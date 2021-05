Keskusta ja SDP jäämässä viime kuntavaalien ehdokasmääristä, perussuomalaisten epäilyt vaalien siirron motiiveista kokivat kolauksen

Perussuomalaiset ohittaa SDP:n ehdokkaiden määrässä. Vihreillä ehdokkaita on puolueen ennätysmäärä, myös kokoomuksen listat ovat edellisvaaleista pidentyneet. Ehdokashakemukset jätetään viimeistään tänään.

Päähallituspuolueet SDP ja keskusta onnistuivat lisäämään kuntavaalien ehdokasmääräänsä sinä aikana, kun ehdokashankintaan otettiin kahden kuukauden lisäaika tänä keväänä. Samassa onnistui myös oppositiopuolue perussuomalaiset.

Kahdeksan puoluetta päätti lykätä kevään kuntavaalit huhtikuulta kesäkuulle koronaepidemian takia, ja silloin siis myös ehdokashankintaan otettiin lisäaika.

Perussuomalaiset arvostelivat tuoreeltaan maaliskuussa, että ehdokasasettelun jatkamista ei voida perustella koronalla. Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan ehdokasasettelun pidentäminen loi epäilyn, että ehdokashankinnassaan epäonnistuneet puolueet halusivat parantaa vaalien siirrolla asemiaan.

Tiistai-iltapäivän tietojen perusteella SDP kasvatti ehdokasmääräänsä kahden kuukauden aikana 300–400:lla, keskusta noin 300:lla ja perussuomalaiset 300–400:lla.

Edellisten, vuoden 2017 kuntavaalien ehdokasmäärästä ovat olleet jäljessä etenkin keskusta ja SDP.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen tulkitsee, että mikään puolue ei ole erityisesti hyötynyt ehdokashankinnan jatkoajasta.

Pirkkalainen korostaa ehdottaneensa siirtopäätöksen yhteydessä, että ehdokasasettelu olisi laitettu kiinni alkuperäisen aikataulun mukaisesti jo maaliskuun alussa, jotta spekulaatiolta olisi vältytty ja tilanne olisi ollut ehdottoman tasapuolinen kaikille puolueille.

– Tälle ei kuitenkaan tullut riittävästi kannatusta. On selvää, että kaikki puolueet pyrkivät hyödyntämään ehdokashankinnan jatkoajan, ja näin myös keskustassa toimittiin, Pirkkalainen sanoo.

Perussuomalaisten puoluesihteerin Simo Grönroosin mukaan on eri asia, mikä on epäily ja mikä todellisuus.

– Voihan ihmisillä olla vaikka minkälaisia motiiveja, mutta ne eivät toteudu, hän kuittaa.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen. Mikko Ahmajärvi / Yle

Perussuomalaiset ohittamassa SDP:n

Kuntavaalien ehdokasasettelun päättyessä tiistaina iltapäivällä perussuomalaiset ovat kasvattamassa ehdokasmääräänsä eniten edellisistä kuntavaaleista. Puolue on ohittamassa ehdokkaiden määrässä pääministeripuolue SDP:n.

Puoluesihteeri Grönroosin mukaan ehdokkaita on kertymässä noin 5 800. Se on pari tuhatta enemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa neljä vuotta sitten, jolloin perussuomalaisten ehdokkaita oli reilut 3 800.

SDP:n ehdokasasettelu on sujunut heikommin. Puoluesihteeri Antton Rönnholmin alustava arvio on noin 5 500 ehdokasta. Neljä vuotta sitten SDP:n ehdokasmäärä oli yli 6 100.

Rönnholm ei myönnä, että ehdokasmäärä olisi SDP:lle pettymys. Puolueen tavoite oli 6 000 ehdokasta.

– Pidemmän ajan trendi on, että ehdokasmäärät ovat vähenemässä. Ehkä tässä näkyy sukupolven vaihdosta. Monet, jotka ovat olleet aiemmin pitkään ehdolla ovat kokeneet, että puolue on sellaisessa tilanteessa, jossa voi antaa valtikkaa eteenpäin, Rönnholm sanoo.

Ehdokasmäärässä ei näytä näkyvän se, että SDP johti vielä talvella puoluekannatuskyselyjä ja puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin on suosittu poliitikko.

– Minusta puolueen suosio gallupeissa ja ehdokasmäärä eivät ole sama asia. Haluamme pitää tarkkaan kiinni siitä, että ehdokkaamme tietävät minne ovat lähdössä ja osaavat kunnallishallintoa, Rönnholm kuvaa.

– Tässä tilanteessa voi olla kohtuullisen tyytyväinen tehtyyn ehdokashankintaan, kun on ollut poikkeukselliset olot, eikä ihmisiä ole päässyt kohtaamaan.

Yleinen ajatus on, että ehdokasmäärällä on varsinkin kuntavaaleissa suuri vaikutus puolueen vaalitulokseen. Rönnholm uskoo, että SDP voisi yltää viimekertaiseen vaalitulokseen, vaikka ehdokkaita on vähemmän.

– Nyt ehkä näkyy, että ehdokkaat ovat vähentyneet sellaisilla alueilla, joissa väestö on vähentynyt. Kuntavaalit käydään jokaisessa kunnassa ja siellä tulee erillinen tulos, vaikka siitä lasketaankin valtakunnallinen puolueen kannatus, Rönnholm sanoo.

Vaaliasiantuntija Sami Borgin mukaan ehdokasmäärän ja vaalituloksen yhteys on kuntavaaleissa varsin monimutkainen asia. Hänen mukaansa pitäisi katsoa myös sitä, kuinka tunnettuja ehdokkaita puolue onnistuu saamaan.

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm. Pekka Tynell / Yle

Keskusta yhä ehdokasmäärältään kuntavaalien suurin, mutta laskussa

Keskustan ehdokasmäärä jää myös useita satoja pienemmäksi kuin neljä vuotta sitten. Puoluesihteeri Pirkkalaisen mukaan ehdokkaita on hiukan alle 6 800, kun heitä neljä vuotta sitten oli vajaat 7 500.

– Olen puoluesihteerinä hyvin tyytyväinen siihen, että päästään reilusti yli 90-prosenttisesti viime kerran määrään. Myös keskustan kannatustilanne on elänyt paljon vuoden 2017 jälkeen. Kannatusmittauksiin suhteutettuna tulos on minun mielestäni erinomainen, Pirkkalainen sanoo.

Kannatuskyselyjen perusteella keskustaa uhkaa vaaleissa romahdus. Pirkkalainen korostaa, että keskustalla on heikoista kannatuslukemista huolimatta jälleen puolueista eniten ehdokkaita. Pirkkalainen uskoo, että puolue pystyy nostamaan kannatustasoaan.

– Jos puolueiden välisiä kannatuslukemia tällä hetkellä arvioidaan, niin keskustan ehdokasmäärä kestää vertailun erittäin hyvin, hän puolustaa.

Edellisten kuntavaalien ykkönen oli kokoomus, joka on nyt kasvattamassa ehdokasmääräänsä, sanoi puoluesihteeri Kristiina Kokko. Listoilla oli aamupäivällä jo yli 5 900 ehdokasta.

– Ehdokkaita on lähes 6 000, mutta en uskalla sanoa, miten lähelle tullaan, Kokko sanoi STT:lle.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa kokoomuksella oli reilut 5 700 ehdokasta.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos. Pekka Tynell / Yle

Vihreillä ennätysmäärä ehdokkaita

Vihreät ovat kasvattaneet ehdokasmääräänsä uuteen ennätykseen, kertoi puoluesihteeri Veli Liikanen. Ehdokasmäärä oli muutamaa tuntia ennen takarajaa hiukan alle 2 800.

– Tehtiin kaikkien aikojen ehdokasennätys jo ensimmäisen deadlinen kohdalla. Siitä on parannettu noin 200, kun vaaleja lykättiin. Ei ollut ihan pieni urakka näin koronaoloissa.

Viime vaaleissa ehdokkaita oli tasan 2 600. Näissä kuntavaaleissa vihreät asettaa ehdokkaita kunnissa, joissa se ei ole ollut koskaan ennen. Lisäksi puolue tekee paluun joihinkin kuntiin, joissa se ei ollut viime vaaleissa mukana. Täysin uusia kuntia ovat muun muassa Evijärvi, Virrat ja Posio, Liikanen kertoi.

Vasemmistoliiton ehdokasmäärä laskee hieman edellisvaaleihin verrattuna, sanoi puoluesihteeri Mikko Koikkalainen. Hänen mukaansa ehdokkaita on nyt noin 3 000, kun heitä viimeksi oli reilut 3 200. Vaalien lykkääntymisen jälkeen uusia ehdokkaita saatiin kerättyä noin 200 lisää.

– 26 suurimmassa kunnassa meillä on sama määrä kuin viimeksikin, Koikkalainen totesi.

RKP laajentaa

RKP:n Fredrik Guseff kertoo, että puolue ei aivan noussut tavoitteeseensa kerätä 1 400 ehdokasta. Ehdokasmäärä on kuitenkin noin 1 380 ja suurempi kuin viime aikojen kuntavaaleissa on ollut. Viimeksi puolueella oli reilut 1 320 ehdokasta.

– Olemme todella tyytyväisiä ehdokasasetteluun. On todella mukavaa, että meillä on nyt ehdokkaita useammassa kunnassa kuin koskaan ennen, Guseff sanoi.

Viime kuntavaaleissa RKP:llä oli ehdokkaita 52 kunnassa, mutta nyt 65:ssä. Joukossa on kuntia, joissa RKP ei ole viime aikoina asettanut ehdokkaita, mutta myös täysin uusia kuntia. RKP tavoittelee äänestäjien suosiota nyt muun muassa Porissa, Hämeenlinnassa, Lahdessa, Kouvolassa ja Kuopiossa.

Kristillisdemokraattien Asko Maanselkä kertoi, että ehdokkaita on nyt kertymässä joitakin kymmeniä vähemmän kuin viime kuntavaaleissa. Listoilla ehdokkaita oli noin 1 930, kun heitä neljä vuotta sitten oli 1 971.

Kuntavaalien uusi tulokas on Liike Nyt, joka on puoluesihteeri Juhani Klemetin mukaan kerännyt noin 500 ehdokasta yli 70 kunnassa. Kuntien määrä voi vielä nousta 80:een, hän ennakoi. Klemetin mukaan kuntavaalien lykkäyksen myötä ehdokkaita tuli lisää, osa muista puolueista.

Numerot vahvistetaan ensi viikon perjantaina

Koronavirustilanteen vuoksi kesäkuulle siirrettyjen kuntavaalien ehdokashakemusten viimeinen jättöpäivä on tänään tiistaina. Puolueiden ja valitsijayhdistysten tulee toimittaa ehdokaslistansa kunnan keskusvaalilautakunnalle ennen kello 16:ta.

Samaan määräaikaan mennessä keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista.

Ehdokasasettelu ja ehdokkaiden vaalinumerot vahvistetaan ensi viikon perjantaina 14. toukokuuta.

Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 26.5.-8.6. ja ulkomailla 2.-5.6.2021. Kotimaan ennakkoäänestysaikaa pidennettiin kahteen viikkoon, jotta turvallinen äänestäminen koronapandemian aikana helpottuisi. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 13. kesäkuuta.

Lue lisää:

Perussuomalaiset nostamassa eniten kuntavaaliehdokasmäärää – Vaalitutkija: Puolue koetaan aiempaa vetovoimaisemmaksi

Analyysi: Kuntavaalien siirron takaa on vaikea löytää salaliittoa