Nuorten pahoinvointi syvenee ja väkivallanteot raa'istuvat, mikä avuksi? Osallistu Ylen chattiin kello 15 ja kysy asiantuntijoilta aiheesta

Nuorten, jopa alaikäisten väkivallanteot ovat olleet paljon otsikoissa viime aikoina. Ylen torstaina kello 15 alkavassa chatissa on vieraana kolme asiantuntijaa, joille voi esittää kysymyksiä liittyen nuorten pahoinvointiin ja väkivaltaan.

Alaikäisten törkeä väkivalta on jatkanut tänä vuonna yleistymistään Helsingissä. Henkirikoksista ja pahoinpitelyistä epäiltyjen määrä on kasvanut tammi–huhtikuussa 40 prosentilla viime vuodesta Helsingissä. Teräaseita on nuorilla mukana aiempaa enemmän, ja niitä myös käytetään entistä herkemmin.

Uutiset puukotuksista, joissa epäiltynä tai uhrina on alaikäinen, ovat olleet kevään aikana lähes viikottaisia. Koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehdyt sulut vaikuttavat pahentaneen tilannetta osalla nuorista. On käyty koulua etänä, harrastukset ja nuorison tilat ovat olleet suljettuina. Kavereita ei ole saanut tavata porukalla.

Yle avaa tänään kello 15 chatin, jossa pääsee keskustelemaan nuorista ja nuorten ongelmista sekä ratkaisuista niihin kolmen asiantuntijan kanssa. Chatissa ovat keskustelemassa kasvattaja Nina Liuko Aseman lapset ry:stä sekä A-klinikkasäätiön tutkija Janne Takala. Lisäksi mukana on Aseman lapset ry:n projektityöntekijä Pietro Saari, jolla on päihde- ja rikostausta ja sitä kautta paljon kokemustietoa aihepiiristä (siirryt toiseen palveluun) . Chatin juontaa toimittaja Katri Kirsi.

Muun muassa Aseman lapset ry:n nuorisotyöntekijät ovat huomanneet levottomuuden lisääntyneen. Esimerkiksi nuorille mielenterveysapua tarjoavan Sekasin-chatin (siirryt toiseen palveluun) jonot ovat venyneet pitkiksi.

Helsingissä alaikäisten yleistynyt vakava väkivalta kertoo sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan osattomuudesta, jota koronakriisi on pahentanut. Ohisalon mukaan nuorten palveluihin on harkinnassa kymmenien tai jopa satojen miljoonien eurojen lisärahoitus.

Myös psykiatrisista syistä avohoitoa saavien nuorten määrä on kasvanut eri puolilla maata selvästi viime vuosien aikana, käy ilmi Ylen aiemmin tekemästä kyselystä. Yle kysyi huhtikuussa viideltä suurelta sairaanhoitopiiriltä, paljonko niillä on potilaita nuorisopsykiatrisessa avohoidossa ja millainen tilanne oli kymmenen vuotta sitten.

Kasvu on ollut paikoin rajua. Esimerkiksi Helsingin yliopistollisessa sairaalassa oli viime vuonna avohoidossa yhteensä 6 888 nuorta potilasta. Kymmenen vuoden takaista lukua ei ole, mutta esimerkiksi vuodesta 2014 kasvua avohoidon potilaissa on ollut 11,5 prosenttia. Oulun yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrisella poliklinikalla oli viime vuonna 928 potilasta. Vuonna 2011 potilaita oli alle 600.

