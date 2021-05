Päättäjät avasivat lompakon kiistellylle jättihankkeelle Kotkassa – nyt halutaan selvittää, mistä 10 miljoonan lisälasku tosiasiassa putkahti

Tapahtumakeskus Satama Areenan rakennustyöt alkavat Kotkan Kantasatamassa lähiviikkojen aikana, viimeistään kesäkuussa.

Rakennustyöt voidaan aloittaa suunnitellusti, koska Kotkan kaupunginvaltuusto myönsi maanantaina Satama Areenaa varten lisärahoitusta 10 miljoonaa euroa.

Katso video: Tapahtumakeskus Satama Areena sai puuttuvat miljoonat – kaupunginjohtaja Esa Sirviö: "Jos kassasta ei rahaa löydy, tarvitaan lainarahoitusta"

Tapahtumakeskuksen tarina on erikoinen, sillä hinta on noussut toissavuotisesta arviosta 24,2 miljoonasta eurosta noin 35 miljoonaan euroon. Syyksi on kerrottu suunnittelu- ja rakennuskustannusten kasvu.

Kaupunginvaltuusto päätti maanantaina myös pyytää kaupunginhallitusta käynnistämään selvityksen tapahtumakeskuksen rahoituskokonaisuudesta, rakentamiseen liittyvästä prosessista ja sen ohjauksesta sekä kustannusten nousuun vaikuttaneista tekijöistä.

Esityksen teki kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja valtuutettu Sami Virtanen (sd.). Kaikki valtuutetut neljää lukuunottamatta olivat selvityksen kannalla.

Sami Virtasen mukaan virkamiehet valmistelevat selvityksen käynnistämisestä päätösesityksen, minkä jälkeen se menee vielä kaupunginhallituksen päätettäväksi. Kaupunginhallitus päättää selvityksen aloittamisesta Virtasen arvion mukaan aikaisintaan 17. toukokuuta.

– Kaupunginhallitus antaa virkamiesvalmistelun pohjalta ikään kuin työmääräyksen asiasta, Sami Virtanen kertoo.

Yhtiöt ja kaupunki syyniin

Sisäisen tarkastuksen tekee kaupungin tarkastuspäällikkö. Selvitystä ehdottanut Sami Virtanen ei osaa sanoa tarkemmin, minkä aikavälin tapahtumat on syytä tarkastella.

– Voisin kuvitella, että on syytä tarkastella koko prosessi, mikä tapahtumakeskukseen ja sen valmisteluun liittyy. Silloin me taidamme aloittaa vuodesta 2017, jolloin ensimmäisen kerran asiasta on valtuustossa päätetty.

Tässä vaiheessa ei ole vielä tarkkaan määritelty, mitä kaupungin yhtiöitä tarkastus koskee, koska päätöstä tarkastuksen aloittamisesta ei ole vielä tehty.

Virtanen uskoo, että selvitykseen otetaan mukaan sellaiset yhtiöt, jotka ovat olleet prosessissa mukana. Näitä ovat kiinteistöyhtiö Kotkan Julkiset Kiinteistöt oy, tapahtumakeskuksen rakennuttajayhtiö Backstaff oy sekä myynnistä ja markkinoinnista vastaava operaattoriyhtiö Kotkan tapahtumakeskus oy.

Esityksessä sanotaan, että selvityksessä on arvioitava myös Kotkan kaupungin vaikutus kustannuskehitykseen.

– Kotkan kaupungilla konsernin emona on ollut näissä osakeyhtiöissä ohjausvastuu tai ohjausvelvoite. Halusin, että todellakin tarkasteltaisiin koko prosessia, Virtanen sanoo.

Virtanen ei lähde ennakoimaan, kuinka kauan tarkastus kestää tai mihin toimiin se voi johtaa.

– Ensin päätetään tarkastus ja tarkastuksen sisältö. Odotetaan, että tarkastus valmistuu ja sitten katsotaan tarkastuksen loppupäätelmät. Sitten analysoidaan ja mietitään toimenpiteitä, Sami Virtanen sanoo.

Kotkan Kantasatamassa on kevään aikana puhdistettu maata uutta tapahtumakeskusta varten. Pyry Sarkiola / Yle

Kampus nousee rinnalle

Tarkastuksesta huolimatta rakennustyöt alkavat Kotkan Kantasatamassa piakkoin.

Tapahtumakeskuksen rinnalle alkaa nousta samaan aikaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampus.

Kampuksen rakennusurakoiden kilpailutus päättyy keskiviikkona. Ammattikorkeakoulun tavoitteena on päästä rakentamaan uutta kampusta kesäkuussa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin toimitusjohtaja ja rehtori Heikki Saastamoinen on helpottunut siitä, että kampuksen kylkeen tuleva tapahtumakeskus sai puuttuvat miljoonat.

– Nyt päästään etenemään ja tiedetään, millä aikataululla. Ei tule mitään viivytyksiä eikä mene suunnitelmat uusiksi, Heikki Saastamoinen sanoo.

Tapahtumakeskukselle ja kampukselle tulee yhteinen aula ja yhteinen energiakeskus. Ravintola sijaitsee tapahtumakeskuksen puolella.

– Jos niitä ei olisi tullut, niin kampus olisi pitänyt suunnitella tältä osin uudestaan. Semmoinen ei ihan hetkessä tapahtu. Sitten olisi ollut kyseenalaista, että olisiko suunniteltu energiaratkaisu ollut yhden kiinteistön kohdalla järkevää tai sellainen, minkä energiayhtiö olisi halunnut toteuttaa.

Kampuksen rakennustöiden oletetaan kestävän kaksi vuotta. Muuttoa on suunniteltu kesäksi 2023. Syyslukukausi alkaisi uudella kampuksella samana syksynä.

Uutta elämää keskustaan

Uuteen kampukseen tulee kuusi kerrosta ja tilaa noin 17 000 neliötä. Siipimäisesti laskevaksi suunniteltuun rakennukseen tulee esimerkiksi laboratorioita ja simulaattoritiloja, kymmeniä yleisopetustiloja, henkilökuntatiloja ja liikuntatilaa.

Kampuksen siirtyminen keskustan ulkopuolelta Metsolasta Kantasatamaan tuo samalla lähes 3 000 opiskelijaa kaupungin keskustaan.

– Nyt opiskelijat pääsevät elämän keskelle ja toisaalta tuovat elämän keskustaan. Kampus on julkista tilaa: sinne voi tulla käymään ja katsomaan, mitä siellä tapahtuu, Heikki Saastamoinen sanoo.

Saastamoisen mukaan nykyinen kampusrakennus on huonossa kunnossa ja korjaaminen olisi tullut kalliimmaksi kuin uuden rakentaminen. Vanhat tilat Metsolassa siirtyvät aikanaan Kotkan kaupungin kontolle.

Kaupunginjohtaja Esa Sirviön mukaan vanhan kampuksen tulevaisuudesta ei ole päätetty. Hänen mukaansa purkaminen ei ole ensisijainen ajatus, mutta vaihtoehdot tarkentuvat siinä vaiheessa, kun on olemassa selkeä arvio kiinteistön kunnosta ja korjaustarpeesta.

Sirviön mukaan Metsolan kampuksen uudelleenkäyttö tulee voimakkaammin tarkasteluun sitten, kun uusi kampus valmistuu vuonna 2023.

Voit keskustella aiheesta 5.5.2021 kello 23.00 asti.