavat nyt mökkejä

Tyypillinen mökkivakuutusasiakas Ifissä on yli 50-vuotias. Mutta korona-aikana kesämökkejä ovat vakuuttaneet enemmän tätä nuoremmat. Viime kesänä 30–40 -vuotiaat hankkivat Ifistä mökkivakuutuksia yli puolet enemmän kuin edelliskesänä.

Myös Pohjola Vakuutuksessa huomattiin sama ilmiö.

Nuoret lapsiperheet ottivat yhtiön mukaan viime vuonna mökkivakuutuksia jopa 30 prosenttia edellisvuotta enemmän.