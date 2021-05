Järkyttävä verilöyly Brasiliassa: Teini surmasi viisi machete-hyökkäyksessä päiväkotiin

Brasiliassa Santa Catarinan osavaltioon on julistettu kolmen päivän suruaika sen jälkeen, kun machete-veitsellä varustautunut teini iski päiväkotiin ja surmasi viisi ihmistä. Uhreista kolme oli pikkulapsia ja kaksi päiväkodin työntekijää.

BBC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan menehtyneet lapset olivat alle 2-vuotiaita. Hyökkäyksessä lisäksi haavoittui lievästi yksi lapsi. Useat paikalla olleet lapset juoksivat piiloon hyökkäyksen aikana.

Järkyttävä verilöyly sattui Saudadesin pikkukaupungissa Brasilian eteläosissa.

18-vuotias nuorukainen iski tuntemattomasta syystä paikalliseen päiväkotiin ja hyökkäsi aluksi rakennuksen ovella seisovan päiväkodin opettajan kimppuun. Hyökkääjä seurasi opettajaa tämän jälkeen tiloihin, missä oli lapsia ja muita päiväkodin työntekijöitä. Siellä mies jatkoi silmitöntä verityötään.

Lopuksi hyökkääjä vahingoitti itseään ja tämä vietiin sairaalaan kriittisessä tilassa.

Yksi päiväkodin työntekijöistä kertoi uutistoimisto AFP:lle olleensa lähellä päiväkotia, kun hän kuuli rakennuksesta huutoa ja kiljuntaa.

– Menin ulos ja näin työkavereitani, jotka huusivat apua. He sanoivat, että paikalla on soitettava poliisi, sillä sisällä on aseistettu mies, joka tappaa lapsia, kertoi Aline Biazebetti.

18-vuotiaalla hyökkääjällä ei tiettävästi ole rikostaustaa.

