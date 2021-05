Suomessa vieraillut Unkarin ulkoministeri moitti kansainvälistä mediaa: Ette ymmärrä Unkarin lehdistön tilannetta, koska ette puhu unkaria

Vielä huhtikuussa Unkarissa kuoli väestön määrään suhteutettuna enemmän ihmisiä koronavirukseen kuin missään muussa maassa. Sittemmin luku on kääntynyt laskuun.

Unkarin konservatiivisen pääministerin Viktor Orbánin hallinto on keskittynyt pitämään esillä nopeasti, osin kiinalaisen ja venäläisen rokotteen turvin, edennyttä rokotuskampanjaa.

Rokottamistahtia nosti esille Ylen haastattelussa myös tänään Suomessa vieraillut Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó.

Miksi Unkarin tartuntatilanne pääsi niin pahaksi aiemmin keväällä?

– Yksikin kuolema on huono uutinen ja jos kuolleita on enemmän se on kauhea uutinen. Siksi olemme tehneet kaiken mahdollisen suojellaksemme kansalaisiamme. Ihmisten suojelemiseen koronalta on vain yksi tapa ja se on rokotteet, Szijjártó sanoo.

Vajaan kymmenen miljoonan asukkaan Unkarissa koronaan on kuitenkin kuollut yli 28 000 ihmistä. Huhtikuussa koronaan kuoli Unkarissa keskimäärin lähes 30 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Sittemmin luku on puolittunut ja eilen se oli 15,7.

Synkistä luvuista huolimatta Péter Szijjártón lausunnoista saa pikemminkin sen käsityksen, että Unkari on hänen mielestään onnistunut taistelussa koronavirusta vastaan.

Onko Unkarissa tehty virheitä toimissa koronaa vastaan?

Szijjártón mukaan asiaa pitää tarkastella sekä talouden että terveyden näkökulmasta.

– Töissä on yhtä paljon ihmisiä kuin ennen pandemiaa. Olemme onnistuneet välttämään massatyöttömyyden.

– On katsottava kuinka paljon on rokotettu. Unkari on listan kärjessä: puolet aikuisväestöstä on jo rokotettu. Tämän perusteella Unkarissa on vastattu koronaan taloudessa ja terveydenhuollossa parhaiten koko EU:ssa.

EU-maista Malta on kuitenkin rokottanut Unkaria enemmän.

Ministerin mielestä kansainvälinen media mustamaalasi Kiinan ja Venäjän rokotteita

Ulkoministeri syyttää kansainvälistä mediaa Unkarin ainoana EU-maana käyttämien Venäjän Sputnik- ja Kiinan Sinopharm-rokotteiden mustamaalaamisesta.

– Kansainvälinen media yritti vahvasti hyökätä idän rokotteita ja unkarilaisia asiantuntijoita vastaan, jotka olivat tutkineet näitä rokotteita, hän vastaa kysymykseen siitä, ovatko unkarilaiset epäluuloisia Kiinan ja Venäjän rokotteita kohtaan.

– Jos emme olisi ostaneet venäläisiä ja kiinalaisia rokotteita olisimme rokottamisessa Euroopan keskitasoa eli vasta kaksi miljoonaa ihmistä olisi saanut rokotteen, toiset kaksi miljoonaa olisivat vaarassa.

Lisää aiheesta: Unkarissa kuolee ennätysmäärä koronapotilaita ja lääkäreitä estetään kertomasta miksi – "Vaikea totuus voisi tulla julki", sanoo paikallinen päätoimittaja

Unkari on viime vuosina aiheuttanut toistuvasti harmaita hiuksia EU:ssa. Orbánin hallintoa on arvosteltu opposition, kansalaisjärjestöjen ja riippumattoman median tukahduttamisesta sekä tuomioistuinten ohjailusta.

Péter Szijjártó on ollut Unkarin ulkoministerinä yli kuusi vuotta. Tässä hän keskusteli pääministeri Viktor Orbánin kanssa Brysselissä marraskuussa 2017 järjestetyssä kokouksessa. Olivier Hoslet / EPA

Miksi Unkarin suhde EU:hun on niin ongelmallinen?

– Haluaisimme, että EU olisi vahva, mutta EU on menettänyt viime aikoina paljon valtaansa. Katsopa EU:n ja muun maailman bruttokansantuotetta. Katso poliittista voimaa, se on vähentynyt. Haluamme, että EU saisi valtansa takaisin. Vahvan unionin on perustuttava vahvoihin jäsenvaltioihin.

Unkari ja Puola olivat viime vuoden lopussa pitkään estämässä EU:n tulevien vuosien budjetin ja koronatukipaketin hyväksymistä. Maat eivät halua, että EU-tuet kytketään demokratian pelisääntöjen noudattamiseen eli niin sanottuun oikeusvaltioperiaatteeseen.

Unkari ja Puola ovat vieneet asian EU-oikeuden ratkaistavaksi.

– Odotamme kannaltamme myönteistä ratkaisua. EU:n yhtenäisyyden ideaa loukataan vahvasti, jos subjektiivisella kriteeristöllä jaetaan resursseja, jotka ovat muun muassa unkarilaisten ponnistelujen tulosta, ulkoministeri Szijjártó sanoo.

Unkari on EU-tuissa nettosaaja. Maa aikoo ministerin mukaan hyväksyä elvytyspaketin.

Likeiset suhteet Kiinaan

Kiinaan Unkarilla on lämpimät suhteet. Tärkein yhteistyöhanke ovat tällä hetkellä rokotteet, mutta on paljon muutakin.

Viime aikoina Unkarissa on herättänyt huomiota miljardihanke Shangain Fudanin yliopiston kampuksen rakentamisesta Budapestiin.

Unkari teki kampuksesta sopimuksen aiemmin tällä viikolla. Kyseessä on ensimmäinen kiinalaisen yliopiston kampus EU:n alueella.

– Toivottavasti rakentaminen alkaa pian. Fudanin on maailman 40–50 parhaan yliopiston joukossa. Olemme tyytyväisiä, että he tuovat Euroopan yksikkönsä Budapestiin, ulkoministeri Péter Szijjártó kommentoi.

Tutkivan Direkt36-sivun mukaan kampuksen rakentaminen maksaa 1,5 miljoonaa euroa enemmän kuin Unkari käytti korkeakoulutukseen toissa vuonna.

Unkari maksaa hankkeesta budjetistaan uutistoimisto AP:n mukaan 20 prosenttia ja 1,25 miljardia kuluista otetaan lainana Kiinasta.

Sen sijaan miljardööri George Sorosin rahoittaman Keski-Euroopan yliopiston (siirryt toiseen palveluun) oli lähdettävä Budapestista.

Lisäksi rakenteilla on uusi rautatie Serbiasta Unkariin, jonka tarkoituksena on osaltaan nopeuttaa kiinalaisten tuotteiden kuljettamista Kreikan satamista Eurooppaan.

Kiinalainen koronarokote on tällä hetkellä Unkarin ja Kiinan tärkein yhteinen projekti. EPA-EFE/RAHAT DAR

"Ulkomaalaisia on helppo huijata"

Tuoreimmassa lehdistönvapausindeksissä Unkari oli vasta sijalla 92 (siirryt toiseen palveluun). EU maista Unkaria huonommin sijoittui vain Bulgaria. Esimerkiksi Albania ja Moldova olivat Unkarin edellä.

Viktor Orbánin valtakaudella Unkarin sijoitus indeksissä on romahtanut. Orbánin hallinto kontrolloi jo suurinta osaa Unkarin mediasta. Unkarin heikentyvä sananvapaustilanne oli viimeksi esillä Maailman lehdistönvapauden päivänä maanantaina.

Paljon huomiota on herättänyt Orbánin lähipiirin hallintaan joutunut Index-lehti, jonka koko toimitus irtisanoutui ja perusti uuden Telex-lehden, josta kirjoitettiin muun muassa maanantain Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun).

Ulkoministeri Péter Szijjártó närkästyy kysymyksestä, näkeekö hän ongelmia siinä, että hallitus kontrolloi suurinta osaa Unkarin mediasta.

– Kuka niin väittää? Tarkoitatko, että hallitukselle vihamielinen media sanoo, ettei Unkarissa ole median vapautta. He ovat olemassa ja voivat kirjoittaa ja sanoa mitä haluavat. Se tarkoittaa, että Unkarissa on lehdistönvapaus.

– Ulkomaalaisia on helppo huijata, koska te ette puhu unkaria. Jos puhuisitte unkaria ja pystyisitte seuraamaan Unkarin mediaa, ette esittäisi moisia kysymyksiä.

Seuraavassa jutussa haastatellun unkarilaisen toimittajan mukaan totuus on kuitenkin toinen:

Unkarilaislehteä on painettu Slovakiassa jo kaksi vuotta – nyt toimittaja pelkää luotettavan tiedon jäävän rajalle koronan vuoksi

Viime vuonna Unkari vaati suomalaisilta anteeksipyyntöjä

Vuosi sitten syntyi nykymaailmassa erikoinen episodi, kun Unkari vaati anteeksipyyntöä muun muassa usealta suomalaiselta tutkijalta, poliitikolta ja mediatalolta, muun muassa Yleltä.

Unkarin mukaan kirjeen saaneet olivat puhuneet tai kirjoittaneet maassa säädetystä poikkeuslaista loukkaavaan sävyyn. Unkarin hallitus sai vuosi sitten keväällä koronapandemian takia valtuudet hallita maata ohi parlamentin.

Szijjártó syyttää taas kansainvälistä mediaa.

– Viime vuonna Unkarista esitettiin paljon valheita kansainvälisessä mediassa. Se ei ollut ensimmäinen kerta, se on tyypillistä. Viime vuonna valheet olivat kuitenkin jopa vielä vaarallisempia, koska olimme hätätilassa.

– Ymmärrän, ettei kansainvälinen liberaali media pidä siitä mitä teemme poliittisesti. Me olemme patrioottinen, konservatiivinen ja kristillisdemokraattinen hallitus. Se ei ole linjassa kansainvälisen liberaalin median kanssa. Valheiden levittäminen oli meille liikaa.

Péter Szijjártó kuvattuna Unkarin Suomen suurlähetystössä Helsingin Kuusisaaressa. Antti Lähteenmäki / Yle

Saitteko mistään anteeksipyyntöjä?

– Emme tietenkään. On oltava realistinen. Olen ollut 20 vuotta politiikassa. En ole enää idealisti.

Ulkoministeriön mukaan Suomi ei esittänyt Unkarille mitään virallista reaktiota kirjeiden takia, koska virallisille tahoille Unkari ei niitä lähettänyt.

Unkarin epätavallinen toiminta nostatti ulkoministeriössä joka tapauksessa kulmakarvoja. Edellisen kerran Suomi joutui Unkarin tulilinjalle Suomen puheenjohtajakaudella vuonna 2019.

Tuolloin Unkarin johto muun muassa kyseenalaisti oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen Suomessa.

Ulkoministeri Péter Szijjártó kävi Helsingissä neuvottelemassa ulkoministeri Pekka Haaviston kanssa.

Vierailu liittyi osittain Unkarin alkavaan puheenjohtajakauteen Euroopan neuvoston ministerikomiteassa.

Virtuaalisessa lehdistötilaisuudessa Haavisto kertoi nostaneensa keskusteluissa esille muun muassa oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen ja yliopistojen vapauden Unkarissa.

Szijjártó tapasi Helsingissä myös elinkeinoministeri Mika Lintilän ja muutamien yritysten edustajia.

Lue lisää:

Tutkija: Unkarin suuren koronakuolleisuuden takana pahoja hallintovirheitä – Nopea rokotustahti ei yksin riitä hillitsemään epidemiaa

"Tukahduttamisen ilmapiiri vallitsee, aktiiviset ovat jo ulkomailla" – kotimaistaan lähteneet antavat karun kuvan Unkarin ja Puolan tilanteesta

Unkari vahvistaa paimenkirjeiden lähettämisen maan poikkeusjärjestelyä kritisoinneille – odottaa anteeksipyyntöjä

EU-maat sopivat riidan, jossa on pelissä 1 800 miljardia euroa ja Unkarin ja Puolan demokratian tulevaisuus – Lue lyhyet vastaukset kiistasta