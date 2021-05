Tunnettu taimenpuro Helsingissä värjäytyi punaiseksi – sitten paljastui, että Longinojaan on valutettu kuukausia asuntojen jätevettä

Longinoja virtaa Helsingissä Malmin ja Pukinmäen alueella. Vantaanjokeen laskeva joki kiinnitti maanantaina ohikulkijoiden huomion, kun sen väri oli muuttunut punaiseksi.

– Vesi ei silti haissut erikoiselta, eikä meille ole tullut ilmoituksia kalakuolemista, kertoo Longinoja-aktiivi, Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseuran Juha Salonen.

Helsingin poliisi on ottanut joesta vesinäytteen, joka on analysoitavana. Myös kaupunki on tietoinen asiasta ja HSY on käynyt tutkimassa jokea.

– Noin tunti sitten tilanne on ollut se, että punaista väriä ei enää tule. Yritämme viemärikameralla tutkia nyt ja auttaa pelastuslaitosta ja poliisia tämän alkulähteen selvittämisessä, kertoo HSY:n verkko-osaston johtaja Kia Aksela tiistaina alkuillasta.

Aksela arvelee, että punainen väri voisi liittyä jotenkin maanporaukseen tai tiilimurskeeseen.

Väärä ristiliitos johti jätevedet Longinojaan

Longinojan harmit eivät kuitenkaan loppuneet punaiseen väriin. Maanantaina joella ilmeni hajuttoman punaisen värin lisäksi myös huomattava hajuhaitta.

Kävi ilmi, että sadan metrin päässä puron yläpuolella sijaitsevasta kiinteistöstä oli laskettu yli kahden kuukauden ajan jätevesiä hulevesialtaaseen, josta ne olivat valuneet suoraan Longinojaan.

Punaisella värillä ei tiettävästi ole yhteyttä jäteveteen. Päästö kuitenkin pöyristyttää puroaktiivia.

– Mieti nyt, kaksi kuukautta ihmisjätettä Longinojaan, Salonen ihmettelee.

HSY:n Akselan mukaan kyseessä ovat kahden toimijan erilliset virheet rakentamisessa.

– Kyseessä on ollut yhden uuden kiinteistön jätevesilaitos. Sekä rakennuttaja että HSY:n työntekijät ovat tehneet virheen. Hulevesikuoppa on kaivettu väärään paikkaan ja linjojen samankaltaisuuden takia väärän kuopan johdosta tehty väärä ristiliitos, Aksela kertoo.

Asukkaat ovat muuttaneet uuteen kiinteistöön helmikuussa, eli jätevedet ovat ehtineet virrata väärästä ristiliitoksesta kolmisen kuukautta Longinojaan.

Virtaus Longinojaan on nyt estetty ja jätevettä pumpataan pois hulevesialtaasta.

– Tämä allas on varmaan kerännyt kaiken mikä on kiinteätä, mutta nestemäinen on mennyt huleveden mukana Longinojaan, Aksela kertoo.

– Olemme äärettömän pahoillamme, me ja rakentaja. Tällaista ei pitäisi käydä. Meillä ei ole riittävästi tarkastettu väärin rakennettua kuoppaa. Siivoamme ja pesemme niin hyvin kuin pystymme ja keräämme jätevedet pois, Aksela kertoo.

Akselan mukaan olisi täysin turha väittää, ettei tällaisella valumalla ole rehevöittävää vaikutusta jokeen.

– Sen takia liitokset tehdään ja ne pitää tehdä oikein. Tämän takia meillä on viemäröinti: että otetaan typpi ja fosfori pois, Aksela painottaa.

Vuoto lasketaan HSY:n päästökiintiöön

Akselan mukaan vuodosta ei tule rikosoikeudellisia seuraamuksia, koska jätevesien vuoto sisältyy heidän ympäristölupansa päästötavoitteisiin.

– Tämä vuoto otetaan huomioon vuoden kiintiössä, eli laskemme sen ympäristöluvan mukaisessa toiminnassa.

Vaikka kyseessä on ollut harvinainen kahden toimijan inhimillinen virhe, herää kysymys, onko virheiden laskeminen kiintiöiden sisälle paras mahdollinen laadunvalvontakeino?

– Teemme nyt työn oikein ja tällä on aivan valtava vaikutus. Meillä on jättimäinen puhdistustilanne käynnissä. Tämähän on ihan kauheaa, meidän pitäisi tuottaa palvelua moitteettomasti ja tällaisella on aina seurauksia, Aksela sanoo.

Akselan mukaan HSY:n moraaliin kuuluu, että toimitaan vähintään sääntöjen mukaan ja pyritään vielä parempaan. Tällaisista tilanteista otetaan Akselan mukaan opiksi.

– Voin sanoa, että aika moni ihminen on aidosti pahoillaan.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 5.5.2021 kello 23:een asti.

Lisää aiheesta:

Arvokas taimenten kutupuro keskellä Helsinkiä saastui, ja tilanne on valitettavan yleinen – miten Longinojan ympäristötuho olisi voitu estää?

Meritaimenista tunnettu, urbaani Longinoja palkittiin parhaana luontotekona – tieto veti puroaktiivin sanattomaksi: "Huikeaa"