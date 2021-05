Kokoomusryhmän kanta EU:n elpymispakettiin voi muuttua – Elina Valtonen: "Kaikki on mahdollista, eletään nyt päivä kerrallaan"

Kokoomuksen eduskuntaryhmä saattaa muuttaa kantansa EU:n elpymispaketin äänestyksestä.

Viime viikolla puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kertoivat, että kokoomusryhmä aikoo äänestää Suomen kannan ratkaisevassa äänestyksessä tyhjää.

Tätä ratkaisua harkitaan nyt uudelleen.

Puolueen varapuheenjohtaja, eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsen Elina Valtonen kertoo, että ryhmän kanta EU-elpymispakettiin voi vielä vaihtua.

Valtosen mukaan kokoomuksessa odotetaan nyt valtiovarainvaliokunnan mietintöä. Sen sisällön perusteella ryhmä päättää lopullisen kantansa elpymispaketin äänestykseen.

– Kaikkihan on toki auki, koska emmehän me tiedä vielä, mistä me äänestämme. Salissa äänestetään sen pohjalta, mikä on valtiovarainvaliokunnan mietintö ja ennen kuin se on tarkalleen selvillä, niin tilanne saattaa elää, Valtonen kertoo.

Valtonen huomauttaa, että kokoomuksessa on edelleen toistaiseksi voimassa ryhmäpäätös siitä, että puolueen edustajia suositellaan äänestämään tyhjää.

Mietintöä odotetaan huomiseksi

Valtiovarainvaliokunta on parhaillaan laatimassa mietintöä. Se valmistuu mahdollisesti jo huomenna keskiviikkona.

Mikäli kokoomusedustajien näkemys tulee merkittävästi muuttumaan mietinnön myötä, saattaa eduskuntaryhmän kantakin muuttua.

– Se on politiikassa juuri näin. Näin vakavassa asiassa tämä pitää käydä todella huolella läpi. Kaikki on mahdollista, mutta eletään nyt päivä kerrallaan ja seurataan tilannetta.

Kokoomusta ovat arvostelleet tyhjän äänestämisestä sekä paketin vastustajat että kannattajat.

Valtonen ei usko, että ryhmän sisäiset eriävät mielipiteet tai kokoomuksen saama palautetulva ovat vaikuttaneet harkintaan.

– Tiesimme, että tämä on hankala asia joka tapauksessa. Nyt tässä katsotaan se mietintö ja sillä mennään. Varmaan huomenna olemme paljon viisaampia, mikäli mietintö saadaan silloin.

Valtonen sanoo itse äänestävänsä asiassa eduskuntaryhmän linjan mukaisesti.

H-hetki eli ratkaiseva äänestys viikon päästä

Suomen lopullinen kanta EU:n 750 miljardin euron elpymispakettiin ratkaistaan täysistunnon äänestyksessä, joka pidetään näillä näkymin ensi viikon keskiviikkona.

Elpymispaketin läpimenoon vaaditaan eduskunnan määräenemmistö eli kyllä-ääniä tulee olla kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Tyhjiä ei lasketa.

Kyllä- ja ei-äänten jakautumisen suhteen tilanne on täpärällä, joten kokoomuksen äänillä on ratkaisevaa merkitystä Suomen kannan osalta.

Hallitusryhmistä kaikki kansanedustajat ovat pääosin äänestämässä paketin puolesta. Läpimenoon riittäisi siis se, että kokoomuksen ryhmässä kaikki äänestäisivät tyhjää.

Puolueen edustajista ainakin kolme on ilmoittanut äänestävänsä sitä vastaan.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä kokoontuu torstaina, jolloin ryhmä joutuu sinetöimään, miten sen kansanedustajat äänestävät: jokainen oman harkintansa, vai ryhmän yhteisen päätöksen mukaan.

