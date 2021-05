Vaikka Veitsiluoto suljetaan, Stora Enson vastuut eivät pääty – tehdasalueesta huolehtiminen vie vuosia ja vaatii oman ympäristöluvan

Veitsiluodon tehtaiden voimassaoleva ympäristölupa on vuodelta 2007. Uusi lupa on annettu, mutta se ei ole Stora Enson valituksen vuoksi vielä lainvoimainen.

Kemin Veitsiluodon sellu- ja paperitehtaiden lopettaminen merkitsisi vuosien työtä ennen kuin Stora Enso saisi hoidettua tehdasalueen siihen kuntoon, että sen velvoitteet saarella kyseisten tehtaiden osalta loppuisivat.

Aluehallintoviraston mukaan Stora Enso joutuisi hakemaan tehtaan sulkemiselle ympäristöluvan, sillä tällä hetkellä paperi- ja sellutehtaat toimivat vuonna 2007 annetun ympäristöluvan nojalla eikä siinä ole mitään sulkemista koskevia määräyksiä.

– Jos sulkemispäätös konkretisoituu, Stora Enso joutuu hakemaan meiltä ympäristölupaa, jossa annetaan tarkemmat määräykset siitä, mitä sulkemissa pitää tehdä, minkälaisia raja-arvoja noudattaa päästöjen osalta ja mitä tarkkailua pitää tehdä, sanoo ympäristölupavastuualueen johtaja Sami Koivula Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Pohjois-Suomen avi antoi Veitsiluodon toiminnalle reilu vuosi sitten uuden ympäristöluvan, johon sisältyi myös sulkemismääräyksiä. Stora Enso on valittanut luvasta, eikä se ole ole lainvoimainen.

Nyt voimassa olevassa, vuonna 2007 annetussa luvassa Stora Ensolle on annettu ainoastaan nykyisen tehdaskaatopaikan ja vanhan Tankokarin tuhkanläjitysalueen osalta neljän miljoonan euron vakuusmääräys.

Osa purkutoimista akuutteja, osa vie vuosia

Sami Koivula kertoo, että tehdasintegraatin purkutoimia voidaan ympäristömielessä luonnehtia toteuttamistahdin mukaan "akuuteiksi" ja "ei niin kovin kiireellisiksi". Veitsiluodon kaltaisella alueella ne on selkeintä sijoittaa jollekin aikajanalle.

– Iso asia ovat kemikaalit ja prosessiliuokset, niiden talteenotto ja käsittely on akuutti asia. Kun ne on saatu hallintaan, tulevat vuoroon isot jätevedenpuhdistamot ja siellä olevien lietteiden käsittely sekä puhdistamoiden mahdollinen alasajo jollain aikataululla.

Pohjois-Suomen avin mukaan kiireisintä tehtaan sulkemisessa olisi huolehtia kemikaaleista ja prosessiliuoksista. Tehdasalue on veden ympäröimä ja Perämeren vesialue on ympäristömielessä herkkä. Antti Ullakko / Yle

Kemikaalien, liuoksien ja puhdistamoiden jälkeen työn alle tulevat mahdolliset prosessi- ja purkujätteet ja niiden käsittely asianmukaisesti. Myös kaatopaikkojen sulkeminen ja jälkihoito pitää tehdä.

– Ja edelleen kun mennään aikajanaa eteenpäin, on todettava, että koska kyseessä on pitkään toiminnassa ollut, laaja teollisuusalue, siellä on väistämättä useampiakin pilaantuneita maa-alueita. Niiden kartoittaminen ja kunnostaminen on varmasti myös iso kokonaisuus, joka ottaa aikaa, Sami Koivula toteaa.

Koivulan mukaan varsinaiset tehtaan päästöt vesiin ja ilmaan tulisivat pienenemään nykytilanteeseen verrattuna merkittävästi hyvin nopeasti, kun tehtaiden toiminta lakkaa.

Isot yritykset ovat hoitaneet vastuunsa

Vaikka pahoja virheitäkin on teollisuudessa vuosien varrella tehty, kertoo Sami Koivula isojen yritysten kantaneen vastuunsa tehtaiden sulkemisprosesseissa viime vuosina pääsääntöisesti hyvin.

Koivula itse kertoo olleensa mukana ympäristölupaviranomaisena muun muassa Kemijärven Stora Enson sellutehtaan lopettamisen lupaprosesseissa sekä UPM:n Kajaanin paperitehdas-massatehdasintegraatin lopettamisessa.

– Ympäristöasiat on saatu kuntoon pääasiassa hyvin. Tosin esimerkiksi Kemijärvellä sellutehtaan vanhan jälkikäsittelyaltaan osalta prosessi on vieläkin kesken, mutta toisaalta sielläkin Stora Enso on sitä työtä koko ajan tehnyt ja osoittanut halunsa hoitaa tämäkin asia lopulliseen finaaliin.

Kemijärvellä Stora Enson sellutehtaan jäljiltä jääneen jätealtaan loppusiivous on kestänyt pitkään. Arkistokuvassa ruoppauskone ja pumppauslaitteet töissä Kemijärvellä kesällä 2019. Jarmo Honkanen / Yle

Mitä ympäristöluvituksen kannalta sitten tarkoittaisi, jos Veitsiluodon tehdasalueelle olisi tulossa lähitulevaisuudessa uusi tuotantolaitos?

Sami Koivula sanoo, että jos uusi teollinen toimija pystyisi hyödyntämään olemassa olevia ympäristönsuojelurakenteita, pitäisi siirtymän tapahtua kohtuunopeasti.

– Mutta tietenkin metsäteollisuus kokonaisuutena eroaa päästömielessäkin kovasti muusta teollisuudesta, joten helposti ollaan tilanteessa, että uusi toimija joutuu kuitenkin suunnittelemaan ja toteuttamaan uudet ratkaisut, joilla päästöjä ympäristöön pienennetään.

