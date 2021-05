Uusi tutkimus: Amazonin sademetsä tuottaa enemmän päästöjä kuin sitoo itseensä

Noin puolet maapallomme trooppisista metsistä on Amazonilla. Ne ovat tärkeitä biodiversiteetille, veden ja hiilen kierrolle sekä ilmastolle. Amazonin sademetsää Itaituban ja Pimentalin alueella Parassa Braziliassa. Florian Kopp / imageBROKER / Shutterstock / All Over Press