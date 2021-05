Bollywood-tähden Twitter-tili suljettiin pysyvästi – julkaisi hindunationalisteja tukevia viestejä ja haastoi riitaa julkkisten kanssa

Kangana Ranaut kehotti pääministeri Modia kesyttämään oppositiopoliitikon. Ranautin viestin tulkittiin kehottavan väkivaltaan. Aiemmin Ranaut on ollut osallisena useissa kiistoissa muiden elokuva-alan ihmisten kanssa.

Viestipalvelu Twitter ilmoitti tiistaina, että se on sulkenut Bollywood-näyttelijä Kangana Ranautin tilin pysyvästi vihamielisen käytöksen takia.

BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Ranaut pyysi pääministeri Narendra Modia "kesyttämään" länsibengalilaisen poliitikon Mamata Banerjeen käyttämällä "varhaisen 2000-luvun johtamistapaa".

Viestin tulkittiin viittaavan Gujaratin mellakoihin, joissa kuoli yli tuhat ihmistä. Heistä suurin osa oli muslimeja. Modi oli tuolloin Gujaratin pääministeri.

Ranautin tviitti aiheutti tyrmistyneitä reaktioita Twitterissä.

Modin hindunationalistinen puolue BJP kärsi tappion Banerjeen johtamalle TMC-puolueelle Länsi-Bengalin osavaltiovaaleissa viime viikonloppuna.

BBC:n mukaan Banerjee on yksi Modin suurimmista poliittisista kilpailijoista.

– Olemme ilmaisseet selvästi, että puutumme vahvasti käytökseen, joka voi mahdollisesti johtaa vahinkoon netin ulkopuolella, Twitterin tiedottaja sanoi uutistoimistoille.

Tiedottajan mukaan Ranautin tili on suljettu pysyvästi, koska hän rikkoi toistuvasti Twitterin sääntöjä.

Kovasanainen viestijä sosiaalisessa mediassa

Useita palkintoja voittanut Kangana Ranaut on esiintynyt muun muassa hindinkielisissä draamakomedioissa Queen ja Tanu Weds Manu Returns sekä urheiluelokuvassa Panga.

Ranaut tunnetaan myös suorasanaisesta esiintymisestä sosiaalisessa mediassa. Hän on riidellyt toistuvasti toisten näyttelijöiden ja muiden elokuvantekijöiden kanssa.

34-vuotias Ranaut reagoi Twitter-tilinsä sulkemiseen tiedotteella.

– Twitter on todistanut pointtini. He ovat amerikkalaisia. Valkoinen ihminen kokee oikeudekseen orjuuttaa ruskean ihmisen. He haluavat kertoa, mitä pitää ajatella, sanoa tai tehdä. Onneksi voin käyttää monia alustoja saadakseni ääneni kuuluviin, Ranaut sanoi.

Helmikuussa Ranaut nimitteli popin supertähteä Rihannaa typerykseksi, kun tämä oli ottanut kantaa intialaisten maanviljelijöiden mielenosoitukseen.

Samalla Ranaut kutsui maanviljelijöitä terroristeiksi, koska nämä vastustivat uusia maatalouslakeja.

Lähteet: AFP, Reuters