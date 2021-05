Suomen ja Ruotsin maavoimat valmistautuvat harjoittelemaan yhdessä – Suomeen tullaan testien ja karanteenin kautta

Sotilas Alva Dismo on lähdössä harjoittelemaan Suomeen. Hän kertoo odottavansa jännityksellä ensimmäistä kansainvälistä harjoitusta.

Sotilas Alva Dismo on lähdössä harjoittelemaan Suomeen. Hän kertoo odottavansa jännityksellä ensimmäistä kansainvälistä harjoitusta. Simon Eliasson

Suomen ja Ruotsin maavoimien laajat yhteisharjoitukset ovat olleet koronan takia tauolla. Maavoimien yhteistyön kehittäminen on ollut yksi Suomen asevoimien merkittävimmistä tavoitteista viime vuosina.

BODEN Lumihangesta nousee ihmisen näköinen maalitaulu. Trat-trat-trat Rynnäkkökiväärin laukaukset painavat maalitaulun takaisin hankeen.

Tykistöpataljoonan sotilaat ovat harjoittelemassa Kusträskin alueella Bodenissa.

Boden on Norrbottenin rykmentin pääpaikka ja yksi Ruotsin suurimmista varuskuntapaikkakunnista. Bodenista on noin 130 kilometriä Suomen rajalle Tornioon.

Kantahenkilöstöön kuuluva Elias Wikström suorittamassa taisteluharjoitusta ampuma-alueella. Hän on ollut jo kerran aiemmin harjoittelemassa Suomessa ja on lähdössä mukaan toistamiseen. Simon Eliasson

Yhteistyö Suomen kanssa on tiivistä.

Vähän matkan päässä sijaitsee Luulaja, jossa on ilmavoimien tukikohta ja siellä yhteistyö suomalaisten kanssa on viikoittaista.

Siihen on luonnollinen syy. Ruotsi säilytti hyvätasoiset meri- ja ilmavoimansa, vaikka ajoi muuten puolustuskykyään alas parin viime vuosikymmenen aikana.

Jos Suomen puolella tarvittaisiin Ruotsin maavoimia, apua tulisi Bodenista.

– Käsitykseni on, että ne joukot, jotka ovat pysyvästi täällä Bodenissa ja Arvidsjaurissa lähtisivät matkaan, sanoo Norrbottenin rykmentin komentaja Nils Johansson.

Norrbottenin rykmentin komentaja Nils Johansson varuskunta-alueella Bodenissa. Simon Eliasson

Valtiopäiväpuolueiden puolustuskomitea ehdotti (siirryt toiseen palveluun) jo kaksi vuotta sitten, että kriisitilanteessa Ruotsista tulisi olla mahdollisuus lähettää 5 000 sotilaan vahvuinen prikaati Suomen tueksi.

Vaikka sellaista ei vielä ole, sitä varten harjoitellaan.

– Kyllä se on tavoitteena ja siksi harjoittelemme yhteistoimintaa, sanoo ylivääpeli Magnus Förare.

Maavoimat toivovat harjoitusta

Suomessa on käynnistymässä kahden ja puolen viikon kuluttua Puolustusvoimien pääsotaharjoitus. Se on jaettu tänä vuonna kolmeen osaan.

Suomen ja Ruotsin maavoimat ovat pääsemässä harjoittelemaan yhdessä koronatauon jälkeen.

Norrbottenista harjoitukseen osallistuu 330–350 sotilasta, suurin osa heistä tulee Bodenista. Lähdössä ovat muun muassa panssaripataljoona, tykistöpataljoona ja sissijoukkoja.

Asepalvelustaan suorittavat Isabell Konger ja Ida Westberg huoltavat kalustoa Norrbottenin rykmentissä. Simon Eliasson

Suomen ja Ruotsin maavoimien yhteistyön kehittäminen on ollut yksi Suomen merkittävimmistä tavoitteista viime vuosina.

– Olemme tehneet jo paljon, mutta meillä on paljon asioita, joissa on vielä opittavaa, sanoo rykmentin komentaja Nils Johansson.

– Meillä on erilaisia rutiineja ja eroja viestijärjestelmissä. Puhumme eri kieliä äidinkielenä ja harjoituksissa käytämme englannin kieltä ja siinäkin on haasteensa. Ratkaisemme tehtäviä eri tavalla. Näitä asioita on hyvä hioa harjoituksissa.

-Kunnioitamme täysin Suomen koronarajoituksia. Suomeen tullaan vain testien ja karanteenin kautta, sanoo ylivääpeli Magnus Förare. Simon Eliasson

Koronavarotoimia on valmisteltu paljon.

– Suomeen lähtijöiltä otetaan testit, minkä jälkeen he ovat karanteenissa täällä varuskunnassa. Seuraavat testit otetaan rajalla. Harjoituksissa liikumme pienissä ryhmissä, kertoo ylivääpeli Magnus Förare.

Suomessa seurataan kuitenkin Ruotsin koronatilannetta aivan viime hetkeen saakka ja jos tautitilanteessa tapahtuisi jokin äkillinen heikennys, osallistuminen arvioidaan uudelleen.

Vääpeli Magnus Förare Norrbottenin rykmentistä

Turvallisuustilanne heikentyy

Bodenissa toimii tykistörykmentti A9. Se on Ruotsin puolustusvoimien epäsuoran tulenkäytön osaamiskeskus.

Rykmenttiin kuuluvat pohjoisen sotilasalueen esikunta, tykistöpataljoona ja taistelukoulu.

Varusmies Törnlind Bohmin palvelusta on jäljellä viikko. Sen jälkeen hän siirtyy töihin armeijaan. Myös hänen on tarkoitus osallistua harjoitukseen Suomen puolella. Simon Eliasson

Norrbottenissa koettiin kouriintuntuvasti Ruotsin puolustuksen alasajo, mutta nyt menossa on aivan erilainen vaihe. Ruotsi teki täyskäännöksen puolustuspolitiikassaan Venäjän vallattua Krimin vuonna 2014.

Puolustusvoimien rahoitus nousee (siirryt toiseen palveluun) nykyisestä noin 6 miljardista eurosta jopa 8,75 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä.

Myös henkilöstön määrä kasvaa merkittävästi, nykyisestä 60 000:sta liki 90 000:een tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Kalustoa huolletaan Norrbottenin rykmentin pääpaikalla Bodenissa. Simon Eliasson

Yksi Ruotsin keskeisimmistä päätöksistä on vahvistaa maavoimia.

– Monet asiat parantuvat myös täällä, mutta päätöksistä on vielä kovin lyhyt aika. Varsinainen työ ei ole vielä käynnistynyt, sanoo Norrbottenin rykmentin komentaja Nils Johansson.

Suomen puolustusmenot ovat olleet viime vuosina vajaat kolme miljardia euroa. Tänä vuonna menot kasvavat hävittäjähankkeen takia.

Sotilaita harjoittelemassa Bodenin Kusträskin ampuma-alueella. Simon Eliasson

Perusteeksi Ruotsin menojen kasvattamiseen on kerrottu heikentynyt turvallisuustilanne, joka näkyy myös Pohjois-Ruotsissa.

– Siitä näkyy viitteitä myös täällä. En aio kertoa siitä tarkemmin, mutta erilaista toimintaa on täällä käynnissä ja meidän pitää olla valppaana, komentaja Johansson sanoo.

Tällä hetkellä Norrbottenin rykmentin vahvuus on 800 henkilöä. Lisäksi asevelvollisia on koulutettavana noin 500, ja tämä määrä on tarkoitus nostaa 700–800:aan.

Voit keskustella aiheesta torstaihin kello 23:een saakka.

Lue lisää:

Ruotsalaiset eivät luota maansa puolustusvoimiin – miljoonapanostukset eivät juurikaan näy mielipiteissä

Ruotsi panostaa asevoimien kaikkiin puolustushaaroihin – maan puolustusvoimat luovutti odotetun raportin